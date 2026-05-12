Splashtop annuncia un accordo di partenariato con Hitachi High-Tech
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Avanzamento delle operazioni e della manutenzione a distanza nei settori delle infrastrutture sociali e della tecnologia industriale in Giappone
CUPERTINO, California e TOKYO, 13 MAGGIO 2026 – Splashtop Inc. e la sua controllata Splashtop K.K., fornitori di soluzioni che alimentano e proteggono ambienti distribuiti, hanno annunciato oggi una partnership strategica con Hitachi High-Tech Corporation (“Hitachi High-Tech”) per aiutare a modernizzare le infrastrutture sociali e il settore tecnologico industriale del Giappone.
L'importanza del monitoraggio remoto e della manutenzione a distanza delle apparecchiature sta crescendo nella regione a causa della crescente carenza di manodopera e delle operazioni sempre più distribuite. In questo contesto, sta aumentando la domanda di soluzioni che consentano il funzionamento e la gestione sicuri ed efficienti delle apparecchiature senza richiedere al personale di recarsi sul posto.
Splashtop sta espandendo la sua presenza oltre gli usi tradizionali IT nello spazio OT (Operational Technology), offrendo accesso remoto affidabile e sicuro e tecnologia di supporto, e più recentemente, Autonomous Endpoint Management (AEM), per migliorare l'efficienza e sostenere il funzionamento stabile dei dispositivi sul campo in diverse località distribuire.
Attraverso questo accordo di partnership, Splashtop e Hitachi High-Tech collaboreranno per avanzare nell'accesso remoto, nelle operazioni e nella gestione della manutenzione nei settori dell'infrastruttura sociale e della tecnologia industriale. Inoltre, Splashtop espanderà la portata delle sue soluzioni di accesso remoto a un più ampio numero di clienti attraverso la rete di vendita domestica di Hitachi High-Tech.
Iniziative principali
Supporto per la creazione di ambienti di accesso remoto per apparecchiature e strutture industriali
Miglioramento dei servizi di monitoraggio e manutenzione a distanza
Sviluppo congiunto di nuove soluzioni utilizzando dispositivi edge
Nell'ambito degli sforzi per sviluppare nuove soluzioni basate su dispositivi edge, Splashtop ha anche completato la verifica operativa di Splashtop su Armadillo-IoT G4, un gateway IoT compatibile con il calcolo edge industriale fornito da Atmark Techno, Inc.
Splashtop continuerà a collaborare con Hitachi High-Tech per accelerare la trasformazione digitale e l'adozione delle operazioni a distanza nei cantieri, in particolare nei campi delle infrastrutture sociali e della tecnologia industriale.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è il fornitore globale di soluzioni per il lavoro a distanza, il supporto e la gestione più apprezzato, che semplifica la sicurezza e le prestazioni nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità assoluta, la tecnologia di Splashtop è facile da implementare, utilizzare e gestire per le piccole e medie imprese e le grandi aziende, offrendo funzionalità avanzate di sicurezza, elevata capacità di trasmissione, ampio supporto per dispositivi e assistenza clienti 24/5. La soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, Splashtop è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare secondo le proprie condizioni, con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi a Microsoft nei suoi sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.