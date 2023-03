LISD consente agli studenti l'accesso remoto ai computer CTE

Il Lenawee Intermediate School District (LISD) offre più di 20 programmi di Career Technical Education (CTE) per studenti elementari e medie nella contea di Lenawee, Michigan. Per garantire che gli studenti possano continuare i loro programmi CTE da casa e accedere al software sui computer di laboratorio, il LISD ha implementato Splashtop per consentire agli studenti di accedere in remoto ai computer di laboratorio dai propri Chromebook e altri dispositivi personali.

La sfida dell'istruzione tecnica professionale e dell'apprendimento a distanza

La pandemia COVID-19 ha creato molta incertezza per i distretti scolastici delle elementari e medie, incluso il distretto scolastico intermedio Lenawee. Entrando nell'anno scolastico 2020-2021, il LISD vuole garantire che gli studenti possano continuare la loro istruzione nel caso in cui non siano in grado di frequentare le lezioni di persona.

Un settore importante che doveva essere affrontato era come rendere i programmi Career Technical Education (CTE) accessibili agli studenti da casa.

I programmi CTE offerti dal LISD TECH Center includono la produzione video e audio, la tecnologia grafica, l'ingegneria, il design e il CAD.

Questi programmi CTE si svolgono in aule specializzate presso il LISD TECH Center. Le aule sono dotate di computer da laboratorio con le stesse applicazioni software utilizzate dai professionisti. Queste applicazioni, come Photoshop, After Effects, Premier Pro e AutoCAD, richiedono spesso un uso intensivo di risorse e computer potenti per funzionare.

Mentre il LISD TECH Center è in grado di fornire agli studenti gli strumenti hardware e software necessari di cui hanno bisogno, un problema importante si pone quando gli studenti sono a distanza. Senza accesso ai computer e alle applicazioni software, non possono continuare la loro formazione.

UTILIZZO DI COMPUTER DI LABORATORIO ESISTENTI CON ACCESSO REMOTO

Nicholas Adams, direttore dell'Information Technology, e Mats Holm, amministratore di rete, hanno capito che il modo migliore per superare questa sfida era consentire agli studenti di accedere ai computer del laboratorio da remoto.

"Non potevamo fornire a tutti gli studenti un desktop Mac ad alta potenza", ha detto Adams, "quindi volevamo fornire una soluzione che permettesse loro di connettersi in remoto. Alcune scuole hanno fornito ai loro studenti dei Chromebook. In altri casi, gli studenti utilizzano dispositivi personali".

I Chromebook sono popolari nel settore dell'istruzione, ma sono noti per non essere in grado di eseguire la maggior parte delle applicazioni software. Inoltre, molti studenti non hanno dispositivi personali così potenti come i computer del laboratorio. Adams e Holms dovevano tenerlo presente quando cercavano delle soluzioni.

«Volevamo sfruttare la nostra infrastruttura esistente», ha detto Adams. «Se avevano un Chromebook, volevamo assicurarci che le applicazioni funzionassero durante l'accesso da un Chromebook.»

SPLASHTOP PER LABORATORI REMOTI OTTIENE IL LAVORO FATTO

Adams e Holm hanno valutato alcuni prodotti per l'accesso remoto. Alla fine, Splashtop per i laboratori remoti è stata considerata la scelta migliore.

Grazie a Splashtop, gli studenti possono accedere in remoto ai computer della scuola da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Una volta entrati in una sessione di desktop remoto, lo studente ha la possibilità di controllare a distanza il computer della scuola e di utilizzarlo come se fosse seduto di fronte ad esso. Può eseguire qualsiasi applicazione software e aprire qualsiasi file sul computer remoto con estrema facilità.

Ci sono stati diversi motivi per cui Lenawee ISD ha preferito Splashtop:

Audio durante l'accesso remoto al Mac

Un problema che Adams e Holm hanno riscontrato con gli altri prodotti testati su Mac, è stato di non riuscire a trasmettere l'audio durante la sessione remota. Si trattava di un grosso problema, visto che il laboratorio di produzione video e audio è composto da computer Mac.

Tuttavia, l'audio remoto ha funzionato benissimo quando hanno iniziato a usare Splashtop. «Ho installato Splashtop su alcuni Mac e l'ho testato dal mio computer e il suono ha funzionato, quindi ero molto entusiasta», ha detto Holm.

«Abbiamo ottenuto in particolare Splashtop perché era la soluzione migliore per i Mac», ha dichiarato Adams.

FERPA

"La conformità alla FERPA è molto importante per noi", ha dichiarato Adams. "È fantastico sapere che Splashtop non conserva, manipola né utilizza in altro modo le informazioni degli studenti. Splashtop non avrebbe superato l'esame se non avesse avuto questa garanzia."

(vedere come Splashtop è compatibile con i requisiti FERPA).

Prezzo per utenti concorrenti

Invece di ricaricare per studente o per dispositivo, Splashtop per laboratori remoti ha un prezzo per sessione simultanea, mantenendo bassi i costi per distretti scolastici e università.

"La nostra amministrazione è stata conquistata da Splashtop perché stiamo utilizzando le licenze per le postazioni simultanee", ha spiegato Adams. "Assegneremo un computer a ogni studente per un determinato periodo di tempo, così come assegneremo un posto in classe."

Possibilità future

Anche dopo il passaggio della pandemia, Adams e Holms vedono molti potenziali vantaggi nell'avere Splashtop per laboratori remoti.

"Ora siamo pronti, a prescindere dal fatto che gli studenti arrivino o meno", ha detto Adams. "Una volta usciti da questa pandemia, potremmo avere studenti che hanno bisogno di rimanere a casa per altri motivi. Splashtop ci permetterà di fornire loro un accesso remoto. Inoltre, apre i nostri laboratori a un potenziale scenario di laboratorio virtuale di 24 ore, che prima non era stato considerato un'esigenza. Possiamo offrire agli studenti l'opportunità di accedere in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo e ovunque."