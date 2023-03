Le logiciel d'accès à distance et de téléassistance de Splashtop vous aide à rester en conformité avec la loi HIPAA. En savoir plus et essayer gratuitement.

Si vous recherchez un logiciel de bureau à distance qui vous aide à respecter HIPAA, ne cherchez pas plus loin que Splashtop.

Si votre entreprise fait partie du secteur de la santé aux États-Unis, vous savez que vous devez vous conformer à la réglementation fédérale HIPAA concernant les informations sensibles et privées sur les patients. Cela signifie que chaque aspect du stockage, de la récupération et de l'accès à vos données doit être sécurisé. Si vous avez besoin d'un accès à distance, vous devez utiliser un outil de bureau à distance qui assure la conformité à la HIPAA.

Comment Splashtop vous permet de respecter l'HIPAA

L’une des façons dont la sécurité de Splashtop s’aligne sur les réglementations HIPAA est que Splashtop ne traite, ne stocke ni n’accède à aucune de vos données. Splashtop ne stocke pas les flux de captures d’écran encodées transmises. Ils sont uniquement transmis et utilisent TLS de bout en bout avec cryptage AES-256 bits.

Pour plus de sécurité, les mots de passe des utilisateurs sont chiffrés et stockés de manière sécurisée, et toutes les sessions sont enregistrées avec des horodatages et des informations sur l'utilisateur, l'appareil et la session. L'authentification de l'appareil est activée par défaut et une option permet d'activer l'authentification à deux facteurs.

Pour protéger vos données à chaque étape, les modules de sécurité cloud de Splashtop surveillent et signalent les activités suspectes en temps réel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Le bureau à distance augmente la productivité des hôpitaux et l'expérience des patients

Les connexions sécurisées de bureau à distance permettent aux hôpitaux et aux autres prestataires de santé d'accroître leur productivité et d'améliorer l'expérience des patients en matière de soins de santé. Les médecins, les infirmières et les administrateurs peuvent avoir la liberté d'accéder et de saisir des données de n'importe où.

Avec Splashtop, vous pourrez accéder à distance à n'importe quel ordinateur Windows, Mac ou Linux depuis n'importe quel autre ordinateur, tablette ou appareil mobile. Cela vous donne la liberté d'utiliser un appareil mobile, comme un iPad, pour vous connecter à un autre ordinateur qui stocke les dossiers de patients, des images et d'autres fichiers essentiels. Que vous soyez dans la chambre d'un patient, en train de faire des visites ou à la maison, vous aurez l'occasion de vous asseoir juste devant un terminal informatique de l'hôpital.

Conseils pour respecter les directives HIPAA

Lorsqu’il est utilisé correctement et dans le cadre d’un plan global de conformité HIPAA, le logiciel de bureau à distance Splashtop peut aider à respecter les directives HIPAA concernant l’accès à distance aux informations de santé. C’est parce que Splashtop se concentre sur la confidentialité et la sécurité de vos données.

Essai gratuit

Pour en savoir plus et commencer votre essai gratuit de Splashtop sans obligation et aucune carte de crédit nécessaire.

Essai gratuit

En savoir plus sur les solutions de bureau à distance de Splashtop