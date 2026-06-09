Splashtop riceve il premio Top Rated 2026 da TrustRadius
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Il feedback dei clienti evidenzia prestazioni elevate, sicurezza, esperienza utente e supporto per i team IT e gli MSPs
CUPERTINO, Calif., 10 giugno 2026 — Splashtop, leader nelle soluzioni di accesso remoto, supporto e gestione degli endpoint, ha annunciato oggi di aver ricevuto il premio 2026 Top Rated Award da TrustRadius. Questo riconoscimento si basa interamente su recensioni di clienti verificate e riflette feedback costanti da parte di professionisti IT che si affidano a Splashtop per accedere, supportare e gestire in modo sicuro i dispositivi in ambienti distribuiti. I premi TrustRadius Top Rated si basano sul feedback autentico dei clienti e riconoscono i fornitori che offrono un valore misurabile in aree chiave come le prestazioni del prodotto, la sicurezza, la facilità d'uso e l'assistenza clienti. Il continuo riconoscimento di Splashtop conferma la sua capacità di aiutare le organizzazioni a semplificare le operazioni IT mantenendo al contempo elevati standard di sicurezza e di esperienza per l’utente finale. “Il riconoscimento basato sul feedback dei clienti ha per noi il massimo valore perché riflette l’esperienza reale”, ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. “Con la crescente distribuzione degli ambienti IT e l’aumento dei requisiti di sicurezza, il nostro obiettivo è offrire soluzioni al passo con queste esigenze, mantenendo al tempo stesso le prestazioni, la semplicità e l’affidabilità su cui i nostri clienti fanno affidamento.” Le valutazioni di Splashtop su TrustRadius evidenziano i suoi punti di forza in diverse aree chiave:
Prestazioni: accesso remoto ad alta velocità e a bassa latenza che consente di lavorare senza interruzioni da ovunque e con qualsiasi dispositivo
Sicurezza: Crittografia end-to-end, controlli di accesso granulari e conformità a standard come SOC 2, ISO e GDPR
Esperienza utente: implementazione semplice internamente, interfaccia intuitiva e formazione minima richiesta per i team IT e gli utenti finali
Assistenza clienti: team di supporto reattivi e competenti che aiutano i clienti a risolvere rapidamente i problemi
Oltre alle sue soluzioni principali di accesso remoto e supporto remoto, Splashtop ha introdotto una piattaforma unificata per la gestione autonoma degli endpoint con controllo remoto nativo, offrendo una maggiore visibilità sullo stato di salute dei dispositivi e consentendo ai team IT di agire in modo proattivo senza cambiare strumento. Questo approccio aiuta a ridurre la complessità operativa mantenendo al contempo le prestazioni e l'affidabilità che i clienti si aspettano.
Punti salienti del feedback dei clienti
I clienti di Splashtop continuano a sottolineare il miglioramento dell'efficienza e la riduzione degli attriti nei flussi di lavoro IT:
“Splashtop è il miglior strumento di accesso remoto e gestione degli endpoint nel nostro arsenale. Non potremmo portare avanti la nostra attività senza l'aiuto che offre ai nostri tecnici, dato che abbiamo clienti in tutto lo stato. Non solo è la soluzione migliore per le nostre esigenze, ma ci aiuta anche a evitare di dover andare presso la sede di un cliente per risolvere i problemi che si verificano lì.” – Proprietario
“Splashtop ha un ottimo prezzo per le piccole e medie imprese. Mi ha aiutato a gestire più aziende da solo, grazie all'automazione degli aggiornamenti, dell'antivirus e del controllo remoto.” – Direttore IT
“Splashtop è diventato uno strumento essenziale per la nostra clinica, dandomi la flessibilità di lavorare in modo efficace anche quando sono fuori ufficio, che sia per appuntamenti medici o per motivi personali. Poiché sono l’unica persona responsabile di specifiche attività critiche, Splashtop mi permette di accedere da remoto, rispondere alle domande del personale, accedere a informazioni importanti ed elaborare la fatturazione senza interruzioni.” – Amministratore nei servizi professionali
“Splashtop è essenziale per ambienti molto limitati, con varie opzioni di sicurezza disponibili da configurare. E anche per le apparecchiature con accesso fisico difficile (ad esempio, grandi schermi o chioschi), dove possiamo usare gli Streamer per effettuare l’accesso.” – Stratega dei processi IT
“Splashtop è fantastico per l'accesso remoto. Non ho mai avuto problemi tali da renderlo inutilizzabile in condizioni di rete diverse, e offre sempre prestazioni elevate con una qualità sorprendentemente alta in ogni situazione. L'interfaccia utente e la fluidità con cui tutto "semplicemente funziona" sono eccezionali.” – Amministratore IT
Il riconoscimento di Splashtop da parte di TrustRadius si aggiunge al suo crescente elenco di riconoscimenti del settore, a conferma dell’elevata soddisfazione dei clienti e del continuo slancio dell’intero portafoglio prodotti. Per saperne di più su Splashtop e leggere le recensioni dei clienti, visita https://www.trustradius.com/products/splashtop-enterprise/reviews.
Notizie in breve
Splashtop è ai vertici della classifica di TrustRadius sulla base di recensioni verificate dei clienti
Splashtop è stata valutata come la soluzione migliore per le PMI, offrendo prestazioni elevate, facilità d’uso e un forte ROI
Splashtop offre accesso remoto e supporto rapidi e sicuri per ambienti di lavoro distribuiti, con gestione degli endpoint per migliorare la visibilità e ridurre la proliferazione degli strumenti
La piattaforma di gestione degli endpoint di Splashtop con controllo remoto nativo è scelta dai team IT e dagli MSPs per ridurre la complessità e rendere più efficienti le operazioni da remoto
Informazioni su Splashtop
Splashtop è il fornitore globale di soluzioni per il lavoro a distanza, il supporto e la gestione più apprezzato, che semplifica la sicurezza e le prestazioni nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità assoluta, la tecnologia di Splashtop è facile da implementare, utilizzare e gestire per le piccole e medie imprese e le grandi aziende, offrendo funzionalità avanzate di sicurezza, elevata capacità di trasmissione, ampio supporto per dispositivi e assistenza clienti 24/5. La soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, Splashtop è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare secondo le proprie condizioni, con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi a Microsoft nei suoi sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.