Lorsque les employés travaillent à distance, une solution d'accès à distance robuste est essentielle pour leur permettre d'accéder à leurs projets et fichiers en déplacement. Cependant, certains travaux ont des exigences techniques plus élevées, en particulier les travaux créatifs dans des applications telles que Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve et After Effects.
Si vos programmes d'accès à distance habituels peuvent convenir pour des tâches comme consulter et répondre à des e-mails ou effectuer du travail administratif, ils ne peuvent pas répondre aux exigences des tâches créatives interactives qui nécessitent une saisie continue et une grande attention aux détails. Tenter de gérer ces workflows 4K avec une solution inadaptée peut entraîner de la latence, des pertes d'images et des artefacts de compression susceptibles d'affecter la productivité et le résultat final.
L'accès à distance doit offrir une connectivité fluide, à faible latence et en haute définition pour prendre en charge un véritable travail créatif. Heureusement, avec le bon logiciel, c'est possible. Voyons les défis de l'accès à distance à faible latence pour le travail créatif et comment les surmonter.
Ce que signifie vraiment une faible latence en design graphique et en montage vidéo
Tout d’abord, nous devons comprendre les défis auxquels l’accès à distance à faible latence est confronté pour le travail créatif, comme la conception graphique, le montage vidéo et l’ingénierie audio. Plusieurs problèmes peuvent perturber le processus créatif, les flux de travail et la productivité, ce qui entraîne un travail plus lent et un produit final de moindre qualité.
1. Latence vs bande passante dans les workflows créatifs
Des vitesses de téléchargement élevées ne garantissent pas nécessairement une bonne réactivité. Même avec une faible latence, une bande passante insuffisante peut entraîner des problèmes tels que des coups de pinceau retardés, un défilement saccadé ou une mauvaise qualité d’image. Il s’agit souvent d’une question de latence aller-retour, lorsque les données doivent constamment circuler entre la source et la destination.
2. Fréquence d’images, encodage et réactivité des entrées
Une fréquence d’images constante est essentielle pour un travail à distance fluide et efficace, encore plus que la résolution maximale. Si la fréquence d’images est faible et saccadée, cela peut perturber le défilement de la timeline dans Adobe Premiere Pro ou DaVinci Resolve, les aperçus d’animation dans After Effects et d’autres tâches créatives interactives. Cela est souvent dû aux vitesses d’encodage et de décodage, car tout retard à ce niveau peut réduire la fréquence d’images et la réactivité de l’interface utilisateur.
3. Pourquoi les workflows 4K amplifient les faiblesses de l’accès à distance
Les flux de travail 4K nécessitent un audio et une vidéo haute définition afin de suivre plusieurs flux vidéo, des résolutions élevées et une profondeur de couleur détaillée. Lorsqu’une solution d'accès à distance partage des écrans entre des appareils, cela peut provoquer des artefacts de compression visibles et des pertes d’images qui dégradent la qualité globale du travail. Si un employé effectue un travail créatif en 4K avec une configuration d’accès à distance peu performante, cela deviendra vite évident, et le produit risque d’en pâtir.
Les bases de l’infrastructure pour un travail créatif à faible latence
Si vous voulez gérer efficacement des tâches créatives à distance, un réseau à faible latence ne suffit pas. Vous aurez également besoin de plusieurs éléments dans une solution d'accès à distance pour vous assurer de pouvoir travailler correctement sur des tâches créatives en 4K.
Les exigences d’infrastructure comprennent :
Stations de travail haute performance avec GPU modernes : des GPU capables de prendre en charge l’encodage et le décodage matériels, tout en gérant efficacement les exigences de l’accès à distance haute définition, sont indispensables pour garantir une connectivité fluide et sans interruption.
Connexions réseau stables avec faible gigue : La vitesse est importante, mais la gigue peut être tout aussi préjudiciable qu’une connexion lente. Vous avez besoin d’une connexion réseau cohérente et stable pour garantir un travail à distance efficace et fiable.
Connexions filaires pour le travail de montage principal: les réseaux Wi‑Fi sont parfaits pour travailler de n'importe où, mais les problèmes de connectivité peuvent poser problème, et la variabilité des performances du Wi‑Fi peut interrompre vos flux de travail créatifs. Parfois, les connexions filaires restent les meilleures pour travailler efficacement et sans interruption, en particulier pour des tâches comme le montage vidéo ou la postproduction.
Distance physique et efficacité du routage : Malgré la vitesse à laquelle l'information circule de nos jours, la distance physique et la géographie peuvent encore avoir un impact sur la latence aller-retour. Les solutions d'accès à distance permettent aux employ�és de travailler de n'importe où, mais sans routage efficace, les longues distances peuvent toujours affecter les performances.
Comment configurer des postes de travail à distance pour des performances créatives en 4K
Si vous devez travailler à distance sur des tâches créatives en 4K, voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour améliorer vos performances. Suivez ces étapes et vous pourrez travailler de n’importe où avec clarté et facilité :
Optimisez les paramètres du GPU et de l’encodage matériel : l’encodage matériel peut réduire la latence et la charge du processeur, améliorant ainsi la cohérence et l’efficacité de votre connexion à distance. Il est également important de garder vos pilotes à jour afin d’assurer des performances optimales sur tous les appareils.
Choisissez les codecs et les paramètres visuels pour une meilleure réactivité : Dans certains cas, vous devrez peut-être choisir entre la fidélité de l’image et la réactivité. Dans ces situations, la régularité est plus importante que les pics de qualité occasionnels pendant les sessions d’édition, car elle maintient une base stable et une réactivité fluide à vos actions, garantissant ainsi un travail plus efficace.
Configurez soigneusement la résolution et la mise à l'échelle : utiliser la 4K native n'est pas toujours idéal pour l'accès à distance, alors réfléchissez bien à votre résolution et à votre mise à l'échelle afin de préserver la facilité d'utilisation. Cela peut nécessiter quelques ajustements pour trouver le bon équilibre pour votre travail, mais c'est tout à fait faisable.
Vérifiez la prise en charge des périphériques et de plusieurs moniteurs : Les tâches créatives nécessitent souvent plusieurs périphériques, comme des tablettes et des stylets, ainsi que plusieurs moniteurs avec une bonne fidélité des couleurs. Il est important de tester les outils que vos créatifs utilisent au quotidien afin de garantir des performances fluides sur les connexions à distance et de s’assurer qu’ils fonctionnent tous efficacement.
Testez avec de vraies tâches créatives : veillez à tester votre connexion à distance avec les applications sur lesquelles votre équipe s’appuie, comme Photoshop, Premiere Pro, DaVinci Resolve, After Effects, Blender ou Maya. Cela inclut le test des entrées de pinceau en direct, le déplacement dans la timeline, la lecture sous charge et toutes les autres tâches que vos créatifs effectueront tout au long de la journée. Si quelque chose ne fonctionne pas correctement, vous le saurez assez tôt pour ajuster vos paramètres et corriger le problème.
Ce que les équipes créatives doivent tester avant de choisir une solution d'accès à distance
Tenez compte de ces facteurs lors de l’évaluation d’un logiciel, et vous pourrez trouver la solution adaptée à votre entreprise :
Défilement et lecture d’une timeline 4K sous charge: à quelle vitesse et avec quelle fluidité pouvez-vous naviguer dans une timeline vidéo, et tout est-il lu de manière fluide via votre connexion à distance ?
Latence des saisies de design en direct : testez les périphériques utilisés par vos créatifs (souris, tablette, stylet, etc.) et assurez-vous qu’ils fonctionnent via la connexion à distance sans latence.
Précision des couleurs et artefacts de compression : Les couleurs restent-elles aussi vives et nettes via la connexion à distance que sur l’appareil distant ? Une partie de la qualité est-elle perdue à cause de la compression ? Ces détails peuvent faire ou défaire un projet créatif.
Stabilité de la session pendant les longues périodes de montage : Une connexion cohérente et stable est essentielle, en particulier pendant les processus de montage prolongés.
Comportement des périphériques et du multi-écran : Les périphériques peuvent-ils fonctionner via la connexion à distance ? Plusieurs écrans peuvent-ils se connecter au même terminal distant ? Testez ces connexions pour vous assurer qu’elles fonctionnent correctement ; sinon, vos équipes créatives risquent de rencontrer des difficultés.
Gardez à l’esprit que les tests doivent refléter les flux de travail réels, y compris les outils et équipements utilisés par vos équipes. Les démonstrations sont utiles pour voir ce qu’une solution peut faire de manière générale, mais vous devez la tester pour vous assurer qu’elle répond à vos besoins en pratique.
Comment Splashtop prend en charge les workflows créatifs 4K à faible latence
Lorsque vous avez besoin d’un accès à distance réactif et fiable pour des workflows créatifs avec une fréquence d’images constamment élevée, Splashtop a ce qu’il vous faut.
Splashtop est conçu pour permettre aux utilisateurs de travailler de n’importe où, sur n’importe quel appareil, avec une connectivité fluide ainsi qu’un audio et une vidéo en haute définition. Cela permet aux professionnels de la création d’accéder à distance à des applications telles que Adobe Creative Cloud, DaVinci Resolve, Blender, Maya et d’autres outils spécialisés sur leurs stations de travail, qu’ils utilisent une installation à domicile avec plusieurs écrans ou un ordinateur portable lors de leurs déplacements.
Splashtop Remote Access Performance prend en charge le streaming 4K jusqu’à 60 ips, avec une faible latence et la possibilité d’affiner les paramètres selon les besoins. Sa couleur 4:4:4 et son audio haute fidélité garantissent des visuels et un son d’une grande clarté sur les connexions à distance, avec une prise en charge multi-écran pour ceux qui en ont besoin.
De plus, Splashtop permet aux utilisateurs de se connecter facilement à des périphériques comme des stylets, des microphones et d’autres appareils, afin que les créatifs puissent utiliser les outils dont ils ont besoin sur n’importe quel appareil.
L’accès à distance de Splashtop permet aux professionnels de la création d’accéder à leurs stations de travail depuis n’importe où sans sacrifier la qualité ni l’efficacité, aidant ainsi les clients de tous les secteurs créatifs à travailler efficacement où qu’ils soient.
Par exemple, Cryptic Studios utilise Splashtop pour permettre le développement de jeux à distance, y compris l’art, l’animation et le développement. De même, Light Chaser Animation Studio a commencé à utiliser Splashtop pendant la pandémie de COVID-19 et a ainsi pu finaliser la postproduction de ses films sans perdre le rythme.
Goulots d’étranglement courants qui dégradent les performances créatives à distance
Lorsque vous travaillez à distance, vous pouvez maîtriser vos performances créatives en évitant les problèmes courants. Ces problèmes récurrents peuvent affecter la qualité de la connexion à distance et du projet, les utilisateurs doivent donc en être conscients et savoir comment les éviter.
Les problèmes courants incluent :
Privilégier la résolution au détriment de la fréquence d’images peut entraîner des retards et de la latence lors du visionnage et du montage de vidéos.
L’utilisation du Wi‑Fi public pour les sessions de montage principales peut entraîner une bande passante insuffisante et des connexions saccadées, ainsi que des risques de sécurité.
Le manque de prise en charge de l’encodage matériel peut ralentir le traitement graphique, réduire la qualité et le rendre moins efficace.
Traiter les charges de travail créatives comme un simple accès à distance de bureau n’est pas suffisant, car cela ignore les outils et programmes spécialisés dont les créatifs ont souvent besoin pour leur travail.
Bien démarrer avec une configuration créative à distance à faible latence
Les professionnels de la création rencontrent souvent des difficultés avec le travail à distance, mais des workflows créatifs à distance à faible latence sont à portée de main. Avec une solution comme Splashtop, il est facile d’accéder à distance aux appareils de travail, aux applications et aux outils spécialisés pour le travail créatif sans compromettre la qualité ni l’efficacité.
Bien sûr, le plus important est de trouver une solution et une configuration qui conviennent à vos employés à distance. Évaluer les outils, tester les paramètres et affiner votre approche à l'aide de tâches créatives réelles vous aidera à déterminer la meilleure configuration pour votre travail à distance, mais avec une solution comme Splashtop, vous serez déjà sur la bonne voie.
Grâce à la facilité d’utilisation de Splashtop, à l’audio et à la vidéo haute définition, ainsi qu’à des connexions constamment performantes, les professionnels de la création peuvent travailler sur leurs projets sans perdre le rythme, où qu’ils soient et quels que soient les appareils qu’ils utilisent. Donc, lorsque vous avez besoin d’un outil d'accès à distance pour vos équipes créatives, essayez Splashtop et découvrez à quel point c’est simple.
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