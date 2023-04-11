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Student accessing lab computer remotely from outdoors using Splashtop

Accesso e supporto remoto avanzato per l'istruzione

Consente a insegnanti e studenti di accedere ai computer dei laboratori da qualsiasi luogo e fornisce una soluzione completa di supporto remoto per l'IT con sicurezza avanzata e controllo centralizzato

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Perché scegliere Splashtop per le proprie esigenze didattiche

Sfrutta appieno il potenziale degli studenti

L'accesso ai computer e ai software dei laboratori scolastici è un elemento essenziale di molti programmi di apprendimento. Splashtop Enterprise offre accesso remoto avanzato, garantendo agli studenti la possibilità di accedere da qualsiasi dispositivo, ovunque, anche nel loro tempo libero.

Fornisci un'assistenza IT di qualità superiore

Facile da installare e da usare, Splashtop elimina il fastidio dell'assistenza IT. Le nostre funzioni di supporto avanzate consentono ai team IT del settore educativo di fornire un'assistenza rapida ed efficiente agli utenti su qualsiasi dispositivo.

Ridurre i costi delle licenze

Consolida e semplifica il tuo set di strumenti IT. Riduci i costi con una soluzione completa di accesso e supporto remoto. Personalizza il tuo abbonamento a Splashtop Enterprise for Education per soddisfare le tue esigenze di accesso remoto e di assistenza tecnica per studenti e personale.

Centralizzare la gestione IT

Splashtop si integra con il provider di Autenticazione singola del tuo istituto. L'IT può gestire utenti, gruppi, endpoint e accessi da una console di gestione web. Inoltre, la registrazione delle sessioni e i report supportano i requisiti di sicurezza e conformità.

Funzionalità di Splashtop Enterprise

Accesso remoto ad alte prestazioni

L'architettura a prestazioni avanzate consente un accesso remoto estremamente veloce, con sessioni video e audio interattive in HD e frame rate fino a 60 fps.

Sicurezza robusta

La sicurezza è l'essenza delle operazioni e dell'architettura di Splashtop. Tutti gli accessi sono sottoposti all'autenticazione obbligatoria del dispositivo e all'autenticazione a due fattori facoltativa. Le sessioni sono protette da TLS e dalla crittografia AES a 256 bit.

Supporto completo per i dispositivi

Accedi e supporta i tuoi dispositivi Windows, Mac, Linux, iOS e Android da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, Linux, Android e iOS.

Integrazione SSO/SAML

Autenticazione tramite SSO / SAML. Splashtop supporta le integrazioni SSO con Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite e TrustLogin.

Funzionalità in base alle esigenze

Secure remote access management icon

Accesso utenti e gestione dei gruppi

Assegna ruoli agli utenti, organizza gli endpoint in gruppi e imposta le autorizzazioni di accesso a livello individuale o di gruppo.

Scheduled Access icon

Modulo di accesso pianificato

Gestisci le pianificazioni e i criteri per stabilire quando gli utenti e i gruppi di utenti possono accedere a determinati endpoint.

User management icon

Provisioning utente automatico

Sfrutta il System for Cross-domain Identity Management (SCIM) per facilitare il provisioning e il deprovisioning automatico degli account utente.

USB device redirection icon

Reindirizzamento del dispositivo USB e della penna

Reindirizza un dispositivo USB (smart card, chiave di sicurezza, penna, controller di gioco, stampante, dispositivo HID) dal computer locale al computer remoto. Il dispositivo reindirizzato funziona come se fosse collegato al computer remoto.

Microphone passthrough icon

Passthrough microfono

Usa il tuo microfono locale come ingresso del computer remoto.

View only mode icon

Accesso e controllo remoto non supervisionato

Lavora da qualunque luogo! Ottieni un accesso remoto non supervisionato e in qualsiasi momento a tutti i tuoi endpoint Windows, Mac, Android e Linux.

Remote access, control, and monitoring icon

Accesso e controllo remoto supervisionato

Offrire assistenza su richiesta per dispositivi Windows, Mac, iOS e Android è semplicissimo, basta un codice a 9 cifre. Ottieni un accesso supervisionato a computer, tablet e dispositivi mobili.

Custom branding icon

Branding personalizzato

Crea un'app SOS personalizzata con il tuo logo e il tuo marchio da far scaricare ai tuoi clienti. Scopri di più.

Advanced support workflow icon

Flusso di lavoro del supporto avanzato

Migliora il tuo help desk di assistenza IT con una gestione avanzata dei tecnici e dei canali di assistenza, flussi di lavoro migliorati, SOS Call e integrazioni avanzate.

Connected dots icon

Integrazione con Ticketing e ITSM

Si integra con le principali soluzioni di assistenza clienti PSA e ITSM, tra cui Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira e Microsoft Teams.

Blue icon of three computer monitors connected in a triangular network, representing a computer network or networked computers, on a light gray background.

Script e task

Esegui azioni di massa come comandi remoti, scripting, trasferimento di file, riavvio del sistema e aggiornamenti di Windows per più endpoint.

Configurable Alerts icon

Avvisi configurabili

Imposta avvisi per il monitoraggio del sistema, le modifiche al software, l'utilizzo della memoria e altro ancora, con notifiche e-mail.

La tua sicurezza è la nostra priorità assoluta

Two IT security professionals reviewing data logs

Infrastruttura sicura

Splashtop non solo offre una solida infrastruttura cloud ospitata su AWS per una rete e un'elaborazione sicure, ma offre anche opzioni on-premise per chi preferisce o ha bisogno di soluzioni di hosting locali. Il nostro impegno per la sicurezza si estende a tutte le piattaforme, adottando le migliori pratiche del settore negli ambienti di sviluppo, distribuzione e produzione, con meccanismi di rilevamento delle intrusioni e di difesa attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Scopri come proteggiamo i tuoi computer, i tuoi utenti e i tuoi dati.

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

Funzioni di sicurezza avanzate

Le soluzioni Splashtop sono state create per assicurare al personale IT il pieno controllo dell'accesso remoto per la forza lavoro distribuita di oggi. Le funzioni di sicurezza includono l'autenticazione a due fattori, l'integrazione del Single Sign On, l'MFA per gli endpoint, schermate vuote, timeout della sessione inattiva, notifica della connessione remota, registrazione completa degli audit di sessione e altro ancora. Tutte le sessioni remote sono protette con TLS e crittografia AES a 256 bit. Ulteriori informazioni sulle funzioni di sicurezza di Splashtop.

IT professional reviewing cybersecurity threats

Standard e conformità

Splashtop è conforme alle norme ISO/IEC 27001, SOC2, RGPD e CCPA. Le soluzioni Splashtop sono progettate per supportare le organizzazioni a soddisfare i requisiti di conformità HIPAA, FERPA, PCI e di altri settori.

Privacy dei dati e delle sessioni: Splashtop non elabora, memorizza né ha accesso ai computer o alle applicazioni dei nostri utenti e ai dati a cui si accede durante una sessione remota.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza e la conformità di Splashtop.

Dai nostri clienti soddisfatti

Ci saranno molte più persone della Wayne State che si rivolgono a te per Splashtop perché sono rimaste a guardarci. E mi hanno chiesto, nei nostri comitati di riavvio, come sto andando. Ho detto loro che funziona e basta.

Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA

Dai nostri clienti soddisfatti

Stiamo organizzando molti corsi su Splashtop, perché in autunno non ci saranno corsi di persona. Stiamo organizzando corsi a distanza per consentire agli studenti di completare i loro certificati e le loro lauree. Non saremmo stati in grado di farlo se non fosse stato per Splashtop".

Gerald Casey - Laney College CTE

Dai nostri clienti soddisfatti

Splashtop ci permetterà di fornire loro un accesso remoto. Inoltre, aprirà i nostri laboratori a un potenziale scenario di laboratorio virtuale 24 ore su 24, che in precedenza non avevamo considerato indispensabile.

Nicholas Adams - Lenawee Intermediate School District

Six G2 award badges for Summer 2023, labeled: Grid Leader, Highest User Adoption, Best Est. ROI, Easiest Setup, Easiest To Use, and Fastest Implementation. Each badge has colored accents and the G2 logo.


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