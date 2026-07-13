Splashtop presenta Splashtop Live, una nuova serie di eventi della community per professionisti IT e MSPs per imparare, entrare in contatto e semplificare le operazioni
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Eventi esclusivi nella Bay Area e a Londra riuniranno la community IT, i partner e i colleghi del settore per condividere strategie pratiche, esperienze reali e nuove prospettive sulle sfide IT di oggi.
CUPERTINO, Calif., 13 lug 2026 — Splashtop Inc. ha annunciato oggi Splashtop Live, la prima serie di eventi della community con brand dell'azienda. Gli eventi solo su invito riuniranno professionisti IT, managed service provider (MSP), partner ed esperti del settore per un pomeriggio di apprendimento, networking e conversazioni incentrate sulla semplificazione delle moderne operazioni IT. I partecipanti se ne andranno con idee da applicare ai propri ambienti IT e con una migliore comprensione di come altre organizzazioni stanno risolvendo sfide simili.
Mentre Splashtop celebra 20 anni di innovazione, la nuova serie di eventi riflette il continuo impegno dell'azienda verso la community IT, mentre si espande oltre le sue radici nell'accesso remoto verso soluzioni più ampie di gestione IT e sicurezza degli endpoint. Splashtop Live amplia questo impegno creando un forum in cui i professionisti IT possono discutere le sfide comuni e imparare dall'esperienza reciproca.
La serie inaugurale Splashtop Live includerà:
Splashtop Live: Bay Area | 16 settembre | Cupertino, California
Splashtop Live: London | 6 ottobre | Londra, Regno Unito
Ogni evento offre ai partecipanti accesso diretto ai fondatori di Splashtop, al management e ai team di prodotto e supporto, creando opportunità per porre domande ed esplorare approcci che possono essere adattati alle loro organizzazioni. L'agenda include presentazioni keynote, tavole rotonde tra pari con professionisti IT e MSPs, sessioni sulla roadmap di prodotto, workshop interattivi e tempo per confrontarti con i colleghi. Durante la giornata, i partecipanti esploreranno modi per migliorare l'efficienza operativa, ridurre la complessità IT e rafforzare la sicurezza, costruendo al contempo relazioni con i colleghi della community.
"Negli ultimi vent'anni, abbiamo avuto il privilegio di lavorare al fianco dei professionisti IT mentre le loro responsabilità hanno continuato ad ampliarsi", ha dichiarato Mark Lee, CEO e Co-founder di Splashtop. " Alcune delle idee più preziose nascono dai professionisti che condividono ciò che funziona nei propri ambienti. Splashtop Live crea uno spazio in cui queste conversazioni possono avvenire."
Ulteriori dettagli sull'agenda, gli speaker in evidenza e gli annunci dei partner saranno condivisi nelle prossime settimane.
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