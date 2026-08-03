Splashtop mette la sua esperienza nell'accesso remoto al servizio della lotta contro i truffatori con il lancio di Shield
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Il nuovo prodotto di sicurezza consumer blocca gli strumenti di accesso remoto dei truffatori, il malware e i link di phishing — e debutta mentre le perdite degli americani dovute alle frodi online raggiungono il record di 21 miliardi di dollari
CUPERTINO, Calif., 3 agosto — Splashtop® Inc., leader globale e pioniere nell'accesso remoto sicuro, ha annunciato oggi Splashtop Shield, una soluzione di sicurezza per individui e famiglie progettata per interrompere la catena di attacco alla base delle odierne truffe di presa di controllo dei dispositivi. Combinando protezione da malware, difesa dal phishing e prevenzione della presa di controllo da remoto, Shield blocca gli attacchi prima che i criminali ottengano il controllo di un dispositivo.
Le truffe moderne raramente si basano su una sola tattica. Un messaggio di phishing porta a un falso sito di supporto, a una telefonata convincente e infine a una sessione di accesso remoto che consegna a un criminale il controllo del computer della vittima. L'intelligenza artificiale sta rendendo ogni fase di queste truffe più convincente. Secondo l'Internet Crime Report dell'FBI, l'anno scorso gli americani hanno perso quasi 21 miliardi di dollari a causa della criminalità informatica. Gli adulti sopra i 60 anni sono stati i più colpiti, segnalando perdite per 7,7 miliardi di dollari, con un aumento del 37% in un solo anno.
Da oltre un decennio, Splashtop garantisce un accesso remoto legittimo e sicuro a milioni di utenti e migliaia di aziende, contribuendo a definire cosa significhino sessioni remote affidabili e basate sul consenso. Shield sfrutta questa esperienza contro gli aggressori, riconoscendo i tentativi di accesso non autorizzato e bloccandoli.
"I criminali informatici sono spietati e prendono di mira le persone più vulnerabili della nostra vita", ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. "Le truffe di oggi combinano inganno, malware e accesso remoto non autorizzato. Shield è stato creato per spezzare questa catena prima che i criminali ottengano il controllo, e nessuna azienda meglio di noi comprende la differenza tra accesso remoto legittimo e presa di controllo indebita."
In test indipendenti di terze parti condotti da West Coast Labs nell'aprile 2026, Shield ha ottenuto un tasso di protezione del 100% contro le minacce testate [Source Report].
Shield protegge lungo l'intero arco di un attacco:
Protezione dall'acquisizione remota: rileva e blocca gli strumenti di accesso remoto non autorizzati usati nelle truffe dell'assistenza tecnica — la fase finale e più dannosa di un attacco di acquisizione del dispositivo — riconoscendo e consentendo al tempo stesso le connessioni affidabili e basate sul consenso dei familiari.
Protezione dalle truffe digitali: blocca siti web di phishing e link dannosi in email e messaggi prima che vengano caricati, così un clic sbagliato non si trasforma in una compromissione.
Protezione dalle minacce (antivirus): rileva e blocca malware, ransomware e altri software dannosi utilizzando il rilevamento assistito dall'AI e l'analisi comportamentale insieme a un motore antivirus tradizionale, per difenderti sia dalle minacce note sia da quelle emergenti.
Trusted Remote Help: consente ai familiari designati di assistere in modo sicuro i propri cari tramite sessioni basate sul consenso per risolvere problemi tecnici o indagare su attività sospette da qualsiasi luogo.
“Milioni di persone usano già Splashtop per aiutare genitori e nonni con i loro computer”, ha continuato Lee. “Shield protegge queste stesse famiglie prima che qualcosa vada storto — e mentre i truffatori adottano l'AI per rendere i loro raggiri più difficili da individuare, stiamo estendendo la protezione di Shield per contrastarli anche lì, intercettando il fronte dell'attacco guidato dall'AI, non solo la fase finale.” Splashtop Shield è disponibile da oggi con una prova gratuita di 7 giorni oppure acquistabile nelle edizioni Individual, Family Lite e Family per PC Windows e Mac, come prodotto standalone o insieme alle soluzioni di accesso remoto di Splashtop. Per ulteriori informazioni o per iniziare una prova gratuita, visita www.splashtop.com/shield.
Notizie in breve
Splashtop Shield blocca gli strumenti di accesso remoto non autorizzati alla base delle truffe dell'assistenza tecnica, mantenendo aperte le connessioni familiari affidabili — combinando protezione dalle truffe, prevenzione dell'acquisizione remota, antivirus e Assistenza remota basata sul consenso in un'unica soluzione di sicurezza per individui e famiglie.
Splashtop Shield è disponibile per PC Windows e Mac come app leggere, nelle edizioni Individual e Family.
Splashtop Shield ha raggiunto un tasso di protezione del 100% contro le minacce testate nei test indipendenti di terze parti condotti da West Coast Labs.
Splashtop Shield è sviluppato da Splashtop, il cui software per desktop remoto è scelto da oltre 30 milioni di utenti in tutto il mondo.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è il fornitore globale di soluzioni per il lavoro a distanza, il supporto e la gestione più apprezzato, che semplifica la sicurezza e le prestazioni nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità assoluta, la tecnologia di Splashtop è facile da implementare, utilizzare e gestire per le piccole e medie imprese e le grandi aziende, offrendo funzionalità avanzate di sicurezza, elevata capacità di trasmissione, ampio supporto per dispositivi e assistenza clienti 24/5. La soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, Splashtop è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare secondo le proprie condizioni, con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi a Microsoft nei suoi sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.