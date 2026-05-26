Splashtop riconosciuto nei rapporti G2 per semplificare la gestione IT moderna
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Le recensioni dei clienti evidenziano la semplicità operativa, il rapido ROI e la crescente domanda di piattaforme IT integrate.
CUPERTINO, Calif., 26 maggio 2026 - Splashtop® Inc. ha annunciato oggi di aver ricevuto diversi riconoscimenti nei G2 Summer 2026 Reports per quanto riguarda la gestione degli endpoint, la gestione delle patch, l'assistenza remota, l'accesso remoto al desktop, la gestione del ciclo di vita dei certificati (CLM) e le categorie di controllo dell'accesso alla rete. Basato interamente su recensioni verificate dei clienti, i riconoscimenti riflettono una forte validazione da parte dei clienti della capacità di Splashtop di semplificare le operazioni IT, rafforzare la sicurezza e supportare i moderni ambienti di lavoro.
Nella gestione degli endpoint e nella gestione delle patch, Splashtop è stato riconosciuto come un High Performer in organizzazioni di tutte le dimensioni, con un riconoscimento particolarmente forte da parte dei clienti del mercato medio alla ricerca di operazioni semplificate e una risoluzione più rapida. Basato sul feedback degli utenti di G2, i clienti di Splashtop hanno segnalato di ottenere il ROI 3 volte più velocemente per la gestione degli endpoint e 2,5 volte più velocemente per la gestione delle patch rispetto alle medie della categoria. I clienti hanno elogiato ripetutamente la capacità di Splashtop di consolidare i flussi di lavoro IT critici in un'esperienza più snella. Un recensore ha dichiarato che Splashtop AEM "ha reso la vita dell'amministratore IT 10 volte più facile!!", mentre altri hanno descritto la piattaforma come un "punto unico" che gestisce "tutto ciò che devo fare, come controllare l'inventario per gli aggiornamenti, assicurarmi che le patch siano a posto o estrarre report, senza dover cambiare fornitore." Un altro cliente ha notato che l'esperienza "non sembra un prodotto di terzi semplicemente inserito."
Splashtop ha ottenuto i riconoscimenti Grid® Leader e Momentum Leader nelle categorie Remote Support e desktop remoto, insieme a ripetuti riconoscimenti per ROI, usabilità e facilità di implementazione. Un cliente ha descritto Splashtop come un fornitore di "accesso remoto sicuro e facile alle macchine di lavoro da qualsiasi luogo," mentre altri ha enfatizzato la sua "affidabilità a prova di bomba su cui puoi contare" e "assistenza remota essenziale con servizio eccellente."
La soluzione Foxpass cloud PKI e RADIUS di Splashtop ha anche ricevuto il riconoscimento di Leader nelle categorie di Gestione del ciclo di vita dei certificati e Controllo dell'accesso alla rete, riflettendo la crescente domanda per autenticazione senza password e basata sull'identità. I clienti hanno riportato di aver raggiunto il ROI 1,8 volte più velocemente rispetto alle medie di categoria e hanno elogiato la soluzione per aver semplificato l'autenticazione e la gestione dell'accesso alla rete, con un recensore che ha descritto come offrire "autenticazione centralizzata senza interruzioni con un RADIUS affidabile e una chiara visibilità", mentre un altro ha evidenziato la sua "facile configurazione, forte sicurezza e manutenzione zero."
I riconoscimenti di G2 convalidano la visione più ampia di Splashtop per semplificare la sicurezza negli ambienti di lavoro ibridi senza aggiungere complessità non necessaria per i team IT o gli utenti finali. Dal supporto remoto agli utenti e dalla gestione dei dispositivi all’abilitazione di controlli granulari per l’accesso remoto, al rafforzamento dell’autenticazione della rete in sede e all’integrazione di soluzioni di sicurezza degli endpoint, Splashtop aiuta le organizzazioni a migliorare il proprio livello di sicurezza, semplificare l’amministrazione e mantenere visibilità e controllo coerenti sia negli ambienti di lavoro remoti sia in quelli in ufficio, riducendo al contempo il carico operativo della gestione di più fornitori e strumenti scollegati. Per maggiori informazioni sulla suite di soluzioni di Splashtop o per iniziare una prova gratuita, visita www.splashtop.com.
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Splashtop è il fornitore globale di soluzioni per il lavoro a distanza, il supporto e la gestione più apprezzato, che semplifica la sicurezza e le prestazioni nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità assoluta, la tecnologia di Splashtop è facile da implementare, utilizzare e gestire per le piccole e medie imprese e le grandi aziende, offrendo funzionalità avanzate di sicurezza, elevata capacità di trasmissione, ampio supporto per dispositivi e assistenza clienti 24/5. La soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, Splashtop è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare secondo le proprie condizioni, con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi a Microsoft nei suoi sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.