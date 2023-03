Gli studenti del Laney College accedono da remoto ai laboratori informatici con Splashtop

Gli studenti e i docenti sono rimasti colpiti dal modo in cui Splashtop ha aiutato il Laney College a continuare a fornire un'istruzione di alta qualità nonostante l'improvviso passaggio a un sistema completamente remoto. Non si aspettavano che le cose filassero così lisce, visto che molti di loro utilizzavano i Chromebook.

"Esiste un programma statale che mette a disposizione degli studenti dei computer, quindi abbiamo fornito loro dei Chromebook", ha dichiarato Casey, "Non possono utilizzare SolidWorks con i Chromebook. Ma i Chromebook forniscono l'accesso ai nostri laboratori informatici, dove possono utilizzarlo. Gli insegnanti lo adorano. Non riescono a credere che funzioni in modo così efficiente; sono sbalorditi e non credo di esagerare".

Laney College si sta preparando per il semestre autunnale con Splashtop.

"Mi hanno comunicato che si stanno organizzando molti corsi su Splashtop, perché in autunno non ci saranno corsi di persona", ha detto Casey, "Stiamo organizzando corsi a distanza per consentire agli studenti di ottenere le loro certificazioni e i loro diplomi. È stato un grande passo avanti; non saremmo stati in grado di offrire loro questa possibilità se non fosse stato per Splashtop".

