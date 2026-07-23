Splashtop riconosciuta nel Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer 2026 per il software per desktop remoto
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L'azienda ha ottenuto un 98% di Willingness to Recommend e 70 recensioni idonee, uno dei conteggi di recensioni più alti tra i fornitori idonei nel report.
CUPERTINO, Calif., 23 luglio 2026 — Splashtop ha annunciato oggi la sua inclusione come fornitore emergente nel Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer 2026 per il software per desktop remoto. In base alle recensioni di utenti finali verificati, Splashtop ha ricevuto un punteggio di disponibilità a raccomandare del 98% da 70 recensioni idonee di clienti ad aprile 2026, rappresentando uno dei conteggi di recensioni idonee più alti tra i fornitori inclusi nel report. "Crediamo che, come azienda guidata dai fondatori e costruita da ingegneri, siamo coinvolti in ogni fase dell'evoluzione del nostro prodotto”, ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. “Una delle maggiori influenze sulla nostra roadmap è ciò che sentiamo dai nostri clienti. Per molti aspetti, è una partnership. Da quasi 20 anni cresciamo insieme ai nostri clienti, ed è incredibilmente gratificante sapere che il lavoro che abbiamo svolto continua a fare una differenza concreta per i team IT che supportiamo." I clienti sottolineano la semplicità, la sicurezza, la stabilità e l'esperienza utente fluida di Splashtop:
"Le solide funzionalità di sicurezza infondono fiducia quando si accede agli ambienti dei clienti, soddisfacendo sia i requisiti sia la fiducia dei clienti." – Direttore del servizio clienti e del supporto nel settore dei servizi IT
"Splashtop è stato un vero gioiello in questo settore per ben oltre un decennio, da quando ho iniziato a usarlo." – VP, IT nel settore bancario
"Connessioni remote affidabili e stabili con buone prestazioni. Configurazione semplice e utilizzo continuativo facile con accesso non presidiato." – Operations Associate nel settore finanziario
"Adoro quanto sia fluida l'esperienza di desktop remoto quando si utilizzano più monitor sul sistema remoto." – Sviluppatore software nel settore sanitario e biotecnologico
"Splashtop è stata una piattaforma di accesso remoto affidabile, con prestazioni solide, connettività stabile e distribuzione semplice. Ha funzionato bene per la risoluzione dei problemi da remoto, la gestione degli endpoint e le attività quotidiane di supporto IT." – Responsabile delle operazioni IT nel settore sanitario e biotech
“Splashtop On-Prem è eccellente nel suo settore, funziona in modo impeccabile e, se così non fosse, il supporto è ottimo.” – Collaboratore IT nel settore pubblico
"Affidabilità eccellente. Facile da usare. Nel complesso, il prodotto sembra più intuitivo rispetto agli altri programmi di accesso remoto che utilizziamo." – Responsabile vendite nel settore assicurativo (esclusa la salute)
Splashtop aiuta le aziende a collegare in modo sicuro dipendenti e team IT ai sistemi di cui hanno bisogno, da qualsiasi luogo. L'accesso remoto ad alte prestazioni e la sicurezza di livello enterprise consentono alle organizzazioni di ampliare il lavoro ibrido con fiducia. Sessioni remote reattive e ad alta fedeltà mantengono produttivi i dipendenti e aiutano l'IT a risolvere i problemi più rapidamente nei carichi di lavoro più impegnativi. Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer sintetizza le recensioni verificate dei clienti in informazioni utili che aiutano gli acquirenti di tecnologie a valutare software e servizi. Queste recensioni integrano la ricerca degli esperti Gartner offrendo prospettive dirette da organizzazioni che utilizzano i prodotti in ambienti di produzione. Il feedback dei clienti continua a svolgere un ruolo importante nel definire la roadmap di prodotto di Splashtop per accesso remoto, supporto remoto e gestione autonoma degli endpoint. Ascoltando attentamente i professionisti IT, Splashtop continua a investire in funzionalità che semplificano le operazioni, rafforzano la sicurezza e aiutano i team IT snelli a fare di più con meno risorse. Per maggiori informazioni sulle soluzioni di accesso remoto, supporto remoto e gestione autonoma degli endpoint di Splashtop, o per iniziare una prova gratuita, visita www.splashtop.com.
Note legali
Gartner, Voice of the Customer per il software per desktop remoto, Peer Contributors, 30 giugno 2026. Gartner® e Peer Insights™ sono marchi di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati. I contenuti di Gartner Peer Insights consistono nelle opinioni di singoli utenti finali basate sulle loro esperienze personali e non devono essere interpretati come affermazioni di fatto, né rappresentano le opinioni di Gartner o delle sue affiliate. Gartner non approva alcun fornitore, prodotto o servizio raffigurato in questi contenuti né fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, in relazione a tali contenuti, inclusa la loro accuratezza o completezza, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è il fornitore globale di soluzioni per il lavoro a distanza, il supporto e la gestione più apprezzato, che semplifica la sicurezza e le prestazioni nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità assoluta, la tecnologia di Splashtop è facile da implementare, utilizzare e gestire per le piccole e medie imprese e le grandi aziende, offrendo funzionalità avanzate di sicurezza, elevata capacità di trasmissione, ampio supporto per dispositivi e assistenza clienti 24/5. La soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, Splashtop è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare secondo le proprie condizioni, con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi a Microsoft nei suoi sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.