Funzioni di sicurezza per l'accesso remoto in Splashtop

I prodotti Splashtop per le aziende sono realizzati appositamente per dare all'IT il pieno controllo sulla protezione dei dati e ai dipendenti la flessibilità di accedervi da qualsiasi luogo. Le funzioni di sicurezza di Splashtop sono particolarmente applicabili alle organizzazioni che operano in settori caratterizzati da severe normative legislative e di conformità, in cui i controlli sulla privacy dei dati e sulla sicurezza dei sistemi sono obbligatori.

Le funzioni di sicurezza di Splashtop aiutano anche a supportare la conformità HIPAA, FERPA e ISO 27001.