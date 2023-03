Confronta i software per l'accesso remoto: trova la soluzione migliore

Il software di accesso remoto o il software desktop remoto viene utilizzato da privati, professionisti IT, provider di servizi gestiti (MSP) e organizzazioni di supporto per accedere da remoto a computer e dispositivi mobili. Gli utenti possono utilizzare l'accesso remoto per accedere ai computer da qualsiasi luogo. È possibile accedere al computer di lavoro da casa utilizzando il computer di casa, iPad, iPhone, telefono Android o tablet e altro ancora. Il software di accesso remoto consente ai professionisti IT di gestire e accedere da remoto ai computer della propria organizzazione per fornire supporto. È inoltre possibile creare account per consentire agli utenti delle organizzazioni di accedere ai computer da remoto.

Quando confronti il software di accesso remoto per scegliere il migliore, i primi due elementi da considerare sono il set di funzionalità e il prezzo. Guarda i confronti qui sotto per aiutarti a valutare Splashtop rispetto alla concorrenza. Vedrete perché Splashtop è la tecnologia software di accesso remoto di scelta per oltre 20 milioni di utenti.

TeamViewer è il leader nel settore delle soluzioni per l'accesso al desktop remoto, il supporto remoto e la collaborazione. Tuttavia, TeamViewer ha dei piani commerciali costosi e il suo prodotto di accesso remoto gratuito presenta alcuni inconvenienti (come un set di funzioni limitato e il blocco delle connessioni se si sospetta un uso commerciale del prodotto). Dall'altra parte, Splashtop offre le stesse funzionalità di accesso remoto di punta (come il trasferimento di file e il supporto di più monitor), ma in una varietà di pacchetti progettati per casi d'uso specifici. Questo significa che puoi ottenere una soluzione di accesso remoto con tutte le funzionalità di cui hai bisogno e a un prezzo molto più conveniente. TeamViewer parte da €394.80 /anno*, mentre Splashtop Business Access (per un facile accesso remoto) parte da €55 /anno. Splashtop SOS (per il supporto remoto on-demand) parte da €189 /anno. Clicca qui per confrontare le funzionalità e i prezzi. Scegliendo Splashtop al posto di TeamViewer, risparmierai il 50% o più sul costo dell'abbonamento annuale*. Fonte: prezzi di TeamViewer in dollari ed euro ricavati dai siti web di TeamViewer in valuta statunitense ed europea, luglio 2020. I prezzi di TeamViewer possono variare a seconda del paese.

GoToAssist è una famosa soluzione software per il supporto remoto. Le soluzioni di assistenza assistita e non assistita di Splashtop offrono funzioni di assistenza remota a un prezzo inferiore. Ad esempio, Splashtop ti permette di accedere da remoto agli schermi dei dispositivi mobili e di accedere da Android a computer e di visualizzare in diretta gli schermi di iOS e Android. Non dovrai preoccuparti dell'aumento dei costi di rinnovo. Proprio di recente, GoToAssist ha aumentato i prezzi dei suoi pacchetti, più che triplicando il costo di rinnovo per molti clienti. Ottieni le stesse funzioni top a un prezzo più conveniente con Splashtop.

LogMeIn Central è una soluzione popolare per l'accesso remoto e la gestione degli utenti. Gli utenti spesso si lamentano dei forti aumenti di prezzo annuali e cercano delle alternative. Splashtop Remote Support costa il 40-80% in meno di LogMeIn. Splashtop Remote Support Premium include ulteriori funzioni di monitoraggio e gestione che dovresti acquistare con LogMeIn Central per ottenere tre componenti aggiuntivi. Questo ti costerebbe migliaia di dollari in più all'anno se scegliessi LogMeIn.Se hai bisogno di uno strumento di accesso remoto per supportare, accedere e gestire da 25 a oltre 1.000 computer, allora Splashtop Remote Support è la soluzione software migliore per te. Con Splashtop avrai accesso ai tuoi computer in qualsiasi momento e senza sorveglianza, le migliori funzionalità, una solida sicurezza e un prezzo molto più basso.

GoToMyPC di LogMeIn è una famosa soluzione di accesso remoto per accedere al tuo Mac o PC da qualsiasi luogo. Splashtop Business Access è disponibile a un prezzo molto più basso, meno della metà del costo di GoToMyPC e include funzioni che non sono disponibili nell'edizione base di GoToMyPC. Infatti, scegliendo Splashtop invece di GoToMyPC risparmierai almeno il 75% all'anno.Controlla a distanza i tuoi computer Windows e Mac con facilità e risparmia sul tuo budget scegliendo Splashtop Business Access. Con la piattaforma di connettività remota più affidabile, non rimarrai deluso. Lavora da casa o da qualsiasi parte del mondo, su qualsiasi dispositivo. Splashtop Business Access rende più facile che mai la connessione ad altri computer in remoto. E risparmierai centinaia o migliaia di dollari all'anno rispetto a GoToMyPC.

LogMeIn Pro è uno dei primi nomi che ti vengono in mente quando si parla di accesso remoto per uso aziendale, ma è molto costoso. Risparmia $250-$6.604 all'anno (a seconda del numero di computer a cui devi accedere) scegliendo Splashtop Business Access . Splashtop Business Access è il software di accesso remoto più performante e conveniente. Grazie ad esso, potrai usufruire di connessioni desktop remote ad alta definizione, accesso facile, funzioni eccellenti e controllo completo sui tuoi computer remoti. È multi dispositivo e funziona su più sistemi operativi (Windows, Mac, iOS & Android). Inoltre, puoi anche utilizzare un browser web Chrome sul computer host per avviare una sessione remota.Vedi il confronto completo Splashtop vs LogMeIn Pro.

RemotePC è un prodotto software per l'accesso remoto ai computer. Splashtop Business Access ti offre le stesse funzionalità di accesso remoto ai computer Windows e Mac, ma con molte più funzioni e a un prezzo annuale più basso. Splashtop Business Access Pro ti offre diverse funzioni di punta non incluse nel pacchetto RemotePC Team, nonostante la soluzione Splashtop costi l'80% in meno. Le funzioni includono la condivisione del desktop tramite link web (condivisione dello schermo), il riavvio remoto, l'accesso remoto di due utenti allo stesso computer e diverse funzioni di gestione degli utenti/computer.

AnyDesk ti permette di accedere ai computer da remoto. La sua funzione principale è l'accesso remoto assistito (richiede la presenza di un utente finale sul dispositivo remoto), ma può essere utilizzato anche per l'accesso non assistito. Splashtop SOS può essere utilizzato anche per l'accesso assistito e non assistito, ma ha un prezzo inferiore a quello di AnyDesk se si confrontano pacchetti con caratteristiche simili. Ad esempio, se hai un team o più persone che devono utilizzare il tuo software di accesso remoto, Splashtop ti offre diverse funzioni di gestione e raggruppamento di utenti/computer che non si trovano nel piano base di AnyDesk. Per ottenere questo risultato dovrai passare al pacchetto Team, che è più costoso di Splashtop SOS.Consulta il nostro confronto completo Splashtop vs AnyDesk.

BeyondTrust (ex Bomgar) è una soluzione di accesso remoto che pone l'accento sulla sicurezza. Con i prodotti basati su cloud e reti aziendali, BeyondTrust fa pagare un prezzo elevato per la sicurezza. Tuttavia, Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza all'avanguardia (come connessioni criptate AES a 256 bit, autenticazione a 2 fattori e altro ancora). Splashtop è inoltre conforme a diversi standard e regolamenti di sicurezza del settore. La cosa migliore è che Splashtop può farti risparmiare quasi il 90% all'anno sul prezzo rispetto a BeyondTrust. Con Splashtop puoi risparmiare migliaia di dollari all'anno e ottenere un software di accesso remoto veloce e con la sicurezza necessaria.

