Splashtop : le nouveau modèle pour la production à distance

Ces dernières années, le secteur de la production a connu des bouleversements considérables, sous l’effet non seulement des avancées technologiques, mais aussi de l’évolution des méthodes de travail. Alors que les entreprises s’adaptent à des défis imprévus, la flexibilité et l’efficacité des ressources dans les processus de production et de post-production sont devenues primordiales.

Entrez dans l’ère de la production à distance, un système que les professionnels du secteur adoptent rapidement dans le monde entier. Dans ce nouveau mode de télétravail, l’accès à distance à des ordinateurs très performants pour utiliser des applications de pointe n’est pas seulement un privilège, c’est une nécessité.

Dans cet article, vous découvrirez comment Splashtop s’est imposé comme la solution d’ accès à distance idéale pour ce contexte en pleine évolution, en proposant une plateforme qui garantit à la fois la productivité, la sécurité et un accès fluide, où que vous soyez.

Passer à la production à distance

Par le passé, les workflows de production et de postproduction étaient étroitement liés aux studios physiques. Les équipes se réunissaient dans des locaux spécialisés équipés de postes de travail très performants et de matériel de pointe. Cependant, le secteur de la production s’est transformé sous l’effet conjugué des innovations technologiques, de la collaboration internationale et d’événements mondiaux inattendus.

La récente pandémie mondiale a provoqué un changement majeur dans notre façon de travailler, obligeant de nombreux secteurs, dont celui de la production, à réévaluer leurs modes de fonctionnement habituels. Les normes de distanciation sociale et les fermetures d’entreprises ont obligé les techniciens à trouver des moyens de poursuivre leur travail à partir de lieux éloignés.

Un autre facteur qui contribue à cette évolution est que les professionnels d’aujourd’hui privilégient la flexibilité. La possibilité de travailler depuis l’endroit de son choix, que ce soit à la maison, dans un café ou en voyage, a démontré qu’elle améliore l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et, dans de nombreux cas, la productivité. Les entreprises qui offrent cette flexibilité sans compromettre la qualité du travail sont gagnantes sur toute la ligne.

Splashtop pour la production et la post-production à distance

Splashtop permet d’ accéder à distance et de manière efficace à des ordinateurs depuis n’importe quel endroit. Grâce à l’accès à distance en haute définition, les professionnels peuvent interagir avec leurs outils de production comme s’ils les utilisaient en personne. Aucune latence ni aucun compromis sur la qualité ne viennent perturber le bon déroulement des opérations.

Qu’il s’agisse d’accéder à un logiciel de montage vidéo, à une plateforme de montage sonore ou à un logiciel CGI, Splashtop offre des connexions à distance fluides, permettant aux professionnels de travailler sans entrave depuis n’importe quel appareil.

Pourquoi Splashtop est le choix idéal pour les professionnels de la production

Dans un secteur où la précision et l’efficacité sont primordiales, les outils utilisés par les professionnels de la production pour gérer leur workflow déterminent la réussite ou l’échec d’un projet. Voici pourquoi Splashtop s’impose comme le choix idéal pour les professionnels de la production et de la post-production à distance dans les secteurs du cinéma, de la télévision et de la production commerciale :

Précision des couleurs avec le mode couleur 4:4:4 : dans un domaine où l’étalonnage des couleurs peut avoir une incidence considérable sur l’ambiance et le ton d’une production, le mode couleur 4:4:4 de Splashtop permet aux professionnels de bénéficier d’une véritable précision. Cette fonction est cruciale pour les tâches de montage vidéo et de post-production de haute qualité.

Paramètres audio ultra-haute fidélité : les composantes audio peuvent déterminer l’ambiance et l’émotion d’une scène. Splashtop garantit une qualité audio optimale lors des sessions de montage à distance, permettant aux ingénieurs du son et aux monteurs de peaufiner leur travail à la perfection.

Prise en charge multi-moniteur : pour les utilisateurs habitués aux configurations multi-moniteurs, Splashtop permet de consulter et de travailler sur plusieurs écrans. Cette fonction permet également de répartir chaque moniteur distant dans des fenêtres distinctes, ce qui permet d’optimiser la configuration de l’espace de travail.

Redirection des périphériques USB, stylet à distance et tablettes graphiques : pour les professionnels qui utilisent des outils de précision tels que des stylets et des tablettes graphiques, la prise en charge exclusive de Splashtop garantit une expérience de travail naturelle et productive, reproduisant le ressenti d’une intervention directe.Splashtop prend également en charge la redirection des périphériques USB.

Transfert de fichiers performant : qu’il s’agisse de transférer des séquences brutes ou des montages finalisés, la fonction de transfert de fichiers de Splashtop permet aux professionnels de déplacer facilement des fichiers entre ordinateurs, même sans démarrer une session à distance.

Redirection du microphone : une communication claire est essentielle lors des sessions de collaboration. La fonction de redirection du micro de Splashtop permet aux équipes d’échanger clairement, de recueillir et de transmettre leurs idées de manière efficace.

Sécurité inégalée : dans un secteur où la propriété intellectuelle est inestimable, la sécurité ne peut être compromise. Splashtop offre des mesures de sécurité robustes, du chiffrement AES 256 bits à la vérification en deux étapes et à l’authentification des appareils, garantissant que les actifs restent protégés à tout moment.

Rapport qualité-prix : réduire les frais généraux tout en maintenant, voire en améliorant, la qualité du travail est un gain certain pour tout professionnel. Le logiciel d’accès à distance haute performance de Splashtop élimine le besoin d’une infrastructure coûteuse sans compromettre la qualité de la production. Cette approche permet de réaliser d’importantes économies, ce qui fait de Splashtop non seulement un excellent choix opérationnel, mais aussi un atout financier.

Solutions Splashtop pour la production à distance

Examinons deux des offres ciblées de Splashtop qui répondent à ce contexte en pleine évolution :

Splashtop Business Access Performance : conçu spécialement pour les professionnels de la création et les utilisateurs intensifs, cette solution offre une expérience de bureau à distance optimale et hautement performante. Cette formule comprend toutes les fonctionnalités énumérées ci-dessus et est idéale pour les utilisateurs individuels et les petites équipes.

Splashtop Enterprise : pour les entreprises qui privilégient une sécurité et une gérabilité accrues, la solution Enterprise offre une expérience d’accès à distance complète avec toutes les fonctionnalités de Splashtop Business Access Performance, plus l’intégration de l’authentification unique (SSO), les autorisations granulaires, la planification des accès et les licences de technicien pour équiper votre équipe d’assistance informatique avec les outils dont elle a besoin afin d’aider les utilisateurs et de gérer les terminaux.

Témoignages : Les avantages prouvés de Splashtop

Quel que soit le nombre de fonctionnalités que présente un produit, la meilleure preuve de son efficacité est le retour d’expérience de ceux qui l’utilisent. Splashtop est utilisé par de nombreux techniciens, qu’il s’agisse de créateurs indépendants ou de grands studios, et est apprécié pour sa polyvalence, son efficacité et son impact. Voici quelques témoignages de clients satisfaits :

Directeur des alliances et des partenariats métier, Wacom :« Les artistes qui utilisent des périphériques Wacom dans les workflows de post-production peuvent utiliser Splashtop pour travailler de manière continue et productive lorsqu’ils ne sont pas au bureau - un grand avantage pour les espaces de télétravail conviviaux modernes. »

Responsable des relations partenaires, Adobe Video :« Les créateurs peuvent désormais repousser leurs limites en matière de productivité et de collaboration en effectuant des tâches telles que le montage vidéo et la synchronisation audiovisuelle, tout en accédant au stockage partagé et aux autres ressources matérielles dont ils ont besoin, à distance (grâce à Splashtop). »

Directeur de la technologie, Boxel Studio :« J’insiste sur le fait que Splashtop est très sécurisé ! Nous travaillons avec des contenus dématérialisés de grande valeur qui seront distribués dans les salles de cinéma, les chaînes de télévision classiques, sur le câble ou via des services de médias OTT (over-the-top) tels que Netflix. Si ce contenu est diffusé avant son lancement commercial, nous avons un énorme problème. »

Ces témoignages révèlent un thème récurrent : la capacité de Splashtop à fournir un environnement de travail à distance fluide, sécurisé et efficace.

Essayez Splashtop maintenant !

L’essor de la production à distance annonce une nouvelle ère pour la postproduction et la réalisation de films. Nos outils doivent évoluer au fur et à mesure que le paysage professionnel change afin de répondre aux nouvelles exigences. Splashtop émerge en tant que leader, comprenant les défis uniques des professionnels et offrant des solutions sur mesure qui améliorent la productivité, garantissent la sécurité et donnent la priorité à l’expérience utilisateur.

Avec une gamme de fonctionnalités spécialement conçues pour ceux qui ont besoin d’outils de télétravail performants et d’innombrables témoignages confirmant son efficacité, Splashtop est plus qu’une simple solution d’accès à distance - il change la donne pour tous les professionnels de la production, où qu’ils se trouvent.

