Secure, Efficient IT Helpdesk Solution for Schools and Universities

Soluzione IT Helpdesk sicura ed efficiente per scuole e università
Semplificare l'assistenza IT remota, ridurre al minimo le interruzioni tecnologiche e offrire un'esperienza migliore a studenti e insegnanti.
Scelto dalle migliori istituzioni educative
Fornire supporto remoto accedendo a computer e dispositivi da remoto
Accedi da remoto a qualsiasi dispositivo della classe, degli studenti o del personale con connessioni remote affidabili e ad alte prestazioni, come computer, iPad, Chromebook, display digitali e altro ancora, per una rapida risoluzione dei problemi.
Gestire e monitorare gli endpoint
Sfrutta le potenzialità dell'accesso non supervisionato, del monitoraggio e delle funzioni di gestione per automatizzare le tue attività IT. Grazie a queste funzionalità, potrai gestire in modo efficiente gli aggiornamenti software, il monitoraggio e la manutenzione del sistema e molto altro ancora.
Migliora il tuo supporto al Service Desk
Fornisci un'efficace assistenza on-demand a studenti e personale con flussi di lavoro di connessione facili e veloci, gestione dei tecnici e molto altro.
Vantaggi principali
Soluzione di accesso remoto, assistenza e gestione all-in-one
Sfrutta un'unica console per l'accesso remoto, la gestione degli endpoint e il supporto del service desk.
Semplicità d'uso ed efficienza
In pochi minuti puoi distribuire e configurare tutto. Grazie all'interfaccia e alle funzioni intuitive, la gestione dei dispositivi, degli utenti e dei permessi di accesso da parte dell'IT diventa facile e veloce. Inoltre, gli utenti finali possono richiedere assistenza in modo semplice e immediato.
Risolvi i problemi più velocemente
Grazie alla gestione semplificata dei problemi di assistenza aperti, all'efficace instradamento delle richieste di assistenza, alla gestione ottimizzata dei tecnici e ai flussi di lavoro collaborativi, è possibile ridurre il tempo necessario per risolvere i problemi di assistenza.
Risparmio sui costi
Grazie alla nostra piattaforma consolidata per il supporto IT, puoi risparmiare fino al 50% rispetto alle soluzioni alternative e usufruire di un maggior numero di funzioni premium.
Assistenza clienti di qualità superiore
Se hai bisogno di assistenza IT, non importa quanto grande o piccola sia la tua azienda, puoi parlare direttamente con un esperto. Inoltre, se preferisci parlare con una persona reale invece di utilizzare una chat o inviare un'e-mail, è altrettanto semplice.
La tua sicurezza è la nostra priorità assoluta
Funzioni di sicurezza avanzate
Le soluzioni Splashtop sono state create per assicurare al personale IT il pieno controllo dell'accesso remoto per la forza lavoro distribuita di oggi. Le funzioni di sicurezza includono l'autenticazione a due fattori, l'integrazione del Single Sign On, l'MFA per gli endpoint, schermate vuote, timeout della sessione inattiva, notifica della connessione remota, registrazione completa degli audit di sessione e altro ancora. Tutte le sessioni remote sono protette con TLS e crittografia AES a 256 bit. Ulteriori informazioni sulle funzioni di sicurezza di Splashtop.
Standard e conformità
Splashtop è conforme alle norme ISO/IEC 27001, SOC2, RGPD e CCPA. Le soluzioni Splashtop sono progettate per supportare le organizzazioni a soddisfare i requisiti di conformità HIPAA, FERPA, PCI e di altri settori.
Privacy dei dati e delle sessioni: Splashtop non elabora, memorizza né ha accesso ai computer o alle applicazioni dei nostri utenti e ai dati a cui si accede durante una sessione remota.
Ulteriori informazioni sulla sicurezza e la conformità di Splashtop.
Infrastruttura sicura
Splashtop non solo offre una solida infrastruttura cloud ospitata su AWS per una rete e un'elaborazione sicure, ma offre anche opzioni on-premise per chi preferisce o ha bisogno di soluzioni di hosting locali. Il nostro impegno per la sicurezza si estende a tutte le piattaforme, adottando le migliori pratiche del settore negli ambienti di sviluppo, distribuzione e produzione, con meccanismi di rilevamento delle intrusioni e di difesa attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Scopri come proteggiamo i tuoi computer, i tuoi utenti e i tuoi dati.
Caso di studio in evidenza
Virginia Tech supporta in remoto oltre 2.200 dispositivi su 140 siti
Aumentare l'efficienza e ridurre i costi dei team IT utilizzando l'accesso remoto.
Caso di studio in evidenza
Confederation College utilizza Splashtop per l'accesso remoto ai laboratori informatici e il supporto IT
Gli studenti possono accedere da remoto ai computer del campus e i team IT possono fornire supporto on-demand agli utenti remoti.
Caso di studio in evidenza
La St. Joseph's School for the Deaf aumenta la sicurezza ed espande il supporto remoto
Splashtop Enterprise consente a un team IT formato da due persone di fornire assistenza a più di 300 dispositivi e di monitorare le telecamere di sicurezza.