L'importanza della velocità nell'accesso e nel supporto remoto

Velocità e prestazioni sono diventati degli elementi fondamentali per un ambiente di lavoro distribuito di successo. I lavoratori richiedono la stessa esperienza tecnologica indipendentemente dal luogo e dal dispositivo utilizzato per lavorare: proprio come farebbero in ufficio. Di conseguenza, la velocità e le prestazioni risultano determinanti per l'accesso remoto e le soluzioni di supporto.

Sono due gli aspetti che consentono di creare un ambiente di lavoro distribuito di successo caratterizzato da elevate prestazioni e velocità.

I team IT devono fornire assistenza remota in tempo reale a studenti, dipendenti, appaltatori o partner. I dipendenti che lavorano con diversi contenuti e applicazioni, su diversi dispositivi, necessitano di un accesso remoto altamente efficiente.

Controlla in remoto come se ti trovassi sul posto grazie all'accesso e all'assistenza remota

Con l'accesso remoto, gli utenti accedono ai loro computer di lavoro o remoti per lavorare con una vasta gamma di applicazioni, contenuti, servizi, ecc. che possono rallentare le prestazioni. Tra questi, rientrano i contenuti digitali con molti contenuti multimediali e in alta definizione, software complessi come quelli per la produzione di video e gli strumenti CAD (computer-aided design), i componenti aggiuntivi e le applicazioni specializzate che si integrano in diversi sistemi.

Per offrire agli utenti un'esperienza remota pari alla loro esperienza in loco, la soluzione di accesso remoto deve crittografare, trasmettere, decriptare e sincronizzare gli elementi delle app e i contenuti in modo coerente. Il tutto cercando di limitare al minimo la perdita di pacchetti, i tempi di aggiornamento dello schermo e il ritardo.

La necessità di un accesso remoto ad alte prestazioni riguarda tutti i settori. Puoi scoprirlo in questi casi d'uso comuni:

Designer di prodotti che si occupano di modelli CAD 3D su schermi 4K ad alta risoluzione

Studenti o tecnici del montaggio cinematografico professionisti che lavorano in remoto su postazioni cariche di software di post-produzione

Pazienti e assistenti che accedono contemporaneamente alla stessa schermata da postazioni diverse

Qualsiasi settore che prevede la collaborazione e il lavoro a distanza

In tutti questi scenari, le prestazioni costituiscono il cuore di un'esperienza a distanza produttiva.

Soddisfa le esigenze di velocità e di efficienza immediata con il supporto remoto

Offrire ai tuoi utenti un accesso remoto veloce non è che una parte dei vantaggi. Se si trovano improvvisamente ad affrontare un problema con il loro hardware o software, desiderano un'assistenza immediata. Il tuo service desk deve essere pronto a intervenire in tempo reale, a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Studenti e professionisti si avvalgono di numerosi tipi di dispositivi. Stando a quanto riportato da Gartner, il tuo service desk potrebbe occuparsi di utenti remoti che richiedono supporto per un massimo di quattro dispositivi diversi per persona. Per poterli assistere, i tuoi tecnici del supporto remoto devono fornire servizi mediante connessioni a desktop, laptop, dispositivi mobili (iOS, Android) e perfino macchine virtuali.

Prova Splashtop per un accesso e un supporto remoto ad alte prestazioni

Splashtop è la risposta alla richiesta di un accesso remoto ad alte prestazioni combinato con un supporto remoto istantaneo e in tempo reale da parte delle aziende di qualsiasi settore. La nostra soluzione più completa, Splashtop Enterprise, è una soluzione completa sia per l'accesso remoto che per la teleassistenza.

La sua facilità d'uso consente di implementarlo in tempi brevi ed è altrettanto veloce da utilizzare. Con l'accesso non supervisionato al computer di Enterprise, i dipendenti e gli studenti possono facilmente lavorare/apprendere da casa e il tuo team IT può gestire in remoto i computer al fine di fornire assistenza. Il tutto con un unico strumento.

La velocità è "integrata" in molteplici aspetti delle funzioni per l'accesso remoto di Splashtop Enterprise. Queste includono:

Streaming 4K fino a 60 fotogrammi al secondo (fps)

Streaming iMac Pro Retina 5K a bassa latenza

Riduzione dell'utilizzo della CPU e maggiore spazio per l'elaborazione delle applicazioni

Possibilità di regolare con precisione le impostazioni di Splashtop per ottenere prestazioni ottimali

Motore di codifica e decodifica ottimizzato per sfruttare le ultime innovazioni in termini di accelerazione hardware di AMD, Intel e NVIDIA

L'accesso remoto ad alte prestazioni garantisce agli utenti una produttività costante durante l'esecuzione di attività come editing video, progettazione grafica, animazione, programmazione e molto altro. Inoltre, gli utenti possono contare su una bassa latenza e un ritardo minimo. Con Splashtop, possono accedere ai computer di lavoro, alle applicazioni e ai dati proprio come farebbero di persona. Possono anche accedere alle VM che girano su GPU cloud per un cloud computing ad alte prestazioni.

Un supporto remoto ottimizzato per essere veloce

Il supporto remoto di Splashtop Enterprise è stato ottimizzato in termini di velocità su diversi fronti. Qualsiasi utente, a prescindere dal dispositivo in uso, può ricevere supporto remoto istantaneo tramite l'app Splashtop SOS. Il tecnico genera un link di supporto e lo invia all'utente finale. Questi clicca sul link per scaricare ed eseguire l'app. Al termine, il tecnico può iniziare la sessione remota. Indipendentemente dalla necessità di supporto, che si tratti di un dispositivo aziendale o personale, l'assistenza computerizzata a distanza e in tempo reale di Splashtop funziona allo stesso modo.

Nel caso in cui il tuo team di service desk si trovi ad affrontare un aumento imprevisto di richieste di supporto, Splashtop è in grado di aiutarti. Splashtop Enterprise funziona praticamente come un software di service desk, grazie a una funzione di accodamento, gestione dei tecnici, segnalazione multilivello e anche collaborazione tra più tecnici. Gli utenti possono anche richiedere una sessione di supporto direttamente da un'applicazione desktop chiamata SOS Call e ricevere assistenza tecnica nel giro di pochi minuti.

La Warner Bros. beneficia di alte prestazioni e di una rapida implementazione

La Warner Bros. International Television Production (WBITVP) in Nuova Zelanda necessitava di un accesso remoto per consentire ai tecnici del montaggio di utilizzare in remoto i loro computer Windows e Mac presenti in ufficio, mantenendo la produttività. L'azienda era preoccupata perché la sua attuale soluzione di accesso remoto era troppo lenta per poter gestire le attività di post-produzione.

Il proprio team aveva bisogno di una soluzione che potesse gestire software professionali come AVID e attività come l'editing audio e video, gli effetti visivi, il mixaggio del suono, il color grading e il doppiaggio. Dopo il passaggio a Splashtop, i tecnici del montaggio della Warner Bros. sono riusciti a mantenere la produttività lavorando in remoto.

"Dopo aver utilizzato Splashtop, le opinioni degli utenti riguardavano il fatto che il frame rate era di gran lunga migliore e che avevano un'esperienza più reattiva. I nostri tecnici del montaggio non riscontrano alcun ritardo. È come se si trovassero in ufficio". - Mike Marsh, IT (Information Technology) Manager di WBITVP Nuova Zelanda

Una rapida implementazione dell'accesso remoto è parte integrante dell'equazione relativa alle prestazioni. Ecco perché WBITVP si è dimostrata davvero soddisfatta di aver potuto installare e mettere in funzione Splashtop in sole 5 ore.

"Dall'introduzione iniziale alla concessione dell'accesso agli utenti, sono rimasto molto colpito dal setup semplice ma al contempo affidabile. La rapidità di esecuzione ha mantenuto i nostri flussi di lavoro efficienti". - Mike Marsh, IT (Information Technology) Manager di WBITVP Nuova Zelanda

Il distretto scolastico di Ridley garantisce un supporto didattico agli studenti remoti

Il distretto scolastico di Ridley è un vasto comprensorio scolastico pubblico suburbano per l'istruzione primaria e secondaria nel sud-est della contea di Delaware, in Pennsylvania, negli Stati Uniti. La scuola aveva bisogno di un sistema di supporto remoto che si avvicinasse il più possibile al modello utilizzato presso quest'ultima. Gli studenti avevano conoscenze e competenze tecnologiche estremamente diverse.

Di conseguenza, il team IT della scuola aveva bisogno di uno strumento di supporto facile da usare. "È quasi impossibile insegnare a un bambino come effettuare reset manuali e risolvere altri problemi tecnici senza vedere il dispositivo", ha dichiarato Tracy Dilossi, Amministratore dei sistemi/supporto tecnologico al distretto scolastico di Ridley.

Il direttore della tecnologia di Ridley ha acquistato tre licenze Splashtop, da condividere nel dipartimento, per il supporto remoto degli studenti.

"Non saremmo riusciti a supportare un numero così elevato di dispositivi senza Splashtop. Le nostre sessioni di supporto si sono svolte molto più rapidamente. È stato davvero uno strumento prezioso!"- Tracy Dilossi, Systems Administrator/Technology Support del Ridley School District

Prova oggi stesso Splashtop Enterprise

Per conoscere tutte le funzionalità di Splashtop Enterprise per l'accesso remoto e il supporto remoto ad alte prestazioni, visita la pagina Splashtop Enterprise. Puoi anche concordare una dimostrazione o una prova gratuita direttamente dalla pagina.

Richiedi una dimostrazione