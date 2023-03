Con Splashtop Classroom, gli studenti possono utilizzare i propri dispositivi per partecipare a ogni lezione. In questo modo, è possibile supportare i Programmi didattici individualizzati (PEI) portando il contenuto della lezione più vicino allo studente. Ora tutti gli studenti possono partecipare a ogni lezione senza essere costretti a spostarsi all'interno dell'aula per imparare. Inoltre, Splashtop Classroom permette di trasferire l'audio sul dispositivo degli studenti, consentendo l'uso di cuffie collegate ai loro dispositivi.