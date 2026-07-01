Splashtop collabora con Misora Connect per rafforzare le capacità di manutenzione a distanza
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Supportare la “manutenzione senza visite in loco” attraverso “Splashtop by Misora Connect”
TOKYO, 2 luglio 2026 – Splashtop K.K., l'ufficio giapponese di Splashtop Inc., ha annunciato oggi una collaborazione con Misora Connect, Inc. per aiutare le organizzazioni a semplificare la manutenzione a distanza di dispositivi e apparecchiature distribuiti in tutto il Giappone attraverso una nuova soluzione bundle di accesso remoto.
Grazie a questa partnership, Misora Connect inizierà a offrire “Splashtop by Misora Connect”, una soluzione di accesso remoto per le aziende che combina la SIM di comunicazione di Misora Connect con Splashtop. La soluzione supporta la “manutenzione senza visite in loco” per il funzionamento di apparecchiature installate in sedi remote come uffici, negozi al dettaglio e fabbriche in tutto il Paese.
Sfondo
Con il persistere della carenza di manodopera e l’evoluzione verso stili di lavoro sempre più diversificati, migliorare l’efficienza dell’assistenza in loco è diventato un tema chiave nella manutenzione e nella gestione di dispositivi installati in sedi remote, tra cui negozi e fabbriche in tutto il Paese, PC di controllo delle apparecchiature, digital signage, dispositivi AI ed edge device. Quando si verificano problemi, il personale deve spesso recarsi sul posto, con conseguenti costi e perdite di tempo. In caso di emergenza, i ritardi nella risposta possono anche causare interruzioni dell’attività o ritardare il ripristino. Inoltre, poiché gli interventi di manutenzione tendono a dipendere dall’esperienza e dalle conoscenze dei singoli addetti, cresce la necessità di standardizzare e semplificare le operazioni.
Splashtop supporta il funzionamento efficiente e stabile dei dispositivi on-site distribuiti in sedi remote grazie alla tecnologia di accesso remoto di Splashtop, che ha raggiunto la quota di vendite n. 1 in Giappone per due anni consecutivi.* Combinando il servizio di comunicazione di Misora Connect con Splashtop, “Splashtop by Misora Connect” offre un ambiente che consente operazioni remote sicure, contribuendo a tempi di risposta più rapidi, operazioni standardizzate e attività di manutenzione più efficienti.
Informazioni su Splashtop by Misora Connect
“Splashtop by Misora Connect” è una soluzione di accesso remoto per le aziende che combina la SIM di comunicazione di Misora Connect con Splashtop. Fornisce un ambiente sicuro per accedere a PC, dispositivi IoT, terminali di controllo e altri dispositivi installati in sedi remote senza fare affidamento su Wi-Fi o VPN configurate singolarmente dagli utenti. Ciò consente la manutenzione a distanza e la gestione remota di negozi, fabbriche, segnaletica digitale, dispositivi AI, edge device e altro ancora in tutto il Paese, contribuendo a ridurre le visite in loco e a migliorare l'efficienza operativa.
Man mano che le aziende implementano più apparecchiature connesse, una piattaforma di assistenza remota per IoT come Splashtop può aiutare a semplificare la risoluzione dei problemi, la manutenzione e il supporto operativo da qualsiasi luogo.
Caratteristiche principali di Splashtop by Misora Connect
Operatività remota confortevole grazie ad accesso remoto ad alte prestazioni
La connettività ad alte prestazioni e a bassa latenza consente agli utenti di utilizzare comodamente i dispositivi installati in sedi remote, come se stessero lavorando direttamente sul dispositivo davanti a loro. La soluzione supporta anche lo streaming 4K, consentendo di utilizzare in tempo reale applicazioni ad alto carico senza trasferire dati. Il piano Enterprise di livello superiore supporta anche un rendering fluido fino a 240 FPS.
Sicurezza di livello enterprise
Splashtop offre un ambiente di accesso remoto sicuro con funzionalità come comunicazione crittografata a 256 bit, autenticazione a più fattori, single sign-on e controllo granulare degli accessi. Supporta inoltre vari standard di sicurezza e conformità, tra cui ISO 27001, SOC 2, GDPR e HIPAA, aiutando le aziende a implementare operazioni remote sicure.
Configurazioni di connessione flessibili su misura per gli ambienti di utilizzo
La soluzione supporta configurazioni di connessione flessibili in base all'ambiente utente e ai requisiti del dispositivo. Oltre all'accesso remoto ai PC d'ufficio, può essere utilizzata per controllare da remoto dispositivi Windows, apparecchiature con GUI, impianti di fabbrica, dispositivi IoT e altro ancora, supportando la manutenzione a distanza e l'efficienza operativa in un'ampia gamma di scenari aziendali.
Attraverso questa partnership, Splashtop supporterà lo sviluppo di sistemi di “manutenzione senza visite in loco” che non dipendono da visite fisiche sul posto, contribuendo a una manutenzione a distanza più efficiente e a una riduzione dei carichi operativi.
*Fonte: Fuji Chimera Research Institute, “Panoramica della ricerca di marketing 2024–2025 relativa alle comunicazioni”, pubblicato il 10 dicembre 2025, basato sul report di ricerca di mercato per la quota societaria 2023–2024 dei servizi di accesso remoto (https://www.fcr.co.jp/report/253q12.htm)
Punti salienti dell'annuncio
Splashtop K.K. annuncia una partnership con Misora Connect Inc.
La soluzione di accesso remoto di Splashtop, “Splashtop”, è stata adottata per “Splashtop by Misora Connect”, offerta da Misora Connect.
Combinando la SIM di comunicazione di Misora Connect con Splashtop, la soluzione consente un ambiente di accesso remoto sicuro che non dipende dal Wi-Fi né dalle VPN.
La soluzione supporta l'uso remoto sicuro e pratico di PC, dispositivi IoT, terminali di controllo, PC per il controllo delle apparecchiature, edge device e altri dispositivi situati in remoto.
La soluzione aiuta ad affrontare problemi come l'onere degli spostamenti durante gli interventi in loco, i ritardi nelle risposte alle emergenze e le operazioni di manutenzione che dipendono da singoli addetti.
Supportando lo sviluppo di sistemi di “manutenzione senza visite in loco”, la soluzione contribuisce a una manutenzione a distanza più efficiente e a operazioni standardizzate.
Informazioni su Misora Connect Inc.
Rappresentanti – Presidente e Amministratore rappresentante: Masamichi Morita; Amministratore rappresentante: Susumu Takahashi
Sede centrale – Sumitomo Fudosan Iidabashi First Tower, 2-6-1 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo
Panoramica aziendale – Fornisce servizi completi di comunicazione wireless che spaziano dall'uso aziendale e prepagato alle comunicazioni ad alta capacità e a bassa capacità per applicazioni IoT.
Quota di proprietà – SORACOM: 51%; Marubeni I-DIGIO Holdings: 49%
Sito web – https://misora-connect.com/
Informazioni su Splashtop
Splashtop è un’azienda di piattaforme IT cloud-native che semplifica sicurezza e prestazioni per le forze lavoro distribuite. Basandosi su oltre 20 anni di esperienza nelle tecnologie remote, Splashtop offre soluzioni facili da implementare e gestire, che consentono di lavorare in modo sicuro e produttivo ovunque e da qualsiasi dispositivo tramite un’unica console. In Giappone, Splashtop fornisce vendite e supporto ai clienti nazionali tramite la sua filiale giapponese, offrendo servizi su misura per le esigenze del mercato giapponese. Splashtop è utilizzato da oltre 30 milioni di utenti in tutto il mondo e soddisfa elevati standard di sicurezza, tra cui certificazioni ISO, conformità SOC 2 e preparazione al GDPR.
Splashtop è membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA) e collabora con Microsoft per aiutare ad affrontare le sfide dei moderni ambienti IT in evoluzione. Per maggiori informazioni, visita splashtop.com o splashtop.co.jp. Splashtop condivide inoltre gli ultimi aggiornamenti attraverso i suoi canali ufficiali sui social media. Segui Splashtop Japan su LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/splashtop-jp e su X: @splashtop_japan
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