Production et planification de vidéos à distance à l'aide de Splashtop

À propos de khara, Inc.

L’entreprise khara, Inc. fondée par Hideaki Anno est une société de conception et de production de vidéos qui s’occupe de toutes les étapes en amont de la réalisation, ainsi que de la production, de la promotion et de la distribution. Son équipe est responsable d’œuvres telles que les séries Evangelion et Dragon Dentist . Le studio a également participé à la formation de l’association à but non lucratif « Anime Tokusatsu Archive Organization » (ATAC), qui stocke et gère des ressources et des outils technologiques en rapport avec l’animation et les effets spéciaux. Studio khara est le plus important producteur de films d’animation.

À propos de Splashtop Business Access

Splashtop Business Access est une solution d’accès à distance hautement performante pour les particuliers et les professionnels. Les utilisateurs peuvent contrôler leur ordinateur et accéder à toutes les applications, fichiers et données tout en profitant d’un streaming 4K avec un latence minimale et un rendu de plus de 40 fps. Profitez de nombreuses fonctionnalités d’accès à distance et travaillez de manière productive depuis votre domicile.

À propos de Splashtop Enterprise

Pour profiter de l’authentification unique, des capacités de gestion informatique à distance, de l’assistance à distance à la demande et de bien d’autres fonctionnalités qui répondront à vos besoins en matière d’accès à distance, passez à Splashtop Enterprise.

En savoir plus sur Splashtop Enterprise.