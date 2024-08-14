Splashtop Remote Access - Accesso remoto ai computer veloce e sicuro

Software di accesso remoto veloce e sicuro: Splashtop
Lavora da remoto, aumenta la produttività e collabora indipendentemente dal luogo in cui ti trovi
Potenzia il tuo flusso di lavoro con Splashtop: l'accesso remoto sicuro per il mondo moderno
Nell'economia globale e frenetica di oggi, l'accesso remoto è diventato sempre più importante sia per le aziende che per i privati. Che si tratti di lavorare da casa, di collaborare con membri del team in sedi diverse o di fornire assistenza informatica a distanza a clienti o colleghi, la possibilità di accedere a computer e file da remoto è essenziale per la produttività e l'efficienza.
Splashtop è un fornitore leader di soluzioni di accesso remoto che consentono agli utenti di accedere ai propri computer e dispositivi in modo sicuro da qualsiasi parte del mondo. Con il software di accesso remoto di Splashtop, gli utenti possono lavorare da casa o mentre sono in viaggio e accedere facilmente ai loro file e alle loro applicazioni importanti.
4 vantaggi principali del software di accesso remoto di Splashtop
Aumento della produttività
Le soluzioni di accesso remoto di Splashtop consentono agli utenti di lavorare ovunque e in qualsiasi momento, migliorando la produttività e l'equilibrio tra lavoro e vita privata.
Altamente sicuro
Le soluzioni di accesso remoto di Splashtop utilizzano protocolli di crittografia e sicurezza avanzati per garantire connessioni sicure e private.
Supporto multipiattaforma
Utilizza qualsiasi dispositivo per accedere a computer, tablet e dispositivi mobili. Splashtop supporta i sistemi operativi Windows, Mac, Linux, iOS, Android e Chrome.
Costi ridotti
Le soluzioni di accesso remoto di Splashtop possono ridurre la necessità di effettuare trasferte, facendo risparmiare tempo e denaro alle aziende.
Perché 30 milioni di utenti si affidano a Splashtop per ottenere un accesso remoto senza interruzioni
Facile da usare
Le soluzioni di accesso remoto Splashtop sono progettate per essere facili da usare e facili da configurare. Con un semplice processo di download e installazione, gli utenti possono iniziare ad accedere rapidamente ai loro computer. L'interfaccia intuitiva di Splashtop facilita inoltre la navigazione e la personalizzazione delle impostazioni, consentendo agli utenti di lavorare in modo più efficiente e produttivo.
Accesso e dispositivi illimitati
Grazie al supporto multipiattaforma per Windows, Mac, Linux, iOS, Android e Chrome OS, gli utenti possono accedere al proprio computer e ai propri file da qualsiasi dispositivo dotato di connessione Internet. Questa flessibilità permette agli utenti di lavorare sul dispositivo che preferiscono e di accedere ai file e alle applicazioni da remoto, senza alcuna restrizione.
Connessioni veloci
Durante una sessione remota, ti sembrerà davvero di stare davanti al tuo computer lontano. Il software di accesso remoto di Splashtop è progettato per garantire prestazioni veloci, con connessioni a bassa latenza che consentono agli utenti di lavorare in modo fluido ed efficiente.
Top tools & Caratteristiche
Approfitta di un accesso remoto veloce e affidabile, di impostazioni personalizzabili e di funzioni come la stampa e il trasferimento di file da remoto. Splashtop include anche funzioni avanzate come l'autenticazione a due fattori, il riavvio remoto e la registrazione della sessione, per offrire agli utenti una soluzione di accesso remoto completa e sicura.
Miglior valore
Il software di accesso e supporto remoto di Splashtop rappresenta la soluzione migliore per privati e aziende, con prezzi vantaggiosi e una serie di funzionalità che soddisfano le esigenze di tutti gli utenti. Con il software di accesso remoto di Splashtop, gli utenti possono aumentare la produttività, collaborare in modo più efficace e raggiungere i loro obiettivi a un prezzo accessibile.
Accesso remoto sicuro
L'accesso ai desktop remoti offerto da Splashtop è più sicuro rispetto a RDP e VPN. Le connessioni di Splashtop sono assolutamente sicure e protette, anche su Wi-Fi pubblico, il che lo rende un'alternativa di gran lunga migliore alle VPN. Inoltre, Splashtop è conforme a diversi regolamenti e standard del settore (tra cui l'HIPAA). In questo modo, puoi avere la certezza che le tue connessioni e i tuoi dati siano al sicuro. Scopri di più sulla sicurezza di Splashtop.
Esplora la suite completa di funzionalità del software di accesso remoto di Splashtop
- Accesso remoto in qualsiasi momento
- Applicazioni per desktop, tablet e dispositivi mobili
- Dispositivi illimitati da cui effettuare la connessione remota
- Supporto multipiattaforma
- Monitor molti-a-molti
- Chatta
- Stampa, riattivazione e riavvio da remoto
- Registrazione sessione
- Raggruppamento
- Gestione utenti
- Sessioni di accesso remoto criptate
- Autenticazione dispositivo
- Verifica in due fasi
- .. e molto altro
Per iniziare la prova gratuita non occorre impegnarsi né fornire una carta di credito. È sufficiente iscriversi e il gioco è fatto. Fai clic sul pulsante qui sotto per attivare la tua prova gratuita di Splashtop Remote Access Pro. Avrai accesso remoto a un massimo di 10 computer Windows e Mac da un numero illimitato di dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Inoltre, avrai a disposizione tutte le funzioni elencate sopra. La configurazione richiede solo pochi minuti.
Dai nostri clienti soddisfatti
Volevo solo farvi sapere che secondo me il vostro prodotto è fantastico! In passato ero un utente di LogMeIn... ma, di recente, l'azienda ha aumentato i prezzi a livelli folli, costringendomi a cercare delle alternative. Non avevo mai sentito parlare di Splashtop, ma una semplice ricerca su Google mi ha portato al sito... e sono entusiasta... sia della semplice interfaccia utente, sia dell'affidabilità e del prezzo ragionevole del servizio. Sono felice di aver trovato voi e il vostro prodotto. Continuate così!
Jonathan Stone - Gruppo di Consulenza Stone
Dai nostri clienti soddisfatti
Ho lavorato con GoToMyPC e LogMeIn, e Splashtop è un prodotto migliore. La facilità d'uso, la possibilità di assegnare determinati computer a determinati utenti, la possibilità di accedere a un PC dal telefono o tablet e da un computer.
Frank Steesnaes - Picco nelle Prestazioni Aziendali
Dai nostri clienti soddisfatti
WOW. Splashtop business è il miglior investimento che abbia mai fatto e continua a migliorare. Come può TeamViewer riuscire a cavarsela facendo pagare $500 all'anno? Ragazzi siete fantastici!!!
Frank Steesnaes - Peak Business Performance
Dai nostri clienti soddisfatti
Avendo usato altri; LogMeIn, TeamViewer, ecc.; Ho trovato Splashtop per essere il più veloce e affidabile. Le persone che supportiamo trovano anche loro che il software di supporto è tra i più facili da usare e funziona solo.
Michael Tott - Fore Computers
Dai nostri clienti soddisfatti
Posso accedere al mio desktop di lavoro da qualsiasi luogo mi trovo e lavorare con sicurezza. Mi dà la flessibilità di cui ho bisogno per unire lavoro e vita personale.
Bobby Bottom - Impianto Elettrico Integrato
Scopri la soluzione di accesso remoto perfetta con Splashtop
Se sei un utente che lavora da remoto, un manager IT, un amministratore di sistema, un professionista dell'helpdesk o un MSP, con Splashtop puoi ottenere la soluzione di accesso remoto perfetta per le tue esigenze. Scopri di più sui nostri prodotti aziendali qui sotto e inizia a utilizzarli gratuitamente con le nostre prove gratuite di 7 giorni senza impegno.
Recensioni dei clienti di TrustRadius: l'app Splashtop per il desktop remoto è la numero 1
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