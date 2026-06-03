La ricerca di Splashtop rivela che la manutenzione degli endpoint consuma metà della capacità IT
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Le organizzazioni segnalano un aumento del carico di manutenzione, lavoro fuori orario e sfide di patching man mano che gli ambienti degli endpoint diventano più complessi.
CUPERTINO, Calif., 16 giu 2026 – Splashtop Inc., fornitore globale di soluzioni che abilitano e proteggono il lavoro distribuito, ha pubblicato oggi una nuova ricerca che esamina il crescente carico operativo che grava sui team IT e sui managed service provider (MSPs), rilevando che la manutenzione degli endpoint consuma ora più della metà della capacità disponibile dei team IT. Basato su un sondaggio condotto su 250 professionisti IT e MSP, il report rivela come sistemi frammentati, automazione incoerente e visibilità limitata impediscano a molti team di andare oltre le operazioni reattive sugli endpoint.
Il report, Stuck in the Middle: Why Most IT Teams Can’t Get Past Reactive Endpoint Management, ha rilevato che, sebbene la maggior parte dei team abbia già investito in strumenti di automazione e gestione degli endpoint, molti operano ancora in ambienti parzialmente modernizzati in cui il lavoro reattivo e i sistemi scollegati continuano a far aumentare i costi, il carico di lavoro fuori orario e il rischio aziendale.
Risultati chiave
La maggior parte dei team IT rimane bloccata tra operazioni reattive e automazione completa, con il 72% che riporta che strumenti frammentati, automazione parziale e visibilità limitata impediscono loro di realizzare i guadagni operativi previsti.
La manutenzione degli endpoint ora consuma la maggior parte della capacità del team IT, mediamente il 53% del tempo del team e salendo al 61% in ambienti con più di 1.000 endpoint.
Le operazioni reattive sugli endpoint creano un onere finanziario a sei cifre, con i team che spendono in media 133.000 dollari all'anno solo per il lavoro di manutenzione.
Il ritardo nell'applicazione delle patch sta causando un rischio misurabile, con il 57% degli intervistati che segnala un incidente di sicurezza legato ai ritardi nelle patch e più della metà che segnala impatti sulle polizze assicurative informatiche.
I flussi di lavoro frammentati sono fortemente associati all'inefficienza operativa, con i team che utilizzano tre o più strumenti per problema dell'endpoint hanno più del 60% di probabilità di dover ripetere frequentemente il lavoro.
I risultati indicano un crescente divario tra i team che operano in ambienti frammentati e reattivi e quelli che adottano approcci più unificati alla gestione degli endpoint. Man mano che gli ambienti crescono, molti team segnalano di spendere molto tempo in patching d'emergenza, risoluzione dei problemi su sistemi disconnessi e gestione delle inefficienze operative che limitano l'impatto degli investimenti in automazione. “Man mano che l'automazione e gli agenti AI diventano più comuni nelle operazioni IT, molti team stanno scoprendo che l'automazione isolata può fare solo fino a un certo punto quando il modello operativo sottostante rimane frammentato”, ha detto Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. "Questo sta spingendo la necessità di modelli operativi più unificati e sta modellando il nostro modo di pensare la semplificazione delle operazioni dei dispositivi endpoint."
La piattaforma di Autonomous Endpoint Management (AEM) di Splashtop è progettata per affrontare il modello operativo descritto nella ricerca.
Scopri di più su Splashtop AEM o inizia una prova gratuita: www.splashtop.com/autonomous-endpoint-management.
Scarica il rapporto completo: Bloccati nel mezzo: perché la maggior parte dei team IT non riesce a superare la gestione reattiva degli endpoint
Informazioni sulla ricerca
La ricerca si basa su un sondaggio condotto su 250 professionisti IT e MSP con sede negli Stati Uniti a febbraio e marzo 2026. I risultati riflettono le tendenze operative relative alla manutenzione degli endpoint, all'automazione, alla gestione delle patch e del flusso di lavoro nelle organizzazioni che gestiscono ambienti endpoint distribuiti.
Informazioni su Splashtop
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