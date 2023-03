In che modo Strobel Energy Group ha risparmiato abbandonando LogMeIn Central

Strobel Energy Group, una delle principali società di EPC midstream negli Stati Uniti, è recentemente passata da LogMeIn Central a Splashtop Remote Support. I risultati sono arrivati e il passaggio ha avuto un impatto positivo su più livelli.

In questo caso di studioscoprirai le sfide affrontate da Strobel Energy Group e come passare a Splashtop li abbia aiutati a superare queste sfide con facilità.

Informazioni sul caso di studio

Con un'infrastruttura IT composta da diversi server virtuali, centinaia di computer e una forza lavoro sparsa in diversi paesi, le esigenze del team IT di Strobel Energy Group sono elevate. Dopo aver utilizzato LogMeIn Central e aver subito continui aumenti di prezzo, Strobel Energy Group ha deciso di provare Splashtop.

Splashtop Remote Support si è dimostrato all'altezza degli elevati standard richiesti da Strobel Energy Group. Inoltre, il passaggio a Splashtop ha ridotto i costi di supporto remoto di Strobel Energy Group di oltre l'80% (rispetto ai prezzi di LogMeIn Central) e ha consentito all'azienda di accedere a un numero di dispositivi più che doppio rispetto a quello originariamente supportato da LogMeIn.

Puoi leggere e scaricare il caso di studio qui sotto:

Splashtop - Caso di studio del Gruppo Strobel Energy

Scopri perché migliaia di persone sono già passate a Splashtop

La storia di Strobel Energy Group non è una novità. Se si confrontano LogMeIn Central e Splashtop Remote Support, sicuramente Splashtop offre tutti gli strumenti e le funzionalità di cui hai bisogno a un prezzo molto più vantaggioso (e questo fa di Splashtop la migliore alternativa a LogMeIn Central). Prova personalmente Splashtop Remote Support e inizia oggi stesso la tua prova gratuita.

Prova gratuita

Acquista ora

Contenuti correlati