Splashtop nominata “Leader” nell’ITreview Grid Award per il quinto anno consecutivo
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Riconosciuto per la facilità d'uso e la qualità stabile della connessione a supporto del lavoro da remoto e dell'assistenza IT aziendale
TOKYO, Giappone — Splashtop K.K. (sede centrale: Chiyoda-ku, Tokyo; Presidente e Amministratore Rappresentante: Mark Lee; di seguito “Splashtop”), fornitore della soluzione di accesso remoto “Splashtop”, ha annunciato oggi che Splashtop è stata nominata “Leader” nella categoria Remote Access Tools dell'“ITreview Grid Award 2026 Summer”, organizzato da ITreview, una piattaforma di recensioni per prodotti IT B2B e servizi cloud gestita da ITcrowd Corp. (sede centrale: Minato-ku, Tokyo; Presidente e CEO: Genta Kurono).
Premiato come “Leader” nella categoria Remote Access Tools degli ITreview Grid Award Estate 2026
L'ITreview Grid Award è un premio trimestrale che riconosce gli eccezionali prodotti IT B2B e i servizi cloud sulla base delle recensioni degli utenti inviate a ITreview, valutando i prodotti sia dal punto di vista della soddisfazione dei clienti sia del riconoscimento del mercato.
Splashtop è una soluzione di accesso remoto che consente agli utenti di accedere in modo sicuro e comodo ai PC dell'ufficio e in sede. Con operazioni semplici indipendenti dalla VPN, un'utilizzabilità intuitiva, una qualità di connessione stabile e il supporto per più dispositivi, Splashtop contribuisce a rendere il lavoro flessibile indipendentemente dalla posizione, migliorando al contempo l'efficienza della gestione IT e delle operazioni di assistenza.
In questo riconoscimento, Splashtop ha ottenuto valutazioni molto alte da parte di molti utenti per la sua praticità e facilità d'uso nelle operazioni reali. Le recensioni pubblicate su ITreview hanno evidenziato i seguenti punti:
Consente un accesso sicuro ai PC aziendali da qualsiasi luogo per il lavoro da remoto e ibrido, contribuendo a ridurre le attività che in precedenza richiedevano ai dipendenti di recarsi in ufficio.
Offre un ambiente di accesso remoto confortevole per il lavoro quotidiano, con una latenza minima nella visualizzazione dello schermo e nell'uso del mouse.
Consente ai team IT e dei sistemi informativi di visualizzare e controllare direttamente i PC remoti, contribuendo a tempi di risposta più rapidi per l'assistenza remota.
Supporta connessioni da smartphone e tablet, rendendolo utile per gestire il lavoro, le emergenze e la risoluzione dei problemi mentre sei fuori dall'ufficio.
Offre un'implementazione e una gestione semplici, aiutando le organizzazioni a creare un ambiente di accesso remoto indipendente dalla VPN con un eccellente rapporto qualità-prezzo.
Splashtop continuerà a integrare il feedback dei clienti nei miglioramenti di prodotti e servizi e a supportare stili di lavoro flessibili e la continuità operativa per aziende e organizzazioni, offrendo ambienti di accesso remoto sicuri e confortevoli.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è il fornitore globale di soluzioni per il lavoro a distanza, il supporto e la gestione più apprezzato, che semplifica la sicurezza e le prestazioni nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità assoluta, la tecnologia di Splashtop è facile da implementare, utilizzare e gestire per le piccole e medie imprese e le grandi aziende, offrendo funzionalità avanzate di sicurezza, elevata capacità di trasmissione, ampio supporto per dispositivi e assistenza clienti 24/5. La soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, Splashtop è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare secondo le proprie condizioni, con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi a Microsoft nei suoi sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.