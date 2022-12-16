Gli studenti del Laney College accedono da remoto ai laboratori informatici con Splashtop
Gli studenti possono usare il software sui computer del laboratorio mentre si collegano in remoto dai loro dispositivi
Riepilogo
La divisione Career and Technical Education del Laney College ospita diversi laboratori informatici che forniscono agli studenti i software più potenti, che utilizzano nei loro corsi accademici. Quando il COVID-19 ha causato la chiusura del campus, il Laney College aveva bisogno di un nuovo modo per dare agli studenti l'accesso a queste applicazioni software.
Il Laney College si è rivolto a Splashtop per consentire agli studenti di accedere da remoto ai computer del laboratorio dai propri dispositivi, anche dai Chromebook. Gli studenti e gli insegnanti sono stati molto soddisfatti dei risultati ottenuti finora.
La sfida: accedere ai laboratori di informatica da casa quando il COVID-19 ha costretto la scuola a chiudere i battenti
La divisione CTE del Laney College ospita dipartimenti che comprendono arti grafiche, controllo digitale dei dati, architettura, gestione delle costruzioni, tecnologia delle macchine, tecnologia del legno e altro. Ognuno di questi dipartimenti insegna agli studenti le stesse applicazioni software attualmente utilizzate dai professionisti dei rispettivi settori.
I software utilizzati dagli studenti comprendono strumenti creativi di Adobe come Photoshop, applicazioni di architettura popolari come AutoCAD e Revit e altri strumenti di progettazione e modellazione 3D come SketchUp, Rhino e SolidWorks.
Molte di queste applicazioni richiedono computer desktop potenti per funzionare, ed è per questo che il Laney College mette a disposizione degli studenti diversi laboratori informatici nel campus.
Tuttavia, quando COVID-19 ha colpito e chiuso il campus, gli studenti non hanno avuto modo di accedere ai computer del laboratorio.
«Gli studenti hanno bisogno di accedere a questo software», ha spiegato Gerald Casey, che lavora nel reparto IT del CTE. «Alcune delle applicazioni software hanno versioni per studenti che possono essere eseguite sui loro computer. Questo è fantastico. Ma alcuni studenti hanno computer che non sono abbastanza potenti per eseguire questo software. E poi alcune delle applicazioni semplicemente non hanno versioni studentesche. Gli studenti devono avere accesso a questo software per continuare i loro studi, ed è qui che entra in gioco Splashtop».
Laney College aveva bisogno di trovare rapidamente una soluzione per continuare a dare agli studenti l'accesso al software di cui avevano bisogno nonostante il campus chiuso.
La soluzione: Splashtop offre agli studenti l'accesso remoto ai computer del laboratorio dai loro dispositivi
Casey non aveva tempo da perdere. Gli studenti avevano bisogno di accedere ai computer del laboratorio il prima possibile, visto che erano ancora a metà del loro semestre.
"Non ho nemmeno preso in considerazione la VPN perché so che è troppo complicata", ha detto Casey. "Avevamo bisogno di qualcosa di molto veloce. Allora, ho iniziato a cercare su Google e mi è apparso Splashtop. L'ho testato e ha funzionato alla grande. Non è stato necessario provare altre soluzioni."
Oltre alla facilità di implementazione e scalabilità, Casey ha scelto Splashtop anche per la sua sicurezza leader nel settore.
"Sono rimasto molto colpito dal livello di sicurezza che Splashtop possiede. Questo mi ha permesso di non preoccuparmi", ha detto Casey.
Con Splashtop, gli studenti hanno potuto accedere in remoto ai computer del laboratorio dai loro laptop, tablet e dispositivi mobili. Una volta che lo studente si connette a un computer remoto, può prenderne il controllo e utilizzare il software come se fosse seduto di fronte al computer remoto.
Gli studenti possono fruire di un'esperienza perfetta durante una sessione remota grazie alla qualità HD, all'audio, allo streaming 4k e all'assenza di lag.
Non c'era bisogno di addestrare gli studenti su come usare Splashtop. Era intuitivo e facile da usare. Casey e' riuscita a far incastrare gli studenti in pochissimo tempo.
I risultati: gli istruttori forniscono un'istruzione di alta qualità nonostante il passaggio all'apprendimento a distanza
Gli studenti e i docenti sono rimasti colpiti dal modo in cui Splashtop ha aiutato il Laney College a continuare a fornire un'istruzione di alta qualità nonostante l'improvviso passaggio a un sistema completamente remoto. Non si aspettavano che le cose filassero così lisce, visto che molti di loro utilizzavano i Chromebook.
"Esiste un programma statale che mette a disposizione degli studenti dei computer, quindi abbiamo fornito loro dei Chromebook", ha dichiarato Casey, "Non possono utilizzare SolidWorks con i Chromebook. Ma i Chromebook forniscono l'accesso ai nostri laboratori informatici, dove possono utilizzarlo. Gli insegnanti lo adorano. Non riescono a credere che funzioni in modo così efficiente; sono sbalorditi e non credo di esagerare".
Laney College si sta preparando per il semestre autunnale con Splashtop.
"Mi hanno comunicato che si stanno organizzando molti corsi su Splashtop, perché in autunno non ci saranno corsi di persona", ha detto Casey, "Stiamo organizzando corsi a distanza per consentire agli studenti di ottenere le loro certificazioni e i loro diplomi. È stato un grande passo avanti; non saremmo stati in grado di offrire loro questa possibilità se non fosse stato per Splashtop".
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Dettagli
Informazioni su Career & Technical Education at Laney College
Il CTE del Laney College offre programmi che insegnano agli studenti come utilizzare gli stessi software usati dai professionisti in settori come l'architettura, l'ingegneria, le arti grafiche, la tecnologia delle macchine e altri ancora.
Laney College rende queste applicazioni software accessibili ai loro studenti attraverso diversi laboratori informatici del campus. E ora, gli studenti sono in grado di accedere da remoto a quei computer di laboratorio con Splashtop.