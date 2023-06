Controlla chi ha accesso alla LAN Wi-Fi della tua azienda &

Oltre il 40% delle violazioni di dati deriva dalla compromissione delle credenziali degli utenti, mentre l'incredibile 99% delle violazioni che comportano l'abuso di privilegi può essere ricondotto a minacce interne, come ad esempio ex dipendenti. Il controllo avanzato degli accessi Wi-Fi che il nostro servizio offre può ridurre in modo significativo il rischio di violazioni derivanti da queste particolari minacce.