Funzioni di sicurezza per l'accesso remoto in Splashtop
Accesso remoto sicuro e protetto
I prodotti Splashtop per le aziende sono realizzati appositamente per dare all'IT il pieno controllo sulla protezione dei dati e ai dipendenti la flessibilità di accedervi da qualsiasi luogo. Le funzioni di sicurezza di Splashtop sono particolarmente applicabili alle organizzazioni che operano in settori caratterizzati da severe normative legislative e di conformità, in cui i controlli sulla privacy dei dati e sulla sicurezza dei sistemi sono obbligatori.
Le funzioni di sicurezza di Splashtop aiutano anche a supportare la conformità HIPAA, FERPA e ISO 27001.
Funzioni di sicurezza Splashtop
- TLS 1.2 standard del settore con crittografia AES a 256 bit
- Autenticazione dispositivo
- Protezione password multilivello
- Verifica in due passi/autenticazione a due fattori
- Schermo vuoto
- Blocco automatico dello schermo
- Timeout di inattività sessione
- Notificazione di connessione remota
- Controllo Copia/Incolla Trasferimento file
- Controllo della stampa a distanza
- Blocca la configurazione dello streamer
- Autenticazione server proxy
- Applicazioni con firma digitale
- Registri delle sessioni, dei trasferimenti di file e della cronologie
Funzionalità esclusive di Splashtop Enterprise
Provisioning utente automatico
Sfrutta il System for Cross-domain Identity Management (SCIM) per facilitare il provisioning e il deprovisioning automatico degli account utente.
Permessi granulari
Gli amministratori IT possono specificare autorizzazioni granulari basate su ruoli e utenti per funzioni come l'accesso supervisionato, il trasferimento di file, la stampa remota, l'applicazione della 2FA e altro ancora.
Integrazione SSO/SAML
Effettua l'autenticazione con Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, G-Suite e altri per una gestione semplificata degli accessi.
Accesso utenti e gestione dei gruppi
Assegna ruoli agli utenti, organizza gli endpoint in gruppi e imposta le autorizzazioni di accesso a livello individuale o di gruppo.
Modulo di accesso pianificato
Gestisci le pianificazioni e i criteri per stabilire quando gli utenti e i gruppi di utenti possono accedere a determinati endpoint.
Splashtop Enterprise
Una soluzione di accesso remoto ai computer di classe enterprise e uno strumento di supporto remoto
Funzioni di sicurezza per il monitoraggio e la gestione dei computer in remoto
Stato di protezione degli endpoint
Visualizza lo stato della protezione degli endpoint per i computer Windows che eseguono Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky e altri ancora. Assicurarti che gli endpoint siano protetti.
Avvisi configurabili
Imposta avvisi per monitorare lo stato del computer, l'installazione del software, l'utilizzo della memoria ed altro ancora. Ricevi avvisi tramite la console web Splashtop e/o via e-mail.
Inventario di sistema
Visualizza e confronta le istantanee dell'inventario hardware e software Windows/Mac. Visualizza le modifiche dei log. Scarica gli elenchi di inventario hardware e software di sistema.
Gestione degli aggiornamenti
Mantieni aggiornato Windows. È essenziale per la sicurezza e le prestazioni. Visualizza, installa e pianifica gli aggiornamenti. Disponibili come script e attività.
Visualizza i registri eventi
Per accedere rapidamente ai registri eventi di Windows, clicca sull'icona a forma di ingranaggio accanto a un computer nella console Web. Non è necessario eseguire la connessione remota al computer per visualizzare e risolvere i problemi.
Splashtop Remote Support Premium