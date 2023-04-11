Splashtop Classroom
Software per la condivisione dello schermo e l'annotazione che consente agli insegnanti di coinvolgere tutta la classe
Mantieni il coinvolgimento dei tuoi studenti
Il tuo schermo è ora visibile sul loro schermo. Impartisci lezioni da qualsiasi punto dell'aula mostrando il tuo schermo alla classe e sui dispositivi dei tuoi studenti. Crea uno spazio di lavagna virtuale autorizzando gli studenti ad annotare direttamente dai loro dispositivi. Potrai avere tutto sotto controllo e i tuoi studenti non dovranno mai lasciare il loro posto.
Prezzi Splashtop ClassroomInizia la tua prova gratuita
Ospitato da Splashtop
Classroom Basic
29,99 USD / per insegnante / annuale
Per insegnanti, scuole e distretti scolastici
Consente la connessione di un massimo di 3 studenti alla volta
Ospitato da Splashtop
Classroom Plus
99,99 USD / per insegnante / annuale
Per insegnanti, scuole e distretti scolastici
Consente la connessione di un massimo di 40 studenti alla volta
Ospitato da Scuola/Distretto
On-premise
A partire da 99,99 USD /per insegnante/anno
Minimo 5 licenze
Per le scuole e i distretti con ulteriori requisiti di conformità e di gestione
L'amministratore IT distribuisce Splashtop Center su un server interno e mette a disposizione degli utenti Active Directory. Sono inoltre disponibili opzioni di gestione e sicurezza aggiuntive.
Rendi le tue lezioni accessibili
Con Splashtop Classroom, gli studenti possono utilizzare i propri dispositivi per partecipare a ogni lezione. In questo modo, è possibile supportare i Programmi didattici individualizzati (PEI) portando il contenuto della lezione più vicino allo studente. Ora tutti gli studenti possono partecipare a ogni lezione senza essere costretti a spostarsi all'interno dell'aula per imparare. Inoltre, Splashtop Classroom permette di trasferire l'audio sul dispositivo degli studenti, consentendo l'uso di cuffie collegate ai loro dispositivi.
Supporta iniziative 1:1 e l'iniziativa "porta il tuo dispositivo da casa"
Sia che la scuola fornisca dispositivi individuali agli studenti, sia che questi portino i propri da casa, Splashtop Classroom funziona su iPad, iPhone, dispositivi Android, Chromebook o qualsiasi computer provvisto di browser Chrome.