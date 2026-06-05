Confronta i software per l'accesso remoto: trova la soluzione migliore

Il software di accesso remoto o il software desktop remoto viene utilizzato da privati, professionisti IT, provider di servizi gestiti (MSP) e organizzazioni di supporto per accedere da remoto a computer e dispositivi mobili. Gli utenti possono utilizzare l'accesso remoto per accedere ai computer da qualsiasi luogo. È possibile accedere al computer di lavoro da casa utilizzando il computer di casa, iPad, iPhone, telefono Android o tablet e altro ancora. Il software di accesso remoto consente ai professionisti IT di gestire e accedere da remoto ai computer della propria organizzazione per fornire supporto. È inoltre possibile creare account per consentire agli utenti delle organizzazioni di accedere ai computer da remoto.
Quando confronti il software di accesso remoto per scegliere il migliore, i primi due elementi da considerare sono il set di funzionalità e il prezzo. Guarda i confronti qui sotto per aiutarti a valutare Splashtop rispetto alla concorrenza. Vedrete perché Splashtop è la tecnologia software di accesso remoto di scelta per oltre 20 milioni di utenti.
Splashtop rispetto vs TeamViewer
TeamViewer è il leader di volume nell'accesso remoto al desktop, assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza e soluzioni di collaborazione. Tuttavia, TeamViewer ha piani commerciali costosi e il loro prodotto gratuito di accesso remoto presenta alcune limitazioni (come set di funzionalità limitato e connessioni bloccate a causa di uso commerciale sospetto).
D'altra parte, i piani commerciali di Splashtop offrono le stesse funzionalità di accesso remoto (come il trasferimento di file e il supporto multi monitor), ma in una varietà di pacchetti progettati per casi d'uso specifici. Questo significa che puoi ottenere una soluzione di accesso remoto con tutte le funzioni di cui hai bisogno e a un prezzo molto più basso.
I prezzi di TeamViewer partono da 418,80 €/anno*, mentre quelli di Splashtop Remote Access (per un facile accesso remoto) partono da 66 €/anno. I prezzi di Splashtop Remote Support (per il supporto remoto on-demand) partono da 244 €/anno. Clicca qui per confrontare le funzionalità e i prezzi.
Scegliendo Splashtop al posto di TeamViewer, risparmierai il 50% o pi�ù sul costo dell'abbonamento annuale.* Fonte: Prezzi di TeamViewer in dollari ed euro dai siti web di TeamViewer in valuta statunitense ed europea. I prezzi di TeamViewer possono variare a seconda del paese.
Splashtop contro GoToAssist
GoToAssist è una popolare soluzione software di supporto remoto. Le soluzioni di supporto assistito e automatico di Splashtop offrono funzionalità di supporto remoto a un prezzo inferiore. Ad esempio, Splashtop ti offre l'accesso remoto alle schermate dei dispositivi mobili e l'accesso da mobile a mobile da Android a computer e visualizzazione live degli schermi iOS e Android.
Inoltre, quando acquisti Splashtop, il tuo prezzo è bloccato. Non dovrai preoccuparti dell'aumento dei costi di rinnovo. Proprio di recente, GoToAssist ha aumentato i prezzi dei suoi pacchetti, più che triplicando i costi di rinnovo per molti clienti. Ottieni le stesse funzioni di punta a un prezzo migliore con Splashtop.
Consulta il nostro confronto completo Splashtop vs GoToAssist.
Splashtop vs. LogMeIn Central
LogMeIn Central è una soluzione popolare per l'accesso remoto e la gestione degli utenti. Spesso gli utenti lamentano forti aumenti di prezzo annuali e cercano delle alternative. Splashtop Remote Support costa il 40-80% in meno di LogMeIn. Splashtop Remote Support Premium include ulteriori funzioni di monitoraggio e gestione che per avere LogMeIn Central dovresti acquistare tre componenti aggiuntivi. Questo ti costerebbe migliaia di dollari in più all'anno se scegliessi LogMeIn.
Se hai bisogno di uno strumento di accesso remoto per supportare, accedere e gestire ovunque da 25 a oltre 1.000 computer, Splashtop Remote Support è la soluzione software migliore per te. Con Splashtop avrai accesso automatico ai tuoi computer in qualsiasi momento, le funzioni principali, la sicurezza robusta e un prezzo molto più basso.
Consulta il nostro confronto completo Splashtop vs LogMeIn Central.
Splashtop vs. GoToMyPC
GoToMyPC di LogMeIn è una soluzione popolare di accesso remoto per accedere al tuo Mac o PC da qualsiasi luogo. Splashtop Remote Access è disponibile a un prezzo molto più basso, meno della metà del costo di GoToMyPC e include funzionalità che non sono disponibili nell'edizione GoToMyPC di livello base. Infatti, risparmierai almeno il 75% all'anno se scegli Splashtop rispetto a GoToMyPC.
Controlla da remoto i tuoi computer Windows e Mac con facilità e risparmia scegliendo Splashtop Remote Access. Con una piattaforma di connessione remota più affidabile, non avrai alcuna delusione. Lavora da casa o da qualsiasi parte del mondo, su qualsiasi dispositivo. Splashtop Remote Access semplifica la connessione ad altri computer da remoto. Oltretutto risparmierai da centinaia a migliaia di dollari l'anno rispetto a GoToMyPC.
Consulta il nostro confronto completo Splashtop vs GoToMyPC.
Splashtop vs. LogMeIn Pro
LogMeIn Pro è uno dei primi nomi che potresti pensare quando si tratta di accesso remoto per uso aziendale, ma è molto costoso. Risparmia $250-$6.604 all'anno (a seconda del numero di computer a cui devi accedere) scegliendo Splashtop Remote Access.
Splashtop Remote Access è il software di accesso remoto più efficacie e conveniente. Con questa soluzione, potrai godere di connessioni di desktop remoto ad alta definizione, facile accesso, con funzioni principali e controllo completo sui tuoi computer remoti. È cross-device e funziona su più sistemi operativi (Windows, Mac, iOS e Android). Inoltre, puoi anche utilizzare un browser web Chrome sul computer host per avviare una sessione remota. Consulta il confronto completo tra Splashtop e LogMeIn Pro.
Splashtop vs. RemotePC
RemotePC è un prodotto software per accedere da remoto a computer. Splashtop Remote Access offre le stesse funzionalità di accesso remoto a computer Windows e Mac, ma con molte più funzionalità e a un prezzo annuo inferiore.
Splashtop Remote Access Pro offre diverse funzionalità non incluse nel pacchetto RemotePC Team, oltre al fatto che la soluzione Splashtop costi 80% in meno. Le caratteristiche includono la condivisione del desktop tramite collegamento Web (condivisione dello schermo), il riavvio remoto, due utenti che accedono da remoto allo stesso computer e diverse funzionalità di gestione utenti/computer.
Consulta il nostro confronto completo Splashtop vs RemotePC.
Splashtop vs. AnyDesk
AnyDesk ti permette di accedere ai computer da remoto. La sua funzione principale è l'accesso remoto supervisionato (richiede la presenza di un utente finale sul dispositivo remoto), ma può essere utilizzato anche per l'accesso non supervisionato. Anche Splashtop Remote Support può essere utilizzato per l'accesso supervisionato e non supervisionato, ma ha un prezzo inferiore a quello di AnyDesk se si confrontano pacchetti con caratteristiche simili.
Ad esempio, se disponi di un team o di più persone che devono utilizzare il tuo software di accesso remoto, Splashtop offre diverse funzioni di gestione e raggruppamento di utenti/computer che non si trovano nel piano base di AnyDesk. Per ottenere queste funzioni bisogna effettuare l'upgrade al pacchetto team, che è più costoso di Splashtop Remote Support. Consulta il nostro confronto completo tra Splashtop e AnyDesk.
Splashtop contro BeyondTrust (ex Bomgar)
BeyondTrust (ex Bomgar), è una soluzione di accesso remoto con una particolare attenzione alla sicurezza. Con i prodotti basati su cloud e reti aziendali, BeyondTrust ha un prezzo elevato per la sicurezza che offre. Tuttavia, Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza all'avanguardia (come connessioni crittografate AES a 256 bit, autenticazione a 2 fattori e altro ancora). Splashtop è inoltre conforme a diversi standard e regolamenti del settore per la sicurezza.
La parte migliore è che con Splashtop puoi risparmiare quasi il 90% all'anno rispetto a BeyondTrust. Con Splashtop puoi risparmiare migliaia di dollari all'anno e ottenere un software di accesso remoto veloce con la sicurezza di cui hai bisogno.
Consulta il nostro confronto completo Splashtop vs BeyondTrust.
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