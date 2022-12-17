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Work from home using Splashtop's secure remote access software

Travaillez en toute sécurité de n'importe où grâce au logiciel desktop à distance

Permettez à votre équipe de travailler à domicile grâce à un logiciel d'accès à distance simple et sécurisé

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IT Manager using Splashtop to remotely access work computer with tablet

Accédez facilement aux ordinateurs de votre entreprise à distance

Le logiciel de bureau à distance Splashtop vous permet d’accéder à des postes de travail puissants et de les contrôler depuis n’importe quel appareil, y compris les ordinateurs portables Windows ou Mac, les Chromebook, ainsi que les appareils iOS et Android.

Une fois connecté, vous bénéficierez d’une interface utilisateur intuitive et de connexions à distance rapides et sécurisées. Vous aurez l’impression d’être à votre poste de travail sans y être réellement.

Les plus grandes entreprises et organisations font confiance à Splashtop

Toyota logo
UPS logo
Harvard University logo
AT&T logo
State Farm logo
Target logo
S&P Global logo
OSF Healthcare logo

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Pour 1 utilisateur sous licence

Remote Access Solo

Accès à 2 ordinateurs maximum

8 CA$ /mois

Facturé annuellement 96 CA$

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Pour les particuliers et les petites équipes

Remote Access Pro

Accès à 10 ordinateurs par licence

A partir de 11 CA$ /mois

Facturé annuellement 130 CA$

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Pour les entreprises et les utilisateurs intensifs

Enterprise

Bénéficiez de fonctionnalités avancées telles que l'authentification unique, le contrôle granulaire des fonctionnalités, la redirection des périphériques USB et des stylets, et bien plus encore !

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De nos clients satisfaits

Nous avons envisagé d’autres produits, mais Splashtop offrait une solution compétitive avec une gestion de l’ensemble de l’entreprise et une authentification multifacteur. Splashtop nous a permis de tirer parti des machines puissantes et prêtes à l’emploi que nous avions en place, les utilisateurs pouvant accéder à leurs postes de travail habituels.

Alistair Kell, Principal and Head of IT at BDP

BDP logo

De nos clients satisfaits

Splashtop offre des performances inégalées et fonctionne de manière homogène sur tous les appareils sur lesquels nous l’avons utilisé. Il applique des procédures de sécurité rigoureuses qui assurent la protection de nos sessions à distance et de nos données. De plus, l’équipe du service clientèle est absolument formidable, ce qui fait de Splashtop notre logiciel d’accès à distance préféré.

Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine

De nos clients satisfaits

Pour beaucoup d’entre nous, le COVID-19 nous a forcé a repenser tous les aspects de nos activités, notamment en ce qui concerne le télétravail. Si vous êtes ingénieur dans une entreprise, il est indispensable d’avoir accès aux machines dans toute l’entreprise. Splashtop vous permet non seulement de le faire, mais en plus d’y parvenir facilement.

Frank Eliason, Director of Operations at Holy Spirit Radio

Holy Spirit Radio logo

De nos clients satisfaits

Un environnement de travail hybride est l’avenir. Même après la COVID-19, nous continuerons à utiliser Splashtop pour offrir aux membres du personnel la possibilité de travailler à domicile… Splashtop était compatible avec le système d’authentification SAML que nous utilisons, nous avons adoré ! En unifiant l’authentification, nous réduisons les coûts d’exploitation du système.

M. Shinnosuke Suzuki, bureau central, superviseur technique, khara, Inc.

The Splashtop logo features a blue abstract splash shape next to the word splashtop in white lowercase letters on a dark background.

De nos clients satisfaits

Nous recherchions une solution d’accès à distance qui nous permettrait de travailler depuis chez nous en accédant à distance à nos ordinateurs de bureau... Nous avons trouvé que Splashtop était l’outil idéal, car il était proposé à un prix compétitif, simple à utiliser et comprenait toutes les fonctionnalités nécessaires pour répondre à nos besoins spécifiques.

Olivier Palatre, architecte principal et principal, Olivier Palatre Architects

The Splashtop logo features a blue abstract splash shape next to the word splashtop in white lowercase letters on a dark background.
Six G2 award badges for Summer 2023, labeled: Grid Leader, Highest User Adoption, Best Est. ROI, Easiest Setup, Easiest To Use, and Fastest Implementation. Each badge has colored accents and the G2 logo.


Principales fonctionnalités de Splashtop

Performance icon

Haute performance

Taux de rafraîchissement élevé du streaming 4K jusqu’à 60 fps et du streaming iMac Pro Retina 5K avec une faible latence, et la possibilité d’affiner les réglages.

Devices icon

Compatible avec la plus part des appareils

Accès à distance sans surveillance aux appareils Windows, Mac et Linux. Connectez-vous à partir de n’importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.Accédez à des machines virtuelles et à l’infrastructure de bureau virtuel (VDI) sur VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure et plus encore.

Deployment icon

Déploiement facile

Déployez via des packages personnalisés, partagez des liens d’installation ou diffusez en masse avec MSI, EXE, GPO, Intune, JAMF ou RMM.

Security lock icon

Une sécurité robuste

La sécurité est au cœur des opérations et de l’architecture de Splashtop. Toutes les ouvertures de session sont soumises à une authentification obligatoire de l’appareil et à une authentification à deux facteurs facultative. Les sessions sont protégées par TLS avec un chiffrement AES 256 bits.

Secure remote access management icon

Accès des utilisateurs et gestion des groupes

Attribuez des rôles aux utilisateurs, organisez les terminaux en groupes et définissez des autorisations d’accès au niveau individuel ou au niveau du groupe.

FAQs

Que faire si je dois accéder à plus de 10 ordinateurs ?
À combien d’ordinateurs puis-je accéder simultanément ?
Plusieurs utilisateurs peuvent-ils accéder aux mêmes ordinateurs ?
Comment puis-je modifier ou compléter un abonnement existant ?
Proposez-vous une facturation mensuelle ?
Qu’est-ce qu’un utilisateur ?

Ressources

Guide de démarrage →

Liste détaillée des fonctionnalités →

Fiche technique →

Prêt à commencer ?

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