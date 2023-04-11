Accesso e supporto remoto avanzato per l'istruzione
Consente a insegnanti e studenti di accedere ai computer dei laboratori da qualsiasi luogo e fornisce una soluzione completa di supporto remoto per l'IT con sicurezza avanzata e controllo centralizzato
Perché scegliere Splashtop per le proprie esigenze didattiche
Sfrutta appieno il potenziale degli studenti
L'accesso ai computer e ai software dei laboratori scolastici è un elemento essenziale di molti programmi di apprendimento. Splashtop Enterprise offre accesso remoto avanzato, garantendo agli studenti la possibilità di accedere da qualsiasi dispositivo, ovunque, anche nel loro tempo libero.
Fornisci un'assistenza IT di qualità superiore
Facile da installare e da usare, Splashtop elimina il fastidio dell'assistenza IT. Le nostre funzioni di supporto avanzate consentono ai team IT del settore educativo di fornire un'assistenza rapida ed efficiente agli utenti su qualsiasi dispositivo.
Ridurre i costi delle licenze
Consolida e semplifica il tuo set di strumenti IT. Riduci i costi con una soluzione completa di accesso e supporto remoto. Personalizza il tuo abbonamento a Splashtop Enterprise for Education per soddisfare le tue esigenze di accesso remoto e di assistenza tecnica per studenti e personale.
Centralizzare la gestione IT
Splashtop si integra con il provider di Autenticazione singola del tuo istituto. L'IT può gestire utenti, gruppi, endpoint e accessi da una console di gestione web. Inoltre, la registrazione delle sessioni e i report supportano i requisiti di sicurezza e conformità.
Funzionalità di Splashtop Enterprise
Accesso remoto ad alte prestazioni
L'architettura a prestazioni avanzate consente un accesso remoto estremamente veloce, con sessioni video e audio interattive in HD e frame rate fino a 60 fps.
Sicurezza robusta
La sicurezza è l'essenza delle operazioni e dell'architettura di Splashtop. Tutti gli accessi sono sottoposti all'autenticazione obbligatoria del dispositivo e all'autenticazione a due fattori facoltativa. Le sessioni sono protette da TLS e dalla crittografia AES a 256 bit.
Supporto completo per i dispositivi
Accedi e supporta i tuoi dispositivi Windows, Mac, Linux, iOS e Android da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, Linux, Android e iOS.
Integrazione SSO/SAML
Autenticazione tramite SSO / SAML. Splashtop supporta le integrazioni SSO con Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite e TrustLogin.
Funzionalità in base alle esigenze
Accesso utenti e gestione dei gruppi
Assegna ruoli agli utenti, organizza gli endpoint in gruppi e imposta le autorizzazioni di accesso a livello individuale o di gruppo.
Modulo di accesso pianificato
Gestisci le pianificazioni e i criteri per stabilire quando gli utenti e i gruppi di utenti possono accedere a determinati endpoint.
Provisioning utente automatico
Sfrutta il System for Cross-domain Identity Management (SCIM) per facilitare il provisioning e il deprovisioning automatico degli account utente.
Reindirizzamento del dispositivo USB e della penna
Reindirizza un dispositivo USB (smart card, chiave di sicurezza, penna, controller di gioco, stampante, dispositivo HID) dal computer locale al computer remoto. Il dispositivo reindirizzato funziona come se fosse collegato al computer remoto.
Passthrough microfono
Usa il tuo microfono locale come ingresso del computer remoto.
Accesso e controllo remoto non supervisionato
Lavora da qualunque luogo! Ottieni un accesso remoto non supervisionato e in qualsiasi momento a tutti i tuoi endpoint Windows, Mac, Android e Linux.
Accesso e controllo remoto supervisionato
Offrire assistenza su richiesta per dispositivi Windows, Mac, iOS e Android è semplicissimo, basta un codice a 9 cifre. Ottieni un accesso supervisionato a computer, tablet e dispositivi mobili.
Branding personalizzato
Crea un'app SOS personalizzata con il tuo logo e il tuo marchio da far scaricare ai tuoi clienti. Scopri di più.
Flusso di lavoro del supporto avanzato
Migliora il tuo help desk di assistenza IT con una gestione avanzata dei tecnici e dei canali di assistenza, flussi di lavoro migliorati, SOS Call e integrazioni avanzate.
Integrazione con Ticketing e ITSM
Si integra con le principali soluzioni di assistenza clienti PSA e ITSM, tra cui Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira e Microsoft Teams.
Script e task
Esegui azioni di massa come comandi remoti, scripting, trasferimento di file, riavvio del sistema e aggiornamenti di Windows per più endpoint.
Avvisi configurabili
Imposta avvisi per il monitoraggio del sistema, le modifiche al software, l'utilizzo della memoria e altro ancora, con notifiche e-mail.
La tua sicurezza è la nostra priorità assoluta
Infrastruttura sicura
Splashtop non solo offre una solida infrastruttura cloud ospitata su AWS per una rete e un'elaborazione sicure, ma offre anche opzioni on-premise per chi preferisce o ha bisogno di soluzioni di hosting locali. Il nostro impegno per la sicurezza si estende a tutte le piattaforme, adottando le migliori pratiche del settore negli ambienti di sviluppo, distribuzione e produzione, con meccanismi di rilevamento delle intrusioni e di difesa attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Scopri come proteggiamo i tuoi computer, i tuoi utenti e i tuoi dati.
Funzioni di sicurezza avanzate
Le soluzioni Splashtop sono state create per assicurare al personale IT il pieno controllo dell'accesso remoto per la forza lavoro distribuita di oggi. Le funzioni di sicurezza includono l'autenticazione a due fattori, l'integrazione del Single Sign On, l'MFA per gli endpoint, schermate vuote, timeout della sessione inattiva, notifica della connessione remota, registrazione completa degli audit di sessione e altro ancora. Tutte le sessioni remote sono protette con TLS e crittografia AES a 256 bit. Ulteriori informazioni sulle funzioni di sicurezza di Splashtop.
Standard e conformità
Splashtop è conforme alle norme ISO/IEC 27001, SOC2, RGPD e CCPA. Le soluzioni Splashtop sono progettate per supportare le organizzazioni a soddisfare i requisiti di conformità HIPAA, FERPA, PCI e di altri settori.
Privacy dei dati e delle sessioni: Splashtop non elabora, memorizza né ha accesso ai computer o alle applicazioni dei nostri utenti e ai dati a cui si accede durante una sessione remota.
Ulteriori informazioni sulla sicurezza e la conformità di Splashtop.
Dai nostri clienti soddisfatti
Ci saranno molte più persone della Wayne State che si rivolgono a te per Splashtop perché sono rimaste a guardarci. E mi hanno chiesto, nei nostri comitati di riavvio, come sto andando. Ho detto loro che funziona e basta.
Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA
Dai nostri clienti soddisfatti
Stiamo organizzando molti corsi su Splashtop, perché in autunno non ci saranno corsi di persona. Stiamo organizzando corsi a distanza per consentire agli studenti di completare i loro certificati e le loro lauree. Non saremmo stati in grado di farlo se non fosse stato per Splashtop".
Gerald Casey - Laney College CTE
Dai nostri clienti soddisfatti
Splashtop ci permetterà di fornire loro un accesso remoto. Inoltre, aprirà i nostri laboratori a un potenziale scenario di laboratorio virtuale 24 ore su 24, che in precedenza non avevamo considerato indispensabile.
Nicholas Adams - Lenawee Intermediate School District