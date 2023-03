Perché Splashtop è la migliore alternativa al mio Mac

Con Apple termina il supporto di Torna al mio Mac, assicurati di ottenere il miglior software sostitutivo per il trasferimento di file e l'accesso remoto al tuo Mac. Ecco i motivi per cui Splashtop è la migliore sostituzione di Torna al mio Mac e come iniziare in pochissimo tempo.

Rilasciata nel 2007, Torna al mio Mac era una funzionalità gratuita che permetteva a un utente personale di configurare una rete di computer Mac a cui avrebbe potuto accedere in remoto. Finché ogni computer Mac utilizzava lo stesso account iCloud, l'utente sarebbe in grado di accedere da remoto a uno dei propri Mac da un altro e prendere il controllo. Potrebbero anche trasferire file tra Mac.

Tuttavia, con il rilascio di Apple di macOS Mojave in arrivo, gli utenti Mac sono rimasti sorpresi di apprendere appena di recente che Torna al mio Mac non sarà più disponibile, costringendo gli utenti a trovare un altro modo per accedere in remoto ai loro computer Mac.

Se stai cercando una sostituzione di Torna al mio Mac, unisciti ai 30 milioni di persone in tutto il mondo che usano Splashtop per accedere in remoto ai loro Mac (e anche ai computer Windows)!

Perché scegliere Splashtop per sostituire il mio Mac

Se desideri un accesso remoto veloce, funzionalità di trasferimento file e non vuoi spendere una fortuna, allora Splashtop Business Access è la soluzione migliore. Splashtop è altamente valutato e prezzo inferiore rispetto ad altri prodotti di accesso remoto. Ecco i motivi per cui dovresti provare Splashtop oggi:

Avrai lo strumento di accesso remoto più veloce e affidabile

Splashtop è alimentato da un pluripremiato motore di accesso remoto che offre connessioni rapide in tempo reale, con qualità HD e audio. Confrontando le recensioni di iTunes tra Splashtop Business e Apple Remote Desktop, Splashtop ha ottenuto recensioni molto migliori.

Puoi fare molto di più che trasferire file. Stampa in remoto, chatta, condividi il tuo schermo tramite link web e altro ancora

Splashtop offre più funzionalità di accesso remoto e trasferimento di file. Con funzioni di produttività aggiuntive, è possibile completare qualsiasi attività con facilità.

Non solo per i Mac. Puoi accedere ai tuoi computer Windows e Mac da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook

Vuoi accedere al tuo Mac, ma hai solo il tuo smartphone o tablet? Nessun problema! Con Splashtop puoi accedere ai tuoi computer Windows e Mac da un numero illimitato di altri computer, tablet o dispositivi smartphone.

Avrai la soluzione di accesso remoto completa al miglior prezzo

Il prezzo di Splashtop Business Access parte da solo €4.58 al mese. Rispetto ad altri prodotti di accesso remoto con le stesse funzionalità, Splashtop costa fino all'80% in meno!

Puoi provarlo gratuitamente per 14 giorni

Non sei sicuro che Splashtop faccia al caso tuo? Allora provalo con la nostra prova gratuita di 14 giorni. Nessuna carta di credito e nessun obbligo! Potrai avere accesso completo a Splashtop Business Access Pro per una settimana e sperimentare perché 30 milioni di persone lo usano già oggi.

Prova gratuita