Splashtop vince il Visionary Spotlight Award 2026 per la piattaforma unificata per la gestione autonoma degli endpoint
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CUPERTINO, Calif., 16 lug 2026 — Splashtop ha ottenuto un 2026 Visionary Spotlight Award da ChannelVision Magazine, vincendo nella categoria Service Provider Technology Breakthroughs per il monitoraggio e la gestione da remoto (RMM) grazie alla sua piattaforma unificata per la gestione autonoma degli endpoint (AEM).
La piattaforma cloud-native di Splashtop consolida in un’esperienza semplice e lineare le principali funzionalità operative che i Managed Service Providers (MSPs) utilizzano ogni giorno. Invece di passare da un prodotto all’altro per identificare e risolvere i problemi, i tecnici possono lavorare end-to-end da un’unica piattaforma con visibilità completa su tutti gli ambienti dei clienti. Splashtop AEM consente agli MSPs di standardizzare le policy e automatizzare le attività di routine, ottenendo al contempo informazioni sulla sicurezza in tempo reale. La piattaforma unificata aiuta gli MSPs a ridurre la proliferazione degli strumenti, migliorare l’efficienza dei tecnici e ampliare le operazioni senza i costi e la complessità delle tradizionali piattaforme RMM enterprise.
"La maggior parte degli MSPs non ha bisogno di una piattaforma che cerchi di fare tutto. Ha bisogno di una piattaforma che faccia in modo eccezionale le cose su cui fa affidamento ogni giorno”, ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. "Siamo onorati di essere stati riconosciuti da ChannelVision perché capiscono cosa stiamo cercando di fare: semplificare qualcosa che è diventato incredibilmente complesso.”
A differenza delle piattaforme RMM legacy, che spesso richiedono più prodotti o un'ampia personalizzazione, Splashtop offre un ambiente operativo unificato per gestire lo stato di salute degli endpoint, la sicurezza, l'automazione, il patching e il supporto remoto. Inoltre, completa Microsoft Intune estendendo la gestione dei dispositivi con funzionalità operative in tempo reale.
“Con la crescente distribuzione degli ambienti IT e l’aumento delle esigenze di sicurezza, ogni nuovo livello di complessità rende più difficile per gli MSPs rispondere rapidamente e operare in modo efficiente. Il nostro obiettivo è aiutare i partner a semplificare, così da potersi muovere più velocemente, rafforzare la sicurezza e costruire attività più solide e redditizie."
I Visionary Spotlight Awards annuali riconoscono prodotti, servizi e implementazioni eccezionali nei settori delle comunicazioni e delle tecnologie di canale. I vincitori vengono selezionati dai redattori di ChannelVision e da una giuria indipendente in base a innovazione, impatto futuro sul settore, differenziazione delle funzionalità, facilità d’uso e interoperabilità.
"I VSA 2026 riflettono un canale in rapida evoluzione, con consulenti che si muovono tra tecnologie emergenti guidate dall’AI e aspettative degli acquirenti in cambiamento", ha dichiarato Berge Kaprelian, Presidente e CEO di ChannelVision. "I VSA aiutano a fare chiarezza in mezzo al rumore, riconoscendo le aziende che offrono innovazione e un valore di business misurabile. Congratulazioni a tutti i vincitori dei Visionary Spotlight Awards di quest'anno."
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Splashtop è il fornitore globale di soluzioni per il lavoro a distanza, il supporto e la gestione più apprezzato, che semplifica la sicurezza e le prestazioni nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità assoluta, la tecnologia di Splashtop è facile da implementare, utilizzare e gestire per le piccole e medie imprese e le grandi aziende, offrendo funzionalità avanzate di sicurezza, elevata capacità di trasmissione, ampio supporto per dispositivi e assistenza clienti 24/5. La soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, Splashtop è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare secondo le proprie condizioni, con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi a Microsoft nei suoi sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.
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