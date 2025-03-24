Secure, Efficient IT Helpdesk Solution for Schools and Universities

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Customer service representative with a headset assisting clients through Splashtop's support solutions

Soluzione IT Helpdesk sicura ed efficiente per scuole e università

Semplificare l'assistenza IT remota, ridurre al minimo le interruzioni tecnologiche e offrire un'esperienza migliore a studenti e insegnanti.

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Scelto dalle migliori istituzioni educative

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  • Fornire supporto remoto accedendo a computer e dispositivi da remoto

    Accedi da remoto a qualsiasi dispositivo della classe, degli studenti o del personale con connessioni remote affidabili e ad alte prestazioni, come computer, iPad, Chromebook, display digitali e altro ancora, per una rapida risoluzione dei problemi. 

  • Gestire e monitorare gli endpoint

    Sfrutta le potenzialità dell'accesso non supervisionato, del monitoraggio e delle funzioni di gestione per automatizzare le tue attività IT. Grazie a queste funzionalità, potrai gestire in modo efficiente gli aggiornamenti software, il monitoraggio e la manutenzione del sistema e molto altro ancora. 

  • Migliora il tuo supporto al Service Desk

    Fornisci un'efficace assistenza on-demand a studenti e personale con flussi di lavoro di connessione facili e veloci, gestione dei tecnici e molto altro. 

Vantaggi principali

All in One icon

Soluzione di accesso remoto, assistenza e gestione all-in-one

Sfrutta un'unica console per l'accesso remoto, la gestione degli endpoint e il supporto del service desk. 

Efficiency icon

Semplicità d'uso ed efficienza

In pochi minuti puoi distribuire e configurare tutto. Grazie all'interfaccia e alle funzioni intuitive, la gestione dei dispositivi, degli utenti e dei permessi di accesso da parte dell'IT diventa facile e veloce. Inoltre, gli utenti finali possono richiedere assistenza in modo semplice e immediato. 

Resolve Issues icon

Risolvi i problemi più velocemente

Grazie alla gestione semplificata dei problemi di assistenza aperti, all'efficace instradamento delle richieste di assistenza, alla gestione ottimizzata dei tecnici e ai flussi di lavoro collaborativi, è possibile ridurre il tempo necessario per risolvere i problemi di assistenza.  

Cost Savings icon

Risparmio sui costi

Grazie alla nostra piattaforma consolidata per il supporto IT, puoi risparmiare fino al 50% rispetto alle soluzioni alternative e usufruire di un maggior numero di funzioni premium.

Support icon

Assistenza clienti di qualità superiore

Se hai bisogno di assistenza IT, non importa quanto grande o piccola sia la tua azienda, puoi parlare direttamente con un esperto. Inoltre, se preferisci parlare con una persona reale invece di utilizzare una chat o inviare un'e-mail, è altrettanto semplice.

La tua sicurezza è la nostra priorità assoluta

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

Funzioni di sicurezza avanzate

Le soluzioni Splashtop sono state create per assicurare al personale IT il pieno controllo dell'accesso remoto per la forza lavoro distribuita di oggi. Le funzioni di sicurezza includono l'autenticazione a due fattori, l'integrazione del Single Sign On, l'MFA per gli endpoint, schermate vuote, timeout della sessione inattiva, notifica della connessione remota, registrazione completa degli audit di sessione e altro ancora. Tutte le sessioni remote sono protette con TLS e crittografia AES a 256 bit. Ulteriori informazioni sulle funzioni di sicurezza di Splashtop.

IT professional reviewing cybersecurity threats

Standard e conformità

Splashtop è conforme alle norme ISO/IEC 27001, SOC2, RGPD e CCPA. Le soluzioni Splashtop sono progettate per supportare le organizzazioni a soddisfare i requisiti di conformità HIPAA, FERPA, PCI e di altri settori.

Privacy dei dati e delle sessioni: Splashtop non elabora, memorizza né ha accesso ai computer o alle applicazioni dei nostri utenti e ai dati a cui si accede durante una sessione remota.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza e la conformità di Splashtop.

Two IT security professionals reviewing data logs

Infrastruttura sicura

Splashtop non solo offre una solida infrastruttura cloud ospitata su AWS per una rete e un'elaborazione sicure, ma offre anche opzioni on-premise per chi preferisce o ha bisogno di soluzioni di hosting locali. Il nostro impegno per la sicurezza si estende a tutte le piattaforme, adottando le migliori pratiche del settore negli ambienti di sviluppo, distribuzione e produzione, con meccanismi di rilevamento delle intrusioni e di difesa attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Scopri come proteggiamo i tuoi computer, i tuoi utenti e i tuoi dati.

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