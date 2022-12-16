Production et planification de vidéos à distance à l'aide de Splashtop
khara, Inc. utilise un accès informatique à distance haute performance pour travailler de n’importe où
Résumé
Après avoir cherché pendant plusieurs mois un moyen de rendre le télétravail sûr et productif, et avoir essayé de nombreuses solutions différentes, khara, Inc. a choisi Splashtop. Les membres de l’équipe utilisent Splashtop pour se connecter aux ordinateurs de l’entreprise depuis leur domicile ou un autre lieu de travail et réaliser leurs tâches habituelles de montage vidéo, de création d’animations, de conception graphique, de synchronisation audio-vidéo, etc. Le service informatique utilise également Splashtop pour fournir une assistance à distance aux employés.
M. Shinnosuke Suzuki, un cadre supérieur du département des systèmes d'information de khara, Inc. partage l'histoire.
Le défi : trouver une solution d’accès à distance sécurisée et performante avec une gestion multi-utilisateurs
Ces dernières années, khara, Inc. a essayé de mettre en place un « nouveau modèle de travail » qui donne aux créateurs la possibilité de travailler de n’importe où. M. Suzuki a déclaré : « Avant même la pandémie, nous voulions mettre en place un environnement sécurisé pour le télétravail. Juste comme nous réfléchissions à la manière de procéder, il est devenu impératif de renforcer les conditions de travail à distance en raison du COVID-19. »
Cependant, ce faisant, ils se sont heurtés à des problèmes tels que la protection des informations confidentielles et l’efficacité de ce mode de travail. M. Suzuki explique : « Il est difficile d’opérer à distance en raison de la nature de notre travail. Étant donné que nous traitons les vidéos avant leur diffusion, nous interdisons de transférer des informations confidentielles en dehors de l’entreprise. Par conséquent, nous ne pouvions pas travailler à distance ; nous devions nous rendre sur place. »
Un autre défi auquel ils étaient confrontés était de trouver une solution qui leur permette de gérer à distance les utilisateurs dans une structure organisationnelle. Le personnel impliqué dans un projet diffère selon le travail effectué sur le site de production. Il y a de nombreux cas où ils participent temporairement à un projet et quittent lorsque celui-ci est terminé. Il était important pour l'entreprise de pouvoir gérer les comptes de tous les membres du personnel afin d'éviter les fuites d'informations lorsqu'ils travaillent à domicile.
Avant l’apparition du COVID-19, khara, Inc. utilisait le VPN dans certaines situations où l’entreprise avait besoin d’un accès à distance. Cependant, lorsque le besoin d’étendre ces capacités s’est fait sentir, elle a reconnu que son système n’était pas conçu pour le télétravail. Elle n’avait pas la possibilité de créer et d’utiliser un compte VPN pour chaque employé, car cela aurait surchargé l’infrastructure centrale. Ils ont décidé qu’ils avaient besoin d’une solution adaptée au télétravail. M. Suzuki précise : « Il y a des situations où nous avons besoin d’un VPN également, alors nous utilisons à la fois le VPN et Splashtop. »
khara, Inc. adopte Splashtop : accès à distance à haut débit, sécurité renforcée, authentification unique et fonctionnalités avancées
Lorsque les responsables de khara, Inc. ont essayé Splashtop, ils ont trouvé la solution d’accès à distance qu’ils recherchaient. Elle possédait toutes les qualités souhaitées :
Haute performance
khara, Inc. a trouvé très intéressant le partage d’écran ultra rapide lors des sessions à distance. « Les hautes performances de Splashtop nous permettent de travailler en toute simplicité. C’est comme si nous étions assis devant l’ordinateur au bureau », rapporte M. Suzuki.
Gestion des utilisateurs
Dans la manière conventionnelle de travailler au bureau, il était possible de gérer les comptes et les privilèges d'accès en interne, mais ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit de travail à distance. Avec la pandémie, il est devenu difficile et long de se rendre sur le lieu de travail ou au domicile du personnel pour supprimer les autorisations d'accès. Les fonctionnalités de gestion de Splashtop ont permis à l'équipe de gérer à distance les comptes et les autorisations d'accès des utilisateurs.
Authentification centralisée avec intégration de la signature unique (SSO)
khara, Inc. a également décidé d’intégrer son fournisseur d’identité SSO pour une authentification centralisée. M. Suzuki indique : « Il est très fastidieux et coûteux de créer un compte et de répertorier chacun d’entre eux à chaque fois qu’un nouvel outil est adopté. En centralisant l’authentification, nous réduisons les coûts d’exploitation du système. Splashtop était compatible avec le système d’authentification SAML que nous utilisons, et nous avons beaucoup apprécié ! »
Capacité à fournir une assistance à distance
Le service informatique utilise également Splashtop pour apporter une assistance à distance aux employés qui rencontrent des problèmes techniques. Le technicien se connecte à l’ordinateur après avoir obtenu l’autorisation de l’utilisateur. Il communique également par chat dans le cadre de la procédure. M. Suzuki explique : « Depuis que Splashtop a été généralisé à tous les services, il est devenu possible de résoudre les problèmes en temps réel grâce au contrôle à distance, même si les techniciens ne sont pas sur place. »
Facilité de déploiement et d'utilisation
L’équipe a pu facilement installer Splashtop sur tous les ordinateurs en utilisant la fonctionnalité de déploiement groupé. Lorsqu’on lui a demandé si les employés se sont habitués à utiliser Splashtop, M. Suzuki a commenté : « La plupart d’entre eux sont maintenant familiarisés avec le nouveau processus, et Splashtop gagne en popularité. »
L'avenir du travail à distance pour khara, Inc.
Interrogé sur l’avenir de la 5G et ses applications pratiques du point de vue d’une société de production vidéo, M. Suzuki a déclaré : « Les entreprises de notre secteur doivent transférer de grandes quantités de données avec une faible latence. Pour cette raison, la 5G présente des avantages indéniables. Grâce à elle, je m’attends à pouvoir créer un environnement qui nous permettra de produire les meilleurs résultats, quel que soit l’endroit où nous nous trouvons. »
Avec Splashtop, khara, Inc. a pu introduire le travail à distance et répondre aux diverses préférences de travail des membres du personnel. Toutefois, elle ne souhaite pas passer complètement au travail à distance.
M. Suzuki explique : « Tant que les gens ont les moyens de faire leur travail et d’être productifs, l’endroit d’où ils le font n’a pas d’importance. Nous souhaitons proposer un environnement de télétravail comme solution alternative afin que les créateurs puissent choisir la formule qui leur convient le mieux. »
« Cependant, je pense aussi qu’il est plus facile pour les créateurs de se réunir dans un même espace et de mettre leur énergie collaborative dans un projet. Parfois, les bonnes idées naissent d’une communication en face à face et de conversations informelles. Un environnement de travail hybride est l’avenir. Même après le COVID-19, nous continuerons à utiliser Splashtop pour offrir à nos collaborateurs la possibilité de travailler à domicile. »
Interrogé sur l’avenir de la 5G et ses applications pratiques du point de vue d’une société de production vidéo, M. Suzuki a déclaré : « Les entreprises de notre secteur doivent transférer de grandes quantités de données avec une faible latence. Pour cette raison, la 5G présente des avantages indéniables. Grâce à elle, je m’attends à pouvoir créer un environnement qui nous permettra de produire les meilleurs résultats, quel que soit l’endroit où nous nous trouvons. »
Détails
À propos de khara, Inc.
L’entreprise khara, Inc. fondée par Hideaki Anno est une société de conception et de production de vidéos qui s’occupe de toutes les étapes en amont de la réalisation, ainsi que de la production, de la promotion et de la distribution. Son équipe est responsable d’œuvres telles que les séries Evangelion et Dragon Dentist. Le studio a également participé à la formation de l’association à but non lucratif « Anime Tokusatsu Archive Organization » (ATAC), qui stocke et gère des ressources et des outils technologiques en rapport avec l’animation et les effets spéciaux. Studio khara est le plus important producteur de films d’animation.
À propos de Splashtop Remote Access
Splashtop Remote Access est une solution d’accès à distance hautement performante pour les particuliers et les professionnels. Les utilisateurs peuvent contrôler leur ordinateur et accéder à toutes les applications, fichiers et données tout en profitant d’un streaming 4K avec un latence minimale et un rendu de plus de 40 fps. Profitez de nombreuses fonctionnalités d’accès à distance et travaillez de manière productive depuis votre domicile.
À propos de Splashtop Enterprise
Pour profiter de l’authentification unique, des capacités de gestion informatique à distance, de l’assistance à distance à la demande et de bien d’autres fonctionnalités qui répondront à vos besoins en matière d’accès à distance, passez à Splashtop Enterprise.
Ce que disent nos clients
Les environnements de travail hybrides sont l’avenir. Même après le COVID-19, nous continuerons à utiliser Splashtop pour offrir aux membres de notre équipe la possibilité de travailler à domicile.
Shinnosuke Suzuki, an Executive at khara, Inc.