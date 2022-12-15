Wayne State utilizza Splashtop per dare agli studenti e ai docenti l'accesso remoto
Garantire agli studenti l'accesso al software di laboratorio dai propri dispositivi
Riepilogo
Quando il campus del College of Fine, Performing, and Communication Arts (CFPCA) della Wayne State University è stato chiuso a causa del COVID-19, gli studenti non sono stati in grado di accedere fisicamente ai computer di laboratorio che ospitavano applicazioni software specifiche che dovevano usare. Il team IT aveva bisogno di trovare rapidamente una soluzione efficace che permettesse agli studenti di continuare l'apprendimento in remoto.
Con Splashtop per laboratori remoti, gli studenti hanno potuto accedere ai computer del laboratorio da remoto e controllarli dai loro dispositivi. Il team IT è riuscito a fornire agli studenti un accesso facile e sicuro alle risorse di cui avevano bisogno per continuare la loro formazione.
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Dalla Wayne State
Ci saranno molte più persone della Wayne State che si rivolgono a te per Splashtop perché sono rimaste a guardarci. E mi hanno chiesto, nei nostri comitati di riavvio, come sto andando. Ho detto loro che funziona e basta.
Gary Cendrowski
La sfida: come consentire agli studenti di accedere ai computer e alle risorse del laboratorio da casa
I laboratori informatici del CFPCA sono una risorsa fondamentale per gli studenti. Il college, infatti, offre corsi in campi come la comunicazione, la registrazione di musica digitale, la produzione di media, il design, l'animazione e altro ancora. I laboratori mettono a disposizione degli studenti computer sufficientemente potenti per eseguire i software che utilizzano regolarmente in questi campi.
Le applicazioni software presenti nei computer del laboratorio includono Avid Media Composer, Avid Pro Tools, la suite Adobe Creative al completo, Logic Pro X, Vectorworks, Autodesk e 3ds Max.
Quando l'epidemia di COVID-19 ha costretto il campus di Wayne State a chiudere, gli studenti non sono stati in grado di andare ai laboratori informatici di persona.
Chris Gilbert, analista tecnico delle applicazioni presso il CFPCA, ha affermato che gli studenti non hanno computer abbastanza potenti per eseguire il software necessario per la scuola. "Stiamo scoprendo che molti studenti acquistano laptop da 200 dollari", ha detto Gilbert. "Questo va bene se stai scrivendo un articolo, ma quando stai facendo un disegno CAD, non va affatto bene."
Gli studenti non potevano eseguire il software sui propri dispositivi. Gilbert e il resto del team IT dovevano quindi trovare un modo per rendere le app accessibili.
VDI e VPN non funzionano
Gary Cendrowski, direttore della tecnologia della CFPCA, ha elencato i motivi per cui un'infrastruttura desktop virtuale (VDI) non funziona.
"Con la VDI, la potenza della GPU non è sufficiente", ha spiegato Cendrowski. "Tra questo e la lentezza, l'avvio e il costo, la soluzione non ha funzionato. E poi non è possibile eseguire Adobe su VDI. Nemmeno Maya (Autodesk) può essere eseguito su una VDI. Si possono fare alcune cose vettoriali, ma molto poco."
Gilbert ha descritto le stesse problematiche con le reti private virtuali (VPN).
"Con la VPN, gli studenti non hanno un computer abbastanza potente per gestire tutte le cose che gli stiamo proponendo", ha detto Gilbert, "Per esempio, con il montaggio video, gli studenti lavorano in 4k, anche fino a 8k, e i loro MacBook Pro non sono in grado di gestirli".
La soluzione: accesso remoto ai computer del laboratorio da qualsiasi dispositivo e ovunque con Splashtop for Remote Labs
La Wayne State University è stata in grado di superare questa sfida implementando Splashtop per fornire accesso remoto ai laboratori informatici. Gilbert ha detto che gli studenti hanno potuto accedere facilmente al software di editing video e utilizzarlo dai loro dispositivi.
"Nei laboratori della scuola abbiamo degli iMac Pro e gli studenti possono collegarsi in remoto, il tutto funziona alla perfezione", ha detto Gilbert.
Splashtop consente agli utenti di accedere e controllare da remoto i computer Windows, Mac e Linux da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
"Fortunatamente, Splashtop è compatibile con i Chromebook, dato che la scuola li ha prestati agli studenti che non hanno un computer o non possono permetterselo. Quindi questa funzione è stata davvero utile!", ha detto Gilbert.
Grazie a Splashtop, entro l'autunno, la CFPCA avrà 3.500 studenti che potranno accedere ai 300 computer del laboratorio dell'università.
Risultati: feedback positivi da parte di studenti, docenti e IT
Per ora, il team IT ha implementato Splashtop durante i semestri primaverili ed estivi con ottimi risultati.
"Ne abbiamo una manciata e abbiamo effettuato degli stress test per verificare che tutto funzioni. Al momento, tutto è andato bene", ha dichiarato Gilbert.
Inoltre, il team IT di CFPCA ha apprezzato la facilità di implementazione, scalabilità e gestione degli utenti e dei computer con Splashtop.
Cendrowski e Chris Scalise, amministratore di sistema senior, hanno anche evidenziato funzioni particolarmente utili.
"Il trasferimento dei file è ottimo, il doppio monitor è fantastico, la messaggistica funziona molto bene", ha detto Cendrowski. "Sono tutti strumenti che utilizziamo."
"I registri sono stati per noi una risorsa incredibile, perché possiamo vedere chi si connette, quando lo fa e quali file ha trasferito", ha detto Scalise. "Fornisce ottime informazioni a Chris e a me perché ci consente di vedere chi utilizza un determinato laboratorio e a che ora. Sono sicuro che in futuro useremo questo dato per suggerire quali laboratori sono più o meno utilizzati."
Anche il feedback degli studenti è stato positivo.
"Temevamo che app come Media Composer, After Effects e Premiere Pro non si adattassero molto bene a chi lavora su un Chromebook e si occupa di montaggio in remoto. Per ora, il feedback degli studenti è stato ottimo!", ha dichiarato Scalise.
Dettagli
Informazioni sul CFPCA presso la Wayne State University
Il College of Fine, Performing and Communication Arts della Wayne State University offre corsi accademici che insegnano agli studenti a padroneggiare le più recenti tecnologie nei settori multimedia, audio, video, animazione, design, modellazione e altro ancora. Fornendo agli studenti queste applicazioni software ad alta intensità di risorse, la CFPCA ha un forte fabbisogno informatico. Attualmente il college dispone di 300 computer da laboratorio ad alta potenza per gli studenti.
Informazioni su Splashtop per laboratori remoti
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