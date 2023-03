Travaillez en toute sécurité de n'importe où grâce au logiciel desktop à distance

Restez connecté, même lorsque vous êtes en déplacement ! Obtenez un accès à distance sans surveillance à vos ordinateurs Windows, Mac et Linux depuis Windows, Mac, iOS, Android et le navigateur Chrome ou Chromebook. Accédez également à des machines virtuelles et à l’infrastructure de bureau virtuel (VDI) sur VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure et plus encore, le tout à partir de la même application. Il suffit d’installer l’application gratuite Splashtop Business sur tous les appareils à partir desquels vous souhaitez vous connecter.