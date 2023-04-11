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Teacher doing a demo of Splashtop Classroom

Splashtop Classroom

Software per la condivisione dello schermo e l'annotazione che consente agli insegnanti di coinvolgere tutta la classe

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Mantieni il coinvolgimento dei tuoi studenti

Il tuo schermo è ora visibile sul loro schermo. Impartisci lezioni da qualsiasi punto dell'aula mostrando il tuo schermo alla classe e sui dispositivi dei tuoi studenti. Crea uno spazio di lavagna virtuale autorizzando gli studenti ad annotare direttamente dai loro dispositivi. Potrai avere tutto sotto controllo e i tuoi studenti non dovranno mai lasciare il loro posto.

Prezzi Splashtop Classroom

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Ospitato da Splashtop

Classroom Basic

29,99 USD / per insegnante / annuale


Per insegnanti, scuole e distretti scolastici

Consente la connessione di un massimo di 3 studenti alla volta

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Ospitato da Splashtop

Classroom Plus

99,99 USD / per insegnante / annuale


Per insegnanti, scuole e distretti scolastici

Consente la connessione di un massimo di 40 studenti alla volta

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Ospitato da Scuola/Distretto

On-premise

A partire da 99,99 USD /per insegnante/anno

Minimo 5 licenze

Per le scuole e i distretti con ulteriori requisiti di conformità e di gestione

L'amministratore IT distribuisce Splashtop Center su un server interno e mette a disposizione degli utenti Active Directory. Sono inoltre disponibili opzioni di gestione e sicurezza aggiuntive.

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Students using tablets to access computers while using Splashtop Classroom

Rendi le tue lezioni accessibili

Con Splashtop Classroom, gli studenti possono utilizzare i propri dispositivi per partecipare a ogni lezione. In questo modo, è possibile supportare i Programmi didattici individualizzati (PEI) portando il contenuto della lezione più vicino allo studente. Ora tutti gli studenti possono partecipare a ogni lezione senza essere costretti a spostarsi all'interno dell'aula per imparare. Inoltre, Splashtop Classroom permette di trasferire l'audio sul dispositivo degli studenti, consentendo l'uso di cuffie collegate ai loro dispositivi.

Teacher and students smiling while using Splashtop Classroom

Supporta iniziative 1:1 e l'iniziativa "porta il tuo dispositivo da casa"

Sia che la scuola fornisca dispositivi individuali agli studenti, sia che questi portino i propri da casa, Splashtop Classroom funziona su iPad, iPhone, dispositivi Android, Chromebook o qualsiasi computer provvisto di browser Chrome.

Steps showing how students use the Splashtop Classroom app to scan a QR code from a teacher's PC/Mac


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