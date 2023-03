Splashtop Remote Access - Accesso remoto ai computer veloce e sicuro

L'accesso remoto, o desktop remoto, ti permette di controllare a distanza il tuo computer da un altro dispositivo e di utilizzarlo come se fossi seduto di fronte a esso. Rimanere produttivi mentre si lavora da casa o in viaggio non è mai stato così facile. Tutto ciò che ti serve è una connessione a Internet e potrai accedere al tuo computer da remoto da qualsiasi parte del mondo, su qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile e in qualsiasi momento.