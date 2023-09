TrustRadius parla: Come Splashtop supera LogMeIn

Nell'attuale panorama sempre più digitale, l'accesso remoto e gli strumenti di Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza non sono solo comodi, sono fondamentali. Che si tratti di professionisti che lavorano da casa o di specialisti IT che forniscono assistenza a distanza, la possibilità di accedere in modo sicuro ed efficiente ai sistemi remoti è diventata un punto fermo nella nostra routine tecnologica.

Splashtop e LogMeIn sono due dei leader in questo settore, ognuno con i propri meriti. Ma come si collocano l'uno rispetto all'altro? Le recensioni di TrustRadius offrono preziose indicazioni su questo confronto, facendo luce sulle reali esperienze e preferenze degli utenti. Approfondendo l'argomento, ci proponiamo di tracciare un quadro chiaro di come Splashtop si pone nei confronti di LogMeIn, basandoci sui feedback di prima mano di coloro che contano di più: gli utenti.

1. Costi e prezzi

Quando si scelgono gli strumenti di accesso remoto, il costo è invariabilmente uno dei primi fattori da considerare. Dalle recensioni di TrustRadius emerge una tendenza evidente: Splashtop viene spesso elogiato per la sua convenienza, soprattutto se paragonato a LogMeIn. Molti utenti si sono detti preoccupati per l'aumento dei prezzi di LogMeIn nel corso del tempo, e alcuni hanno affermato di aver subito aumenti significativi.

Ad esempio, dal 2019 al 2020, diversi utenti hanno segnalato aumenti di prezzo che vanno dal 40% a oltre il 100% per specifici piani LogMeIn. Queste variazioni di prezzo non sono sempre state accompagnate da un'equivalente aggiunta di funzioni di valore, causando la frustrazione dei clienti.

Splashtop, invece, ha raccolto consensi per aver mantenuto prezzi stabili e ragionevoli senza compromettere la qualità delle funzioni.

Un recensore di TrustRadius ha notato giustamente: "Per diversi anni ci siamo affidati a LogMeIn, ma il loro prezzo continuava ad aumentare e il loro livello di assistenza si riduceva ogni anno. Abbiamo iniziato a sostituire alcuni agenti LogMeIn con TeamViewer, ma ci siamo subito resi conto di quanto fosse costoso passare completamente a TeamViewer, quasi allo stesso prezzo di LogMeIn. Quando abbiamo scoperto Splashtop, ci siamo subito resi conto che sarebbe stato meno della metà del prezzo e avrebbe offerto tutte le funzionalità che cercavamo in uno strumento di desktop remoto."

Un altro recensore di TrustRadius dice: "Tre anni fa, la strategia aziendale di LogMeIn è cambiata radicalmente e così anche i prezzi. Il sistema non si adattava più al nostro modo di lavorare e il costo era diventato esorbitante. Ho quindi cercato uno strumento con caratteristiche equivalenti o addirittura migliori e ho trovato Splashtop. Dopo aver testato il suo funzionamento, mi ha ampiamente convinto. Supera addirittura le mie aspettative."

Nel settore degli strumenti per l'accesso remoto, dove il rapporto qualità-prezzo è fondamentale, Splashtop è evidentemente in grado di trovare un equilibrio tra economicità e ricchezza di funzioni, come hanno affermato molti dei suoi utenti.

Infine, questo utente di TrustRadius scrive: "LogMeIn è stato sostituito perché il prodotto è troppo costoso e gli enormi aumenti di prezzo di anno in anno lo rendono un partner inaffidabile. Splashtop è stabile e conveniente".

Ecco una tabella di confronto dei prezzi tra Splashtop e LogMeIn per due dei loro prodotti di accesso remoto:

Caratteristica Splashtop Business Access Pro LogMeIn Pro Prezzo di partenza €90 €349.99 Numero di computer supportati Fino a 10 Fino a 2 Supporto per dispositivi mobili Incluso GRATIS €379 in più all'anno Caratteristiche di sicurezza aggiuntive Incluso GRATIS €480 in più all'anno Sconto sul prezzo annuale Sì No Prova gratuita Sì Sì

Come puoi vedere, Splashtop è significativamente più economico di LogMeIn, soprattutto per le piccole imprese e i privati. I prezzi iniziali di Splashtop ti faranno risparmiare dal 50% a oltre l'80% all'anno rispetto ai prezzi iniziali di LogMeIn. Inoltre, Splashtop offre uno sconto annuale per risparmiare ancora di più.

2. Caratteristiche e funzioni

Nella scelta degli strumenti per l'accesso remoto e l'assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza, la funzionalità è fondamentale quanto l'economicità. Dopotutto, uno strumento può essere conveniente, ma se non soddisfa i requisiti necessari, alla lunga può costare di più in termini di produttività ed efficienza.

Sia Splashtop che LogMeIn hanno un'offerta molto forte. Sono in grado di soddisfare le esigenze di base: facile accesso remoto, capacità di trasferimento dei file e registrazione delle sessioni. Tuttavia, in base alle recensioni di TrustRadius, sembra che Splashtop sia in vantaggio per quanto riguarda le caratteristiche e le funzioni.

Un recensore osserva : "Prima di Splashtop usavamo LogMeIn. Abbiamo scoperto che Splashtop offriva un'esperienza remota più veloce, costava meno e aveva caratteristiche più solide di LogMeIn".

Un altro utente sottolinea il supporto multi-monitor di Splashtop: "In passato ho utilizzato TeamViewer, LogMeIn e altri prodotti per l'accesso remoto. A mio parere, ciò che distingue Splashtop da tutti gli altri è il supporto multi-monitor, la facilità d'uso e il valore".

Oltre al supporto multi-monitor, Splashtop è spesso riconosciuto per la facilità di aggiornamento del software e la capacità di riavviare i computer remoti senza problemi. Questi potrebbero sembrare dei componenti aggiuntivi di poco conto, ma in un ambiente di lavoro remoto queste funzioni possono essere preziose.

Un altro utente sottolinea: "Usavo LogMeIn. Era " ok" ma niente di eccezionale - aveva funzioni che non mi interessavano. Quando hanno triplicato il prezzo ho cercato altrove e ho trovato Splashtop. L'ho provato e mi è piaciuto molto".

Al contrario, mentre LogMeIn offre una ricca serie di funzioni, alcuni utenti hanno scoperto che nel corso degli anni potrebbero pagare di più per funzionalità che non utilizzano o che possono essere trovate in Splashtop a un prezzo inferiore.

In conclusione, sebbene entrambi gli strumenti servano indubbiamente al loro scopo e al loro pubblico, Splashtop offre un mix di economicità e funzionalità che molti utenti hanno imparato ad apprezzare.

3. L'esperienza dell'utente

In un'epoca in cui l'efficienza di uno strumento è cruciale quanto la sua potenza, l'esperienza utente (UX) gioca un ruolo fondamentale.

Splashtop si distingue per la sua interfaccia intuitiva. Progettato per essere semplice, garantisce che anche gli utenti meno esperti di tecnologia possano navigare tra le sue funzioni con facilità. In confronto, alcuni utenti che sono passati da LogMeIn hanno notato la facilità di adozione di Splashtop, suggerendo che quest'ultimo offre un'esperienza più facile da usare.

Un recensore di TrustRadius sottolinea : "Trovo che l'SOS di emergenza sia facile da eseguire per i clienti che mi forniscono il codice. Trovo che l'applicazione installata sia piuttosto affidabile e molto più semplice e facile da usare rispetto a LogMeIn, e non è altrettanto costosa".

Inoltre, il passaggio da altre piattaforme, in particolare LogMeIn, a Splashtop sembra essere privo di problemi. Un motivo importante è il design dello strumento, che si rifà alla familiarità delle altre soluzioni di accesso remoto più diffuse.

Un altro utente sottolinea la semplicità dell'interfaccia: "Offre un'esperienza di accesso remoto molto reattiva con un'interfaccia chiara e semplice. La curva di apprendimento è minima perché la barra degli strumenti imita l'interfaccia grafica delle altre soluzioni di accesso remoto più diffuse. Ti permette di accedere al tuo computer remoto in modo rapido e non ti ostacola".

Inoltre, il processo di installazione e configurazione di Splashtop viene spesso definito più semplice rispetto alle sue controparti, tra cui LogMeIn. Questa facilità di configurazione non solo fa risparmiare tempo, ma riduce anche le potenziali frustrazioni. Un utente ha osservato: "È ottima per i clienti che non sono molto avanzati nell'uso della tecnologia e desiderano un'applicazione semplice per connettersi da remoto. È anche facile da installare".

In sintesi, sebbene entrambi gli strumenti offrano solide funzionalità di accesso remoto, Splashtop è in vantaggio grazie a un approccio più incentrato sull'utente, che garantisce un'esperienza intuitiva e senza interruzioni, soprattutto se confrontata con LogMeIn.

4. Prestazioni, affidabilità e velocità

Approfondendo le recensioni di TrustRadius si nota uno schema coerente: Splashtop offre un notevole vantaggio in termini di stabilità e velocità della connessione rispetto a LogMeIn.

Sebbene LogMeIn sia un'azienda che opera da tempo nel settore, alcuni utenti hanno sollevato dubbi sulla consistenza delle sue prestazioni. Al contrario, gli utenti di Splashtop hanno sempre descritto la loro esperienza di accesso remoto come reattiva e chiara. Questa distinzione è fondamentale, soprattutto quando si tratta di gestire attività critiche o di garantire una collaborazione perfetta.

Un recensore di TrustRadius osserva : "Utilizzavo LogMeIn ma ho riscontrato che la transizione dal mio computer di casa alla postazione remota non era così fluida. Inoltre, una volta sul luogo remoto, a volte era difficile funzionare e rimanere connessi. A volte lo schermo si bloccava ed era difficile completare il lavoro".

Le prestazioni di Splashtop non si fermano alla sola affidabilità. La velocità è un'altra area in cui sembra brillare. L'accesso a file, software o semplicemente la navigazione in un desktop remoto deve essere veloce come se si stesse usando il proprio computer locale.

Un recensore scrive semplicemente: "Abbiamo trovato l'esperienza molto veloce mentre lavoravamo da remoto."

Splashtop offre una velocità di connessione superiore a quella di LogMeIn, secondo il feedback di numerosi utenti.

Le recensioni di TrustRadius tracciano un quadro chiaro: sebbene entrambe le piattaforme siano competenti, Splashtop si distingue per garantire connessioni remote costanti, ad alta velocità e affidabili rispetto a LogMeIn.

5. Assistenza clienti

Sia Splashtop che LogMeIn capiscono l'importanza di un'assistenza clienti solida. Hanno creato sistemi e team dedicati ad assistere i loro utenti e a garantire che la loro esperienza rimanga fluida.

Splashtop, in particolare, riceve elogi non solo per la qualità del suo supporto, ma anche per un motivo inaspettato. Una sensazione degna di nota tra le recensioni di TrustRadius è che, sebbene gli utenti trovino l'assistenza clienti di Splashtop rapida e utile, molti affermano di non aver mai avuto bisogno di ricorrere a questa risorsa. Il motivo? L'affidabilità e l'intuitività della piattaforma di Splashtop fanno sì che i problemi siano pochi.

Un utente lo dice in modo sintetico: "Finora non ho avuto bisogno di contattare l'assistenza di Splashtop, perché il prodotto è sempre stato stabile e non ho avuto problemi tali da dover contattare l'assistenza. È sempre il segno di un ottimo prodotto".

Un altro utente osserva che: "Non ho mai dovuto contattare l'assistenza perché il prodotto è ottimo, ma per le poche domande che ho avuto, sono riuscito a trovare le risposte online per risolverle in modo rapido e corretto".

Questo la dice lunga non solo sull'efficacia del team di assistenza di Splashtop, ma anche sulla qualità e l'affidabilità del prodotto stesso. Uno strumento che minimizza le interruzioni e riduce la necessità di interventi di assistenza aumenta intrinsecamente la produttività e la soddisfazione degli utenti.

Conclusione: Splashtop vs LogMeIn

Sia Splashtop che LogMeIn si distinguono nel panorama delle soluzioni per l'accesso remoto, e gli utenti di TrustRadius hanno fornito un feedback positivo per ciascuna di esse. Tuttavia, quando si entra nello specifico, emergono delle chiare preferenze. In base alle recensioni fornite, gli utenti propendono per Splashtop quando valutano fattori critici come il costo, le caratteristiche, le prestazioni e l'esperienza complessiva dell'utente.

Il prezzo è un fattore cruciale per molti, e Splashtop offre un valore innegabile senza compromettere la qualità o la funzionalità. Le sue funzioni soddisfano o superano quelle di LogMeIn, rendendolo una scelta interessante per chi desidera funzionalità complete senza dover pagare un prezzo elevato.

Le prestazioni e l'affidabilità restano fondamentali per gli strumenti di accesso remoto e anche in questo campo Splashtop ha raccolto apprezzamenti. Per quanto riguarda l'esperienza dell'utente, la natura intuitiva di Splashtop, unita alla facilità del processo di transizione, sembra aver lasciato un'impressione duratura sui suoi utenti.

In sintesi, sebbene entrambe le piattaforme abbiano i loro meriti e ricevano apprezzamenti da TrustRadius, Splashtop ha un netto vantaggio in alcune aree chiave secondo le recensioni degli utenti, il che la rende una delle migliori contendenti per chi è alla ricerca di una soluzione di accesso remoto efficace.

Non fidarti della nostra parola. Scopri di più sui nostri software di accesso remoto e Assistenza computerizzata a distanza,

