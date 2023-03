Aumento del prezzo di LogMeIn Central & a confronto

LogMeIn ha aumentato il prezzo e modificato il modello di prezzo per il prodotto LogMeIn Central. Questo nuovo modello renderà LogMeIn Central molto più costoso rispetto a Splashtop Remote Support. Consulta il nostro confronto completo dei prezzi di Splashtop Remote Support e LogMeIn Central per scoprire come Splashtop può farti risparmiare il 50% o più.

Come sono cambiati i prezzi di LogMeIn Central?

LogMeIn ha eliminato i tre pacchetti LogMeIn Central (Basic, Plus e Premier) e li ha sostituiti con un «Piano base» LogMeIn con tre componenti aggiuntivi opzionali che gli utenti possono acquistare separatamente. Il piano di base inizia da €840 all'anno per 25 computer.

Quando si confrontano le funzionalità, il nuovo piano base include le funzionalità disponibili nei vecchi pacchetti LogMeIn Central Basic e Plus. Ciò significa che questo nuovo modello aumenterà il prezzo per i clienti che avrebbero acquistato il vecchio pacchetto Basic.

Le funzionalità presenti nel precedente pacchetto LogMeIn Central Premier sono state suddivise in tre componenti aggiuntivi separati che i clienti devono acquistare separatamente. Ogni pacchetto inizia a €468 /anno o €480 /anno per 25 computer con prezzi aggiuntivi più elevati per un numero maggiore di computer. Questo sarebbe un aumento significativo dei prezzi per qualcuno che vuole tutte le funzionalità trovate nel vecchio pacchetto LogMeIn Central Premier.

Confronto dei costi di LogMeIn Central e Splashtop Remote Support

Quando si confrontano opzioni con caratteristiche simili, Splashtop Remote Support consente di risparmiare dal 50% a oltre l'80% rispetto a LogMeIn Central. Nella maggior parte dei casi, questo significa che risparmierai migliaia di dollari all'anno scegliendo Splashtop al posto di LogMeIn.

Senza contare che Splashtop Remote Support fornisce un accesso remoto ad alte prestazioni con connessioni costantemente veloci ed è costantemente valutato come uno dei migliori strumenti di supporto remoto.

Leggi il nostro confronto sul perché Splashtop è la migliore alternativa a LogMeIn Central.

Se desideri le stesse funzionalità principali nel piano di base di LogMeIn Central

Con Splashtop Remote Support avrai a disposizione tutte le funzioni principali del Piano Base, tra cui il trasferimento di file, la chat, la stampa remota, il risveglio remoto, il riavvio remoto, la gestione degli utenti, il raggruppamento, il multi-multi monitor e molto altro ancora. Tuttavia, potrai risparmiare fino a oltre il 40% scegliendo Splashtop rispetto a LogMeIn Central.

Come LogMeIn Central, Splashtop Remote Support si basa sul numero di computer a cui è necessario accedere. Consulta la tabella qui sotto per vedere quale prezzo sarebbe stato con Splashtop se volessi ottenere le stesse funzionalità principali presenti nel piano base centrale di LogMeIn:

Come puoi vedere, non importa quanti computer devi supportare, in ogni caso risparmierai scegliendo Splashtop invece di LogMeIn. Puoi provare subito Splashtop Remote Support con una prova gratuita.

Se vuoi anche le migliori funzionalità trovate nei componenti aggiuntivi per LogMeIn Central

Se hai bisogno di una soluzione di assistenza remota che includa anche le migliori funzioni di monitoraggio e gestione presenti nei componenti aggiuntivi di LogMeIn Central, allora Splashtop Remote Support Premium è ancora la migliore alternativa per te. Splashtop Remote Support Premium include tutte le principali funzioni presenti nel piano base di LogMeIn Central e comprende gli aggiornamenti di Windows, gli avvisi/azioni configurabili, il comando remoto, i registri degli eventi e l'inventario del sistema.

Per ottenere le stesse funzionalità aggiuntive con LogMeIn, è necessario acquistare tutti e tre i componenti aggiuntivi disponibili. Per vedere quanto ti costerebbe rispetto a Splashtop, consulta la tabella qui sotto:

Anche in questo caso, potrai risparmiare fino all'80% scegliendo Splashtop rispetto a LogMeIn, con un potenziale risparmio di migliaia di dollari all'anno. Vuoi provare Splashtop Remote Support Premium? Puoi farlo iniziando subito la tua prova gratuita. Non sono richieste carte di credito o impegni.

Informazioni sul Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support è la soluzione perfetta per gli MSP e i professionisti IT che necessitano di accesso automatico ai computer dei propri clienti per fornire manutenzione e supporto. Viene fornito con le principali funzionalità necessarie in uno strumento di supporto remoto e include strumenti aggiuntivi per la gestione di utenti e computer.

Perché i prezzi di Splashtop Remote Support sono così bassi?

Abbiamo un team laborioso che si sforza di creare le migliori soluzioni di accesso remoto e supporto remoto a un prezzo equo per i clienti. Le nostre soluzioni costano meno perché spendiamo meno per il marketing e ci affidiamo ai nostri clienti soddisfatti per aiutare a diffondere la voce. Grazie per il tuo sostegno.

