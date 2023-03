Wayne State utilizza Splashtop per dare agli studenti e ai docenti l'accesso remoto

Quando il campus del College of Fine, Performing, and Communication Arts (CFPCA) della Wayne State University è stato chiuso a causa del COVID-19, gli studenti non sono stati in grado di accedere fisicamente ai computer di laboratorio che ospitavano applicazioni software specifiche che dovevano usare. Il team IT aveva bisogno di trovare rapidamente una soluzione efficace che permettesse agli studenti di continuare l'apprendimento in remoto.

Con Splashtop per laboratori remoti, gli studenti hanno potuto accedere ai computer del laboratorio da remoto e controllarli dai loro dispositivi. Il team IT è riuscito a fornire agli studenti un accesso facile e sicuro alle risorse di cui avevano bisogno per continuare la loro formazione.