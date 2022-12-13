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Le succès client fondé sur l’accessibilité et la transparence

De l’aide quand vous en avez besoin de la part d’une personne réelle, quelle que soit la taille de votre organisation.

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Pour nous, les clients ne sont pas un simple numéro dans un système de ticketing : ils sont au cœur de tout ce que nous faisons. Notre responsable de la réussite client, Stephen Ng, a confié un jour : « Je me réveille chaque matin en me demandant comment aider nos clients à profiter au maximum de nos solutions ». C’est là notre mission. Lorsque vous avez besoin d’aide, nous sommes là.

Nous nous assurons d’être disponibles lorsque vous nous contactez. Contrairement à d’autres fournisseurs d’accès à distance, nous avons des équipes d’assistance, de vente et de réussite client dans le monde entier. Nos collaborateurs sont situés aux États-Unis, au Japon, à Taïwan, en Chine, à Singapour et aux Pays-Bas.

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Il est toujours facile d’entrer en contact avec nous. Tous nos clients peuvent appeler les lignes téléphoniques internationales de Splashtop pour parler avec un interlocuteur humain, et nous offrons une assistance par chat avec de vrais collaborateurs - et non des robots - pendant les jours ouvrables !

Consultez notre page Contactez-nous pour découvrir toutes les façons dont vous pouvez communiquer avec nous.

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30+ millionsUtilisateurs

800+ millions sessions

2,000+ Avis 5 étoiles

Plus d’un milliard de dollarsValorisation

De nos clients satisfaits

Vraiment impressionné par votre assistance, la convivialité du produit ainsi que son déploiement. Merci pour vos réponses rapides et votre formidable solution. Après avoir utilisé TeamViewer et LogMeIn, pour moi Splashtop est le meilleur.

Frank Wolynski, VP of Engineering at WEDU-TV

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De nos clients satisfaits

Toute l’équipe de Splashtop a été formidable pour m’aider à installer le produit ! Je tiens à dire que le support client est le meilleur que j’ai jamais connu.

Rick Campion, Technical Operations Manager at Music Department at Goldsmiths University of London

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