Comment Splashtop assure des connexions à distance rapides & Latence minimale

Les logiciels d’accès à distance fonctionnent efficacement pour les télétravailleurs au quotidien, mais pour les collaborateurs qui ont besoin d’un logiciel spécifique et gourmand en ressources, ils ajoutent une couche de complexité au processus. Les logiciels d’accès à distance dépendent fortement de la vitesse du réseau et du temps de latence, ce qui peut compliquer le travail en cas de ralentissement.
Pour les organisations qui cherchent à fournir un logiciel d’accès à distance aux membres de leur équipe, il est important de trouver une solution qui leur donne la possibilité d’accéder à leurs appareils puissants avec un minimum de temps de latence et de perturbation dans leur travail.
Qu’est-ce que la latence ?
La latence est le temps nécessaire à un paquet d’informations numériques pour se déplacer d’un appareil source à un appareil de destination. Le temps de latence est souvent utilisé comme indicateur des performances des connexions internet ou réseau. Plus la latence est faible, plus la vitesse du processus entre les appareils est élevée.
Prenons un exemple plus courant. Imaginez que vous commandiez une pizza. Vous appelez la pizzeria et commandez une livraison, puis le livreur vous apporte votre pizza terminée dans un certain laps de temps. Dans cet exemple, le temps de latence serait le temps nécessaire pour que la pizza arrive à la destination souhaitée une fois que vous avez passé la commande. Moins le temps est long, plus la pizza arrive rapidement chez vous.
Pour les logiciels d’accès à distance, vous souhaitez que la latence soit aussi faible que possible afin d’augmenter la réactivité. Cela émule le comportement de l’utilisation d’un ordinateur distant comme si vous étiez assis devant en personne.
Comment Splashtop fournit des connexions rapides et une latence minimale
La latence est un facteur de productivité déterminant en matière de logiciels d’accès à distance. L’équipe de Splashtop en a tenu compte lors du développement et a prévu différentes formes de connectivité pour minimiser la latence et améliorer les performances.
Connexions point à point par défaut
L’une des façons dont Splashtop garantit des connexions rapides avec une latence minimale consiste à utiliser par défaut la connectivité point à point lorsque les périphériques sont connectés au même réseau. Cela signifie que les appareils n’ont pas besoin de se connecter à un réseau relais séparé, mais qu’ils se connectent directement à chaque machine afin d’obtenir la connectivité la plus rapide possible.
La connectivité point à point est le moyen le plus rapide de se connecter lorsque l’on se trouve sur le même réseau, mais cette stratégie ne fonctionne pas nécessairement lorsque les appareils se trouvent sur deux réseaux distincts. La connectivité point à point à partir de réseaux distincts nécessiterait que les informations passent par des pare-feu, ce qui pourrait entraîner des complications majeures telles que la création de vulnérabilités en matière de sécurité et des temps de latence supplémentaires.
Utilisation des réseaux de relais pour les longues distances
Lorsque la connectivité point à point n’est pas possible, Splashtop utilise des serveurs relais pour connecter rapidement les appareils sur de longues distances. Les serveurs relais sont un type de réseau utilisé en connectivité sans fil pour relier les appareils sur de longues distances.
Il s’agit d’une véritable course de relais : l’objectif des équipes est de faire franchir la ligne d’arrivée avec le témoin en premier. Ils se passent le bâton de coureur en coureur pour s’assurer qu’il atteigne l’objectif final. Il en va de même pour les serveurs relais : un appareil local peut envoyer des informations par l’intermédiaire de relais pour les acheminer vers la destination source sur une longue distance. Comparez cela à un système point à point : il n’y a pas de points de connectivité supplémentaires entre les appareils, ce qui peut entraîner un retard dans l’acheminement des informations.
Optimisation de l’accélération matérielle
La qualité du matériel est l’une des principales limites de certains logiciels d’accès à distance, ce qui peut entraîner des problèmes de performances et des temps de latence supplémentaires. Splashtop contourne les limitations matérielles en proposant des options d’accélération.
Le système de Splashtop vous permet d’ajuster des paramètres spécifiques tels que le taux de rafraîchissement, les options de qualité et l’utilisation du GPU afin d’obtenir les meilleures performances possibles. Bien que la connectivité réseau soit le principal indicateur de vitesse, les utilisateurs peuvent toujours optimiser leur bande passante lorsqu’ils utilisent Splashtop pour garantir les performances de leur connexion.
Comment minimiser la latence sur une connexion réseau plus lente
L’équipe de Splashtop a créé le produit en sachant que tout le monde ne dispose pas de la vitesse Internet la plus rapide possible, mais elle a voulu rendre le logiciel d’accès à distance accessible à tous. Splashtop y parvient notamment en créant différentes options pour le taux de rafraîchissement, la qualité et la vitesse.
Options de taux de rafraîchissement
Le taux de rafraîchissement est la vitesse à laquelle un nombre d’images est affiché à l’écran en une seconde. Plus le nombre d’images est élevé, plus l’affichage est rapide et réactif. Cependant, une fréquence d’images plus élevée peut également signifier une certaine latence, car ces taux nécessitent plus de bande passante de la part du réseau. Splashtop propose quatre options différentes :
Ultra-élevée : 60 FPS
Élevée : 30 FPS
Moyenne : 15 FPS
Basse : 8 FPS
L’idée ici est de trouver la fréquence d’images adéquate qui correspond à la vitesse de connexion du réseau dont vous disposez afin d’obtenir des performances optimales.
Options de qualité
Splashtop propose trois options différentes en termes de qualité d’image afin d’offrir aux utilisateurs la meilleure expérience possible. Ces options sont les suivantes :
Original : il s’agit du paramètre par défaut et les utilisateurs peuvent optimiser leurs paramètres en fonction de leurs besoins.
Meilleure qualité : ce paramètre optimise les réglages pour offrir aux utilisateurs la meilleure qualité visuelle, mais le rendu peut ne pas être aussi réactif que possible.
Meilleure vitesse : ce paramètre optimise les réglages pour offrir aux utilisateurs la vitesse la plus rapide en termes de réactivité, mais le rendu peut ne pas être aussi net que possible.
Fenêtre sur l’état des performances
Splashtop permet aux utilisateurs de visualiser l’état de leurs performances, telles que le taux de rafraîchissement, les options de rendu et les paramètres d’accélération matérielle. Ainsi, lorsque les utilisateurs trouvent les paramètres qui leur conviennent le mieux, ils peuvent les enregistrer et les retrouver.
Pourquoi la latence est-elle importante pour les utilisateurs d’accès à distance
Pour que l’accès à distance fonctionne parfaitement, les utilisateurs doivent bénéficier d’un temps de latence aussi faible que possible, à la fois pour des raisons d’expérience utilisateur et pour des raisons de performances générales. La latence est frustrante et difficile à gérer. Lors d’appels VoIP ou vidéo, la désynchronisation de l’audio peut entraîner des malentendus et des déconvenues.
Ce type de latence n’est pas tolérable pour les secteurs d’activité qui exigent une qualité d’image précise et une connectivité rapide. Parmi les leaders du secteur des médias et du divertissement, nombreux sont ceux qui se tournent vers Splashtop pour leur accès à distance.
« Les performances élevées de Splashtop nous permettent de travailler sereinement. C’est comme si nous étions assis devant l’ordinateur au bureau », déclare Shinnosuke Suzuki, responsable du service informatique de khara, Inc, un studio d’animation japonais.
Pour les secteurs nécessitant beaucoup de ressources, tels que l’animation, le développement de jeux et le montage vidéo, la latence peut faire la différence entre productivité et échec. Les appareils utilisés localement doivent se comporter comme l’ordinateur source pour garantir la productivité de tous, faute de quoi le travail devient plus difficile que s’il était effectué en personne.
« Il est difficile de travailler à distance en raison de la nature de nos activités, déclare M. Suzuki. Étant donné que nous traitons les vidéos avant qu’elles ne soient diffusées, il nous est interdit de faire sortir des informations confidentielles de l’entreprise. »
Les logiciels d’accès à distance peuvent contribuer à maintenir la sécurité des entreprises du secteur des médias et du divertissement en conservant les sources de données sur un appareil interne. Les télétravailleurs peuvent se connecter à distance à partir d’ordinateurs personnels et tout le travail en cours peut être conservé au sein de l’organisation. Sans cette fonctionnalité, le risque de fuites d’informations et de données augmente. Dans ce scénario, l’accès à distance est nécessaire pour maintenir la sécurité lorsque les employés sont en télétravail.
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Face à la multitude de concurrents et d’options d’accès à distance, Splashtop Enterprise offre à ses clients une interface utilisateur simple et des vitesses de connexion rapides afin que vous puissiez travailler comme si vous étiez sur place. Pour les utilisateurs des secteurs nécessitant beaucoup de ressources, tels que les médias et le divertissement, Splashtop offre des temps de réponse rapides avec une latence minimale pour éviter les décalages et rendre le télétravail aussi simple que possible.
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