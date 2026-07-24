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Splashtop nominata “Leader” nell’ITreview Grid Award per il quinto anno consecutivo

Questo contenuto è stato tradotto automaticamente tramite intelligenza artificiale e va considerato solo a titolo di riferimento. In caso di discrepanze o ambiguità, farà fede la versione originale in inglese come fonte ufficiale.

Riconosciuto per la facilità d'uso e la qualità stabile della connessione a supporto del lavoro da remoto e dell'assistenza IT aziendale

TOKYO, Giappone — Splashtop K.K. (sede centrale: Chiyoda-ku, Tokyo; Presidente e Amministratore Rappresentante: Mark Lee; di seguito “Splashtop”), fornitore della soluzione di accesso remoto “Splashtop”, ha annunciato oggi che Splashtop è stata nominata “Leader” nella categoria Remote Access Tools dell'“ITreview Grid Award 2026 Summer”, organizzato da ITreview, una piattaforma di recensioni per prodotti IT B2B e servizi cloud gestita da ITcrowd Corp. (sede centrale: Minato-ku, Tokyo; Presidente e CEO: Genta Kurono).

Premiato come “Leader” nella categoria Remote Access Tools degli ITreview Grid Award Estate 2026

L'ITreview Grid Award è un premio trimestrale che riconosce gli eccezionali prodotti IT B2B e i servizi cloud sulla base delle recensioni degli utenti inviate a ITreview, valutando i prodotti sia dal punto di vista della soddisfazione dei clienti sia del riconoscimento del mercato.

Splashtop è una soluzione di accesso remoto che consente agli utenti di accedere in modo sicuro e comodo ai PC dell'ufficio e in sede. Con operazioni semplici indipendenti dalla VPN, un'utilizzabilità intuitiva, una qualità di connessione stabile e il supporto per più dispositivi, Splashtop contribuisce a rendere il lavoro flessibile indipendentemente dalla posizione, migliorando al contempo l'efficienza della gestione IT e delle operazioni di assistenza.

In questo riconoscimento, Splashtop ha ottenuto valutazioni molto alte da parte di molti utenti per la sua praticità e facilità d'uso nelle operazioni reali. Le recensioni pubblicate su ITreview hanno evidenziato i seguenti punti:

  • Consente un accesso sicuro ai PC aziendali da qualsiasi luogo per il lavoro da remoto e ibrido, contribuendo a ridurre le attività che in precedenza richiedevano ai dipendenti di recarsi in ufficio.

  • Offre un ambiente di accesso remoto confortevole per il lavoro quotidiano, con una latenza minima nella visualizzazione dello schermo e nell'uso del mouse.

  • Consente ai team IT e dei sistemi informativi di visualizzare e controllare direttamente i PC remoti, contribuendo a tempi di risposta più rapidi per l'assistenza remota.

  • Supporta connessioni da smartphone e tablet, rendendolo utile per gestire il lavoro, le emergenze e la risoluzione dei problemi mentre sei fuori dall'ufficio.

  • Offre un'implementazione e una gestione semplici, aiutando le organizzazioni a creare un ambiente di accesso remoto indipendente dalla VPN con un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Splashtop continuerà a integrare il feedback dei clienti nei miglioramenti di prodotti e servizi e a supportare stili di lavoro flessibili e la continuità operativa per aziende e organizzazioni, offrendo ambienti di accesso remoto sicuri e confortevoli.

Informazioni su Splashtop

Splashtop è il fornitore globale di soluzioni per il lavoro a distanza, il supporto e la gestione più apprezzato, che semplifica la sicurezza e le prestazioni nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità assoluta, la tecnologia di Splashtop è facile da implementare, utilizzare e gestire per le piccole e medie imprese e le grandi aziende, offrendo funzionalità avanzate di sicurezza, elevata capacità di trasmissione, ampio supporto per dispositivi e assistenza clienti 24/5. La soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, Splashtop è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare secondo le proprie condizioni, con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi a Microsoft nei suoi sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.