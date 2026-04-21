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Autonomous Endpoint Management for Modern IT
Autonomous Endpoint Management for Modern IT

Autonomous Endpoint Management

Semplifica le operazioni IT, automatizza le attività di routine e assicurati che i tuoi endpoint siano sicuri, aggiornati e conformi, il tutto dalla console di Splashtop.

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A person using a laptop displaying a software management dashboard with a list of tasks, including status, due dates, and actions, on a wooden table.

Per l'IT

Autonomous Endpoint Management per operazioni IT più intelligenti

Inizia
Two call center employees wearing headsets sit at desks, smiling and talking while using computers in a brightly lit office environment.

Per MSP

Fare di più con meno: Autonomous Endpoint Management per MSP

Inizia

Diverse soluzioni. Un'unica esperienza completa.

Splashtop OS patch dashboard

Gestione delle vulnerabilità e delle patch in tempo reale

Individua, dai priorità e correggi le minacce prima che si ripercuotano sulla tua azienda.

  • Scansione continua su Windows e MacOS per KEV, CVE e aggiornamenti software CISA

  • Capacità di identificare, assegnare priorità e rispondere rapidamente alle vulnerabilità zero-day e di altro tipo presenti nell'ambiente

  • Distribuzione automatizzata di patch su richiesta o basata su criteri


A computer inventory dashboard lists device names, groups, report times, OS versions, device owners, and reference platforms. An export button and filters for computer view and groups are at the top.

Sicurezza e conformità semplificate

Assicurati una protezione continua e una prova di conformità impeccabile per ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI e altre normative.

  • Applicazione basata su criteri delle configurazioni degli endpoint

  • Rilevamento e correzione degli endpoint non conformi

  • Dashboard e report di inventario pronti a tua disposizione


Screenshot of the “SJC Servers Update” settings page, showing options for patching: update settings, scan schedule set to daily at 14:00, and manual approval for security updates.

Dal manuale all'automatizzato

Elimina le attività ripetitive e libera le risorse IT.

  • Strategie di aggiornamento personalizzabili basate su criteri, con approvazioni delle versioni, cicli di aggiornamento e ereditarietà delle policy

  • Trigger basati sugli eventi per risolvere automaticamente i problemi più comuni.

  • Pianifica i processi su migliaia di endpoint contemporaneamente.

  • Semplifica gli audit con le informazioni sull'inventario a portata di mano.


A dashboard displays security metrics: monitoring stats (alerts, endpoints, updates), antivirus threat bar chart, virus status pie chart, remediation actions bar chart, and a scheduled tasks section with upcoming and executed tasks.

Ne basta uno

Sostituisci più prodotti singoli con un'unica soluzione unificata.

  • Una sola dashboard per patch, monitoraggio e conformità

  • Costi di licenza e manutenzione più bassi

  • Operazioni IT semplificate con un unico pannello di controllo


Dai nostri clienti soddisfatti

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Splashtop è un'utilità fondamentale della mia attività di MSP IT Copy

"Utilizzo Splashtop Autonomous Endpoint Management per installare automaticamente aggiornamenti e patch sugli endpoint delle workstation dei miei clienti. Non passa giorno senza che io mi colleghi in remoto a un computer utilizzando Splashtop. Grazie a questo strumento, la gestione degli aggiornamenti sugli endpoint, la visualizzazione degli aggiornamenti necessari, l'inventario dell'hardware e del software e molto altro ancora risultano estremamente semplici. Posso anche collegarmi in remoto a un prompt dei comandi ed eseguire istruzioni senza dovermi collegare al computer e interrompere l'utente. Creare pianificazioni e criteri di aggiornamento è molto semplice. Funziona anche alla grande con Splashtop Endpoint Security! Splashtop Autonomous Endpoint Management semplifica la pianificazione delle patch per workstation e server. Ho creato un criterio separato sia per i server che per le workstation."

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Tavis C.

Amministratore di sistema

Dai nostri clienti soddisfatti

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In che modo Splashtop AEM ci aiuta a risolvere i problemi più importanti con un piccolo team IT Copy

"Splashtop ha permesso a noi del reparto IT di essere più efficienti nel fornire assistenza agli utenti finali, poiché non dobbiamo più perdere tempo prezioso spostandoci da una scrivania all'altra. Ci ha permesso di automatizzare la maggior parte delle operazioni di patch di base per i nostri sistemi operativi. Ci consente inoltre di automatizzare l'implementazione dei software sugli endpoint."

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Giona F.

Amministratore IT

Dai nostri clienti soddisfatti

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Splashtop Endpoint Security Eccezionale come NESSUN ALTRO. Copy

"Ciò che apprezziamo di più è la facilità d'uso. Cerchiamo spesso di migliorare la sicurezza e l'implementazione. La dashboard della sicurezza degli endpoint è molto intuitiva e accurata. Elenca tutti i dispositivi, le minacce note, gli aggiornamenti delle definizioni dei virus e quali software antivirus sono installati. C'è anche un grafico che lo rende visivamente piacevole. La facilità di integrazione all'interno della rete è perfetta. Prima di inviare questa recensione abbiamo scansionato tutti i 300 endpoint, trovando diversi PC non protetti. Un lavoro eccezionale con questa nuova funzionalità."

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Utente verificato

Applicazione della legge

Dai nostri clienti soddisfatti

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Un aggiornamento indispensabile per qualsiasi utente Splashtop Copy

"Ciò che mi piace di più di Splashtop Autonomous Endpoint Management è la sua potente combinazione di funzionalità che trasformano un'ottima soluzione di accesso remoto in una piattaforma di gestione IT proattiva e completa, molto facile da usare e da implementare. La perfetta integrazione con Splashtop Remote Support, insieme alla gestione automatizzata delle patch, alla distribuzione di antivirus e al monitoraggio in tempo reale, fa risparmiare al nostro team tempo e fatica. Ci permette di passare da un modello di assistenza reattivo a uno preventivo, garantendo la sicurezza dei nostri endpoint e l'efficienza delle nostre operazioni."

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Ilan S.

CTO, CIO

Dai nostri clienti soddisfatti

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La Gestione autonoma degli endpoint è davvero un bel complemento per Splashtop Enterprise Copy

"Sono già cliente di Splashtop Enterprise. Quello che mi piace di più è che la Gestione autonoma degli endpoint è integrata nella mia versione attuale di Splashtop, quindi posso applicare patch al sistema operativo e ai software di terze parti dalla stessa console. Mi piace anche il report Endpoint Security Overview, che mi mostra in modo semplice gli endpoint a rischio (protezione endpoint disabilitata, minacce rilevate per endpoint, ecc.)."

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Utente verificato

Informatica e servizi

Dai nostri clienti soddisfatti

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Splashtop Autonomous Endpoint Management Copy

"In qualità di responsabili tecnici, una delle sfide più grandi che dobbiamo affrontare è mantenere la visibilità e il controllo su un numero crescente di endpoint distribuiti tra diversi team. Splashtop Autonomous Endpoint Management risolve questo problema fornendo funzionalità centralizzate di monitoraggio e automazione in tempo reale che riducono significativamente il carico di lavoro manuale. Questo ci consente di individuare e risolvere in modo proattivo i problemi prima che abbiano un impatto sugli utenti, migliorando così i tempi di attività e la qualità del servizio. L'automazione delle attività di routine, come l'applicazione di patch, la distribuzione di software e i controlli di integrità del sistema, libera il nostro team che può così concentrarsi su iniziative di maggior valore. Migliora anche la nostra posizione di sicurezza garantendo che gli endpoint siano costantemente aggiornati e conformi."

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Joseph K.

Responsabile tecnico

Dai nostri clienti soddisfatti

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Splashtop AEM è stato fantastico

"Le informazioni fornite dalle dashboard sono davvero utili e consentono di individuare rapidamente i dispositivi che rientrano in determinate categorie per poter intervenire. Una delle funzionalità che abbiamo utilizzato maggiormente finora è quella relativa agli aggiornamenti del sistema operativo. La configurazione di questa funzione è stata molto utile e ora è possibile anche installare gli aggiornamenti di Windows 11. Un aspetto estremamente utile, dato che ci stiamo avvicinando alla fine del ciclo di vita di Windows 10 da parte di Microsoft."

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Utente Verificato

Tecnologia dell'informazione e servizi

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Splashtop è esattamente ciò di cui avevo bisogno Copy

"Ciò che mi piace di più di Splashtop Autonomous Endpoint Management è che si occupa automaticamente di tutto senza che io debba pensarci. La configurazione è stata sorprendentemente semplice e ora gestisce tutti gli aggiornamenti e le patch sui nostri dispositivi senza alcun intervento manuale da parte mia. Apprezzo molto la dashboard chiara che mi mostra lo stato di tutti gli elementi in un colpo d'occhio: non è disordinata o confusa come altri strumenti che ho provato. Il monitoraggio automatico rileva i problemi prima che diventino reali, il che ci ha risparmiato diversi potenziali grattacapi. Inoltre, da quando abbiamo iniziato a utilizzare questa soluzione, si è dimostrata estremamente affidabile e il costo è ragionevole rispetto ad altre soluzioni aziendali che abbiamo preso in considerazione. Nel complesso, funziona silenziosamente in background e mi permette di concentrarmi su altre cose invece di dover gestire costantemente gli aggiornamenti dei dispositivi e le patch di sicurezza."

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Utente verificato

Costruzioni

Dai nostri clienti soddisfatti

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L'automazione di Splashtop è stata la mia salvezza Copy

"Grazie a Endpoint Management siamo finalmente in grado di stare al passo con gli aggiornamenti e le minacce. Lo utilizziamo quotidianamente per garantire che il nostro ambiente sia aggiornato e pronto all'uso. Senza di esso saremmo persi."

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Utente verificato

Istruzione superiore

Dai nostri clienti soddisfatti

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Soluzione affidabile ed efficiente per la gestione degli endpoint

“Splashtop Autonomous Endpoint Management ci aiuta a gestire e mantenere gli endpoint in più sedi senza la necessità di continue visite in loco. L'applicazione automatica di patch e aggiornamenti garantisce la sicurezza e la conformità dei sistemi con il minimo sforzo manuale. La dashboard principale ci offre una chiara visibilità sullo stato e sull'attività dei dispositivi, rendendo molto più semplice la manutenzione proattiva. Nel complesso, consente di risparmiare tempo, ridurre i costi di viaggio e migliorare la produttività sia del personale IT che degli utenti finali.”

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Linus E.

Tecnico informatico biotecnologia

Dai nostri clienti soddisfatti

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Un modo piacevole per gestire la sicurezza informatica e gli aggiornamenti del mio team a distanza

"Risolve il problema delle persone che utilizzano versioni obsolete di Windows e altri software che potrebbero rappresentare un potenziale rischio per la sicurezza. Aiuta anche a garantire la conformità in materia di assicurazioni, dato che alcuni membri del team lavorano da remoto."

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Kyle W.

Direttore IT

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