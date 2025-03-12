Procedure di sicurezza di Splashtop
Infrastruttura di sicurezza
La nostra infrastruttura cloud è ospitata su Amazon Web Services (AWS), una piattaforma che offre un ambiente di rete e di elaborazione sicuro, che include, tra gli altri, firewall a livello di rete, applicazione e istanza, crittografia dei dati, mitigazione DDoS, ecc. Splashtop ha ottenuto la certificazione SOC 2 di tipo 2 e SOC 3.
Prevenzione delle intrusioni
Abbiamo meccanismi di rilevamento delle intrusioni e di difesa per il nostro ambiente di produzione che sono in funzione 24 ore su 24. Abbiamo adottato le migliori pratiche del settore nella costruzione dei nostri stack di applicazioni cloud per garantire la sicurezza e la protezione delle istanze. Esaminiamo costantemente i nostri prodotti per l'accesso remoto e il supporto remoto per garantirne l'integrità. Splashtop collabora con aziende di prim'ordine per condurre regolarmente audit di sicurezza. Ci avvaliamo inoltre di diverse società di sicurezza per condurre test di penetrazione su tutti i nostri sistemi.
Sicurezza delle app
Sui dispositivi endpoint, disponiamo di più livelli di protezione, tra cui l'autenticazione obbligatoria dei dispositivi e il codice di sicurezza opzionale a due fattori. Tutte le sessioni remote sono protette con TLS (incluso TLS 1.2) e crittografia AES a 256 bit.
Autorizzazione e verifica
Splashtop è progettato con requisiti di autenticazione forti, per garantire che gli utenti siano chi dicono di essere. È presente anche un solido set di controlli di autorizzazione, per regolare con precisione i diritti e i permessi di accesso degli utenti autenticati. L'autorizzazione può avvalersi delle funzionalità SSO (Autenticazione singola) e SCIM (System for Cross-domain Identity Management) dell'organizzazione. Infine, è disponibile una registrazione completa per consentire il monitoraggio e la verifica.
La tua sicurezza è la nostra priorità
Splashtop prende sul serio la sicurezza, ed è per questo che investiamo molto per migliorare continuamente la nostra infrastruttura e le nostre misure di sicurezza. Inoltre, abbiamo riunito i maggiori esperti mondiali di cybersecurity e compliance per costituire il nostro Security Advisor Council, che ci aiuterà a raggiungere i nostri rigorosi obiettivi di sicurezza e compliance.
Misure tecniche e organizzative di Splashtop
La Misure tecniche e organizzative (TOM) descrivono le misure e i controlli di sicurezza implementati e gestiti da Splashtop al fine di proteggere e tutelare i dati personali che vengono memorizzati ed elaborati. Leggi Misure tecniche e organizzative di Splashtop.
Nota per gli utenti dell'Unione Europea (UE)
Splashtop gestisce due serie di infrastrutture cloud, una per gli utenti residenti nell'UE e una per gli utenti che non ne fanno parte. Ogni set contiene i propri server API, server relay, server web e database. I dati degli utenti non vengono condivisi tra i due gruppi di infrastrutture. Per impostazione predefinita, gli utenti dell'UE sono invitati a creare i loro account e a mantenere i loro dati utente nell'infrastruttura cloud con sede nell'UE. Questa separazione consente agli utenti di rispettare i requisiti di sovranità dei dati eventualmente richiesti.