Lorsque vous cherchez la solution d'accès à distance idéale pour votre entreprise, les choix peuvent être accablants. Vous devez trouver une solution performante, évolutive et sécurisée, compatible avec tous les appareils et systèmes d'exploitation de votre organisation. Alors, pourquoi choisir Splashtop plutôt que les concurrents ?
Splashtop est conçu pour permettre aux entreprises de toutes tailles de travailler de manière transparente depuis n'importe où, avec des fonctionnalités robustes et une sécurité avancée pour un travail à distance sûr. Alors, examinons ce qui distingue Splashtop, quels avantages il offre par rapport aux logiciels d'accès à distance concurrents, et ce que les utilisateurs réels en disent.
Risques et pièges cachés dans d'autres solutions d'accès à distance
Tout d'abord, nous devrions examiner les divers défis auxquels les entreprises sont confrontées lors de l'utilisation des solutions d'accès et de support à distance. En examinant les avis sur des solutions comme AnyDesk, TeamViewer, LogMeIn, et plus encore, nous pouvons identifier plusieurs problèmes courants que beaucoup peuvent rencontrer, notamment :
1. Problèmes de performance
Un des aspects les plus importants de toute plateforme d'accès à distance est sa performance, et pourtant, de nombreuses entreprises font face à des retards dus à des problèmes de performance. Si une solution manque de rapidité et de fiabilité pour se connecter à des appareils distants, les utilisateurs subiront des interruptions constantes car leurs connexions échouent au milieu d'un projet.
Par exemple, une critique AnyDesk indique, "il est tellement imprévisible de savoir s'il va fonctionner normalement ou agir comme de la mélasse. Cela rend difficile de travailler sans vouloir crier." Ces types de problèmes de performance peuvent entraîner une diminution significative de la productivité et de la satisfaction des employés au sein d'une entreprise, coûtant plus de temps qu'ils n'en épargnent.
2. Préoccupations de sécurité
Cybersécurité est d'une importance vitale pour chaque organisation, et de nombreuses entreprises ont des exigences spécifiques en matière de conformité TI, telles que PCI DSS, RGPD et conformité HIPAA. Ne pas répondre à ces exigences met les données et les réseaux de l'entreprise en danger, entraîne de lourdes amendes et résulte en une perte de confiance des clients. Les recherches montrent que les instructions système sont le type de violation de données le plus courant, représentant 36% de tous les incidents, mettant ainsi les entreprises en risque sans des fonctionnalités de sécurité solides en place.
TeamViewer, par exemple, a rencontré plusieurs risques de sécurité au fil des années, comme une cyberattaque d'APT29 en 2024 et la vulnérabilité CVE-2020-13699 en 2020. Lors de ces incidents, les organisations qui comptaient sur la sécurité du logiciel sans prendre de mesures supplémentaires étaient exposées à des violations de données significatives.
3. Problèmes de compatibilité
Une bonne solution d'accès à distance doit fonctionner sur tous vos appareils et systèmes d'exploitation ; si elle ne peut pas se connecter à ou depuis un certain appareil, elle est nettement moins utile. Cependant, les entreprises signalent souvent des problèmes de compatibilité avec leurs outils d'accès à distance. Cela signifie que leurs employés ne peuvent pas utiliser le logiciel pour se connecter à ou depuis certains appareils, limitant considérablement leur capacité à travailler de n'importe où.
Par exemple, certains avis pour BeyondTrust ont mentionné des problèmes de compatibilité, tels que le fait qu'il "fonctionne très mal avec Citrix, VMware, RDS Gateway et à peu près tout logiciel de virtualisation."
4. Flexibilité limitée
La croissance et le changement sont des constantes en affaires, et les entreprises ont besoin de solutions capables de les suivre. Les plateformes inflexibles qui manquent de scalabilité et d'adaptabilité peuvent être préjudiciables car elles peuvent créer de nouveaux obstacles qui freinent la croissance et la productivité. Trouver une solution flexible et évolutive est essentiel pour maintenir le travail à distance efficace.
5. Coûts Élevés
Aucune entreprise n'a un budget illimité, donc les décideurs doivent examiner les coûts attentivement. Même si une solution semble abordable au premier abord, des suppléments et des coûts cachés peuvent amener les entreprises à dépasser leur budget. Il est important de trouver une solution qui indique ses prix à l'avance sans frais cachés ou besoin d'ajouts coûteux, ainsi que des tarifs cohérents et prévisibles.
Par exemple, un avis pour LogMeIn indique, “Le coût à lui seul devrait vous dissuader de ce produit… Le modèle de prix de LogMeIn est pour le moins prédateur et injuste.” De même, certains avis pour AnyDesk soulèvent des préoccupations sur la façon dont les utilisateurs sont obligés de payer pour une année entière, même s'ils essaient d'annuler bien avant la date de renouvellement.
Les caractéristiques critiques d'une solution d'accès à distance haut de gamme
Étant donné les défis et les risques, que devraient rechercher les entreprises lorsqu'elles choisissent une solution d'accès à distance ? Savoir quelles fonctionnalités sont indispensables peut aider les décideurs à identifier les meilleures options pour leur entreprise et à s'assurer qu'ils choisissent une plateforme contenant tout ce dont ils ont besoin, alors gardez ce qui suit à l'esprit :
Facilité d'utilisation: Une solution trop complexe embrouillera les employés et ralentira le travail. Il est essentiel de trouver un logiciel convivial qui permet un accès à distance rapide et facile, permettant aux employés de se connecter d'un simple clic et de travailler depuis leurs appareils préférés sans avoir besoin de naviguer dans des configurations complexes.
Compatibilité multiplateforme: Si votre solution d'accès à distance ne peut pas fonctionner sur plusieurs plateformes et systèmes d'exploitation, de nombreux employés ne pourront pas se connecter à leurs appareils de travail. La compatibilité multiplateforme est essentielle pour que les employés puissent travailler indépendamment du fait qu'ils utilisent un Mac, un PC, un appareil Android, un bureau virtuel ou toute autre plateforme.
Sécurité: Une cybersécurité robuste et fiable est essentielle pour garder les appareils, les utilisateurs et les données en sécurité. De plus, les entreprises doivent s'assurer qu'elles répondent à leurs exigences et réglementations de conformité spécifiques ; par exemple, les organisations de santé voudront s'assurer qu'elles utilisent un logiciel d'accès à distance compatible HIPAA. Recherchez des fonctions de sécurité comme l'authentification multi-facteurs, le contrôle d'accès basé sur les rôles, et la gestion des accès privilégiés pour garantir la sécurité des comptes et des appareils.
Scalabilité: Vous avez besoin d'une plateforme capable de suivre votre croissance. Ajouter de nouveaux utilisateurs et appareils doit être un processus simple et sans douleur, donc trouver une solution évolutive est essentiel.
Service client: Si les employés rencontrent un problème technique ou ont besoin d'aide, ils devraient pouvoir se connecter rapidement avec un agent de support expérimenté qui peut les aider à résoudre leurs problèmes. Lors de l'examen des fournisseurs, vérifiez leurs avis pour voir qui offre un support client fiable, amical, et disponible 24/7 afin de garantir que vos employés ne soient jamais laissés en attente d'assistance.
Les 5 meilleures raisons de choisir Splashtop par rapport aux autres solutions d'accès à distance
Il existe de nombreuses solutions d'accès à distance puissantes et efficaces sur le marché, mais si vous recherchez une excellente solution facile à utiliser, sécurisée, évolutive et capable de permettre même aux plus grandes entreprises de supporter une main-d'œuvre à distance, Splashtop est un choix sûr.
Alors, pourquoi les entreprises de toutes tailles choisissent-elles Splashtop pour leurs besoins en accès à distance ? Il y a plusieurs raisons, dont :
1. Connectivité transparente multi-plateforme
Splashtop est conçu pour fonctionner sur une grande variété de plateformes et de systèmes d'exploitation, y compris iOS, macOS, Android, Windows, Linux, Chromebook, et les bureaux virtuels. Cela permet aux employés d'utiliser leurs appareils préférés tout en travaillant à distance et de se connecter sans encombre à leurs ordinateurs de travail, afin qu'ils puissent accéder à leurs projets, programmes et outils, quel que soit le type d'appareil.
2. Accès à distance haute performance
L'accès à distance de Splashtop est conçu pour être rapide, efficace et performant. Il offre un streaming 4K jusqu'à 60fps et un streaming iMac Pro Retina 5K avec une faible latence, des couleurs 4:4:4, et un audio haute fidélité qui rend chaque session à distance claire et sans accrocs.
3. Mesures de sécurité robustes
Splashtop est conçu avec la sécurité et la confidentialité à l'esprit, et comprend une large gamme de fonctionnalités de sécurité avancées conçues pour protéger les appareils et les données. Cela inclut l'authentification multi-facteurs, la sécurité par mot de passe à plusieurs niveaux, le verrouillage automatique de l'écran, et plus encore. Splashtop ne traite, ne stocke ni n'accède pas aux données, et toutes les sessions sont protégées par un chiffrement de bout en bout.
Cela rend Splashtop conforme à un large éventail de normes industrielles et gouvernementales, y compris ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, CCPA et plus encore.
4. Outils de productivité complets
Une bonne solution d'accès à distance fait plus que simplement connecter un ordinateur à un autre. Les outils de productivité de Splashtop sont conçus pour rendre le travail à distance efficace et facile, y compris le support multi-écrans, la impression à distance, le transfert de fichiers, le redémarrage à distance, la redirection de périphériques USB, et plus.
5. Solutions flexibles et évolutives
Splashtop est une solution incroyablement évolutive qui peut répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles. Ajouter de nouveaux appareils est rapide et simple, et Splashtop propose plusieurs plans qui le rendent abordable pour toutes les entreprises. Splashtop Enterprise offre des licences et des tarifs personnalisables, ce qui lui permet de s'adapter à la taille et aux exigences de votre organisation.
Comment les solutions Splashtop à distance transforment les opérations commerciales : retour d'expérience réel des utilisateurs
Il va sans dire qu'un article sur le site de Splashtop ferait l'éloge de Splashtop. Cependant, vous n'avez pas à nous croire sur parole. Vous pouvez voir ce que disent les vrais clients de Splashtop – le bon (et il y en a beaucoup), le mauvais (très peu), et tout le reste.
Sur G2, Splashtop a 4,8/5 étoiles. Les utilisateurs louent Splashtop pour son “service fiable et excellent support client” et l'appellent le “meilleur logiciel de contrôle à distance que j'ai jamais utilisé,” car il “leur permet une grande liberté pour effectuer le travail dont ils ont besoin sans avoir à se déplacer.”
Les utilisateurs sur Capterra sont tout aussi ravis, attribuant à Splashtop une note de 4.7/5 étoiles. Un utilisateur déclare: “Après avoir essayé tous les autres outils RMM, Splashtop est comme une bouffée d'air frais. Son design léger offre des connexions stables.” Un autre client, qui est passé de TeamViewer à cause de son coût et de ses limitations, proclame, “Splashtop est un programme rare qui fait réellement ce qu'il prétend… Je n'ai jamais eu un cas où il a refusé de me laisser tout contrôler, des installations de programmes à la modification du registre.”
Les critiques sur TrustRadius reflètent le sentiment, donnant à Splashtop une note de 8,8/10. Les utilisateurs là-bas disent que Splashtop est un "logiciel incroyablement simple et léger pour l'accès à distance", avec l'un d'eux déclarant que Splashtop "a dépassé nos attentes en matière de facilité d'utilisation, de capacité et de fiabilité."
Peu importe où vous regardez, une chose est claire : les clients de Splashtop adorent la facilité d'utilisation, les capacités, la fiabilité et la sécurité de Splashtop.
Déployez rapidement, gérez de manière centralisée et connectez-vous en toute sécurité depuis n'importe quel appareil : Splashtop Accès à Distance
Il peut être difficile de comparer chacune des solutions d'accès à distance disponibles sur le marché, mais lorsque vous examinez les options, Splashtop se distingue comme un excellent choix. Splashtop facilite le travail de tout le monde depuis n'importe où, des petites entreprises en croissance aux grandes entreprises, avec un accès complet à tous leurs ordinateurs de travail, programmes et projets.
Avec Splashtop, vous bénéficiez d'un accès à distance sécurisé et performant avec une large gamme de fonctionnalités, y compris l'accès assisté et sans surveillance, des contrôles avancés de session à distance, des intégrations, des informations sur les vulnérabilités et plus encore. Ses options de licence flexibles garantissent qu'il peut répondre aux besoins de votre organisation et peut évoluer pour suivre votre croissance.
Vous voulez découvrir Splashtop par vous-même ? Vous pouvez commencer dès aujourd'hui avec un essai gratuit :