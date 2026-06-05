TrustRadius parla: Come Splashtop supera LogMeIn

Nell'attuale panorama sempre più digitalizzato, l'accesso remoto e gli strumenti di supporto remoto non sono solo convenienti: sono fondamentali. Che si tratti di professionisti che lavorano da casa o di specialisti IT che forniscono supporto a distanza, la possibilità di accedere in modo sicuro ed efficiente ai sistemi remoti è diventata un punto fermo nella nostra routine tecnologica.
Splashtop e LogMeIn sono due dei leader in questo settore, ognuno con i propri meriti; ma come si posizionano l'uno rispetto all'altro? Le recensioni di TrustRadius offrono preziose indicazioni su questo confronto, facendo luce sulle esperienze e sulle preferenze reali degli utenti. Nel corso dell'approfondimento, ci proponiamo di tracciare un quadro chiaro di come Splashtop sia in grado di competere con LogMeIn sulla base dei feedback di prima mano di coloro che contano di più: gli utenti.
Splashtop e LogMeIn: prezzi, funzionalità e approfondimenti sulle prestazioni di TrustRadius
1. Costi e prezzi
Quando si scelgono i migliori strumenti di accesso remoto, il costo è invariabilmente uno dei primi fattori da considerare. Attraverso le recensioni di TrustRadius, emerge una tendenza discernibile: Splashtop è spesso elogiato per la sua convenienza, soprattutto rispetto a LogMeIn. Molti utenti hanno espresso preoccupazioni riguardo ai prezzi crescenti di LogMeIn nel tempo, con alcuni che suggeriscono di aver visto significativi aumenti.
Ad esempio, dal 2019 al 2020, diversi utenti hanno segnalato aumenti di prezzo che oscillavano tra il 40% e oltre il 100% per specifici piani LogMeIn. Queste variazioni tariffarie non sono sempre state accompagnate da un'equivalente aggiunta di funzionalità di valore, causando la frustrazione dei clienti.
Splashtop, invece, ha raccolto consensi per aver mantenuto prezzi stabili e ragionevoli senza compromettere la qualità delle funzioni.
Una recensione di TrustRadius ha fatto notare che: "Per diversi anni ci siamo affidati a LogMeIn, ma il suo prezzo continuava ad aumentare e il livello di assistenza si riduceva di anno in anno. Abbiamo iniziato a sostituire alcuni degli agenti LogMeIn con TeamViewer, ma ci siamo subito resi conto di quanto fosse costoso passare completamente a TeamViewer, quasi allo stesso prezzo di LogMeIn. Quando abbiamo scoperto Splashtop, ci siamo subito resi conto che sarebbe costato meno della metà e che avrebbe offerto tutte le funzionalità che stavamo cercando in uno strumento di desktop remoto".
Secondo un'altra recensione di TrustRadius: "Tre anni fa, la strategia aziendale di LogMeIn è cambiata radicalmente e così anche i prezzi. Il sistema non si adattava più al nostro modo di lavorare e il costo era diventato esorbitante. Ho quindi cercato uno strumento che avesse funzionalità equivalenti o addirittura migliori e ho trovato Splashtop. Dopo aver testato il suo funzionamento, mi sono convinto. Supera addirittura le mie aspettative".
Nel settore degli strumenti per l'accesso remoto, dove il rapporto qualità-prezzo è fondamentale, Splashtop è evidentemente in grado di trovare un equilibrio tra convenienza economica e offerta ricca di funzionalità, come hanno affermato molti dei suoi utenti.
Infine, questo utente di TrustRadius scrive: “LogMeIn è stato sostituito perché quel prodotto è troppo costoso, e i grandi aumenti di prezzo annuali li rendono un partner inaffidabile. Splashtop è stabile e conveniente.”+
Splashtop è il perfetto sostituto di LogMeIn Central, LogMeIn Rescue, e LogMeIn Pro, offrendo una soluzione più affidabile, conveniente, con prestazioni costanti e senza costi nascosti.
Ecco una tabella comparativa sui prezzi di Splashtop e LogMeIn Pro per due dei loro prodotti di accesso remoto:
Caratteristica
Splashtop Remote Access Pro
LogMeIn Pro
Prezzo di partenza
90 €
349,99 €
Numero di computer supportati
Fino a 10
Fino a 2
Supporto per dispositivi mobili
Incluso GRATIS
379 € in più all'anno
Funzionalità di sicurezza aggiuntive
Incluso GRATIS
480 € in più all'anno
Sconto sul prezzo annuale
Sì
No
Prova gratuita
Sì
Sì
Come si può notare, Splashtop è decisamente più economico rispetto a LogMeIn, soprattutto per le piccole imprese e i privati. I prezzi iniziali di Splashtop consentono un risparmio che oscilla tra il 50% e oltre l'80% all'anno rispetto ai prezzi iniziali di LogMeIn. Inoltre, Splashtop offre uno sconto sui prezzi annuali, con un risparmio ulteriore.
2. Caratteristiche e funzionalità
Nella scelta degli strumenti per l'accesso remoto e il supporto remoto, le funzionalità sono fondamentali tanto quanto la convenienza in termini di prezzo. Dopo tutto, uno strumento può essere conveniente, ma se non soddisfa i requisiti necessari, alla lunga può costare di più in termini di produttività ed efficienza.
Sia Splashtop che LogMeIn propongono offerte molto interessanti che soddisfano le esigenze di base: facilità di accesso remoto, trasferimento di file e registrazione delle sessioni. Tuttavia, in base alle recensioni di TrustRadius, si può affermare che Splashtop sia in vantaggio per quanto riguarda le caratteristiche e le funzionalità.
Una recensione fa notare che: "Prima di Splashtop utilizzavamo LogMeIn. Abbiamo scoperto che Splashtop offriva un'esperienza in remoto più veloce, costava meno e aveva funzionalità più complete rispetto a LogMeIn".
Un altro utente segnala il supporto multimonitor di Splashtop: "In passato ho utilizzato TeamViewer, LogMeIn e altri prodotti per l'accesso remoto. A mio parere, ciò che distingue Splashtop da tutti gli altri è il supporto multimonitor, la facilità d'uso e il rapporto qualità-prezzo".
Oltre al supporto multimonitor, Splashtop è spesso apprezzato per la facilità di aggiornamento del software e per la capacità di riavviare i computer remoti senza problemi. Queste caratteristiche potrebbero sembrare dei componenti aggiuntivi di poco conto, ma in un ambiente di lavoro remoto possono essere preziose.
Un altro utente sottolinea: "Usavo LogMeIn. Era "ok" ma niente di eccezionale - aveva funzioni che non mi interessavano. Quando il prezzo è stato triplicato, ho cercato altrove e ho trovato Splashtop. L'ho provato e mi è piaciuto molto".
Per contro, sebbene LogMeIn offra un'ampia scelta di funzioni, alcuni utenti hanno scoperto che nel corso degli anni hanno pagato di più per funzionalità che non utilizzano o che si possono trovare in Splashtop a un prezzo inferiore.
In conclusione, sebbene entrambi gli strumenti siano indubbiamente utili per il loro scopo e per il loro pubblico, Splashtop offre un mix di economicità e funzionalità che molti utenti hanno imparato ad apprezzare.
3. L'esperienza dell'utente
In un'epoca in cui l'efficienza di uno strumento è cruciale quanto la sua potenza, l'esperienza utente (UX) riveste un ruolo fondamentale.
Splashtop si distingue per la sua interfaccia intuitiva. Progettata per essere semplice, garantisce che anche gli utenti meno esperti di tecnologia possano navigare tra le sue funzioni con facilità. In confronto, alcuni utenti che sono passati da LogMeIn hanno notato la facilità di adozione di Splashtop, suggerendo che quest'ultimo offre un'esperienza più facile da usare.
Secondo una recensione di TrustRadius: "Trovo che la funzione di emergenza SOS sia facile da eseguire per i clienti che mi forniscono il codice. Trovo che l'app installata sia piuttosto affidabile e molto più semplice e facile da usare rispetto a LogMeIn. Inoltre, non è così costosa".
Inoltre, il passaggio da altre piattaforme, in particolare LogMeIn, a Splashtop sembra essere privo di problemi. Un motivo importante è il design dello strumento, che si rifà alla familiarità delle altre soluzioni di accesso remoto più diffuse.
Un altro utente sottolinea la semplicità dell'interfaccia: "Offre un'esperienza di accesso remoto molto reattiva grazie a un'interfaccia chiara e semplice. La curva di apprendimento è praticamente inesistente perché la barra degli strumenti imita l'interfaccia grafica di altre soluzioni di accesso remoto. Ti permette di accedere al tuo computer remoto in modo rapido e non ti ostacola".
Inoltre, il processo di installazione e configurazione di Splashtop viene spesso definito più semplice rispetto alle sue controparti, tra cui LogMeIn. Questa facilità di configurazione non solo fa risparmiare tempo, ma riduce anche le potenziali frustrazioni. Un utente ha osservato: "È ottimo per i clienti che non sono molto esperti nell'uso della tecnologia e che desiderano un'app semplice per connettersi da remoto. È anche facile da installare".
In sintesi, sebbene entrambi gli strumenti offrano solide funzionalità di accesso remoto, Splashtop è più avanti grazie a un approccio più incentrato sull'utente, che assicura un'esperienza fluida e intuitiva, soprattutto se confrontata con LogMeIn.
4. Prestazioni, affidabilità e velocità
Esaminando a fondo le recensioni di TrustRadius, si nota uno schema coerente: Splashtop offre un notevole vantaggio in termini di stabilità e velocità della connessione rispetto a LogMeIn.
Sebbene LogMeIn sia un'azienda che opera nel settore da molto tempo, alcuni utenti hanno espresso preoccupazioni riguardo alla costanza delle sue prestazioni. Al contrario, gli utenti di Splashtop hanno sempre descritto la loro esperienza di accesso remoto come reattiva e pulita. Questa distinzione è fondamentale, soprattutto quando si tratta di gestire attività critiche o di garantire una collaborazione senza interruzioni.
Una recensione di TrustRadius fa notare: "Utilizzavo LogMeIn, ma ho riscontrato che la transizione dal mio computer di casa alla postazione remota non era così fluida. Inoltre, una volta sul luogo remoto, a volte era difficile lavorare e rimanere connessi. A volte, lo schermo si bloccava ed era difficile portare a termine il lavoro".
Il vantaggio di Splashtop in termini di prestazioni non riguarda solo l'affidabilità. La velocità è un'altra caratteristica che sembra emergere. L'accesso ai file, ai software o la semplice navigazione in un desktop remoto dovrebbe essere veloce come se si stesse usando il proprio computer locale.
Una recensione riporta semplicemente: "Abbiamo trovato l'esperienza molto veloce mentre lavoravamo da remoto".
Secondo le opinioni di numerosi utenti, Splashtop offre una velocità di connessione superiore a quella di LogMeIn.
Le recensioni di TrustRadius offrono un quadro chiaro: mentre entrambe le piattaforme sono competenti, Splashtop si distingue come la migliore alternativa a LogMeIn nel garantire connessioni remote costanti, veloci e affidabili rispetto a LogMeIn.
5. Assistenza clienti
Sia Splashtop che LogMeIn riconoscono l'importanza di un'assistenza clienti efficiente. Per questo hanno creato sistemi e team dedicati ad assistere i propri utenti e a garantire che la loro esperienza rimanga positiva.
Splashtop, in particolare, riceve apprezzamenti non solo per la qualità del suo supporto, ma anche per un motivo inaspettato. Una sensazione degna di nota tra le recensioni di TrustRadius è che, sebbene gli utenti trovino l'assistenza clienti di Splashtop rapida e utile, molti affermano che raramente hanno bisogno di ricorrere a questa risorsa. Il motivo? L'affidabilità e la natura intuitiva della piattaforma di Splashtop fanno sì che i problemi siano rari.
Un utente lo dice in modo sintetico: "Finora non ho avuto bisogno di contattare l'assistenza di Splashtop, perché il prodotto è sempre stato stabile e non ho avuto problemi tali da dover contattare l'assistenza. È sempre sinonimo di un ottimo prodotto".
Un altro utente osserva che: "Non ho mai dovuto contattare l'assistenza perché il prodotto è ottimo, ma per le poche domande che ho avuto, sono riuscito a trovare le risposte online per risolverle in modo rapido e corretto".
Tutto ciò la dice lunga non solo sull'efficacia del team di assistenza di Splashtop, ma anche sulla qualità e l'affidabilità del prodotto stesso. Uno strumento che riduce al minimo le interruzioni e la necessità di intervento dell'assistenza aumenta intrinsecamente la produttività e la soddisfazione degli utenti.
Splashtop e LogMeIn: quale piattaforma offre un valore migliore in base alle recensioni degli utenti
Sia Splashtop che LogMeIn si distinguono tra le soluzioni per l'accesso remoto e gli utenti di TrustRadius hanno fornito un feedback positivo su ciascuna di esse. Tuttavia, quando si entra nello specifico, emergono delle chiare preferenze. In base alle recensioni fornite, gli utenti propendono per Splashtop per quanto riguarda la valutazione di fattori critici come il costo, le funzionalità, le prestazioni e l'esperienza complessiva dell'utente.
Il prezzo è un fattore cruciale per molti e Splashtop offre un valore innegabile senza compromettere qualità o funzionalità. Le sue funzioni corrispondono o addirittura sono superiori a quelle di LogMeIn, il che lo rende una scelta interessante per coloro che desiderano funzionalità complete senza dover pagare un prezzo elevato.
Le prestazioni e l'affidabilità restano fondamentali per gli strumenti di accesso remoto e anche in questo campo Splashtop ha riscosso consensi. Per quanto riguarda l'esperienza d'uso, la natura intuitiva di Splashtop, unita alla facilità del processo di transizione, sembra aver lasciato un'impressione duratura nei suoi utenti.
Riassumendo, sebbene entrambe le piattaforme abbiano i loro meriti e ricevano apprezzamenti da TrustRadius, secondo le recensioni degli utenti, Splashtop è nettamente in vantaggio in alcune aree chiave, il che ne fa uno dei principali concorrenti per chi è alla ricerca di una soluzione di accesso remoto efficace.
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