Vidéo : Utilisation du bureau à distance pour les logiciels de montage vidéo

Vous avez besoin de travailler sur une vidéo, mais vous n'avez pas accès à l'ordinateur sur lequel est installé votre logiciel de montage vidéo ?

Splashtop est la solution d'accès à distance qui vous convient.

Remote Desktop for Video Editing Software

Que vous travailliez à la maison ou en déplacement, Splashtop Business Access vous permet d'accéder facilement à votre ordinateur distant et d'en prendre le contrôle à partir de votre appareil personnel. Vous pouvez ainsi utiliser à distance n'importe quel logiciel de montage vidéo (comme Premier, Final Cut Pro ou iMovie).

Utilisez Splashtop pour accéder sans effort à votre éditeur vidéo en lançant une session Splashtop sur votre ordinateur distant à partir de votre propre ordinateur portable, tablette ou smartphone. Splashtop Business Access vous permet d'utiliser votre éditeur vidéo et d'accéder à vos fichiers à tout moment, de n'importe où, qu'ils se trouvent sur votre ordinateur de bureau ou sur un autre ordinateur de bureau. Une fois que vous aurez accédé à l'ordinateur distant depuis votre appareil personnel, vous pourrez voir l'écran de l'ordinateur distant, interagir avec lui et utiliser votre éditeur vidéo en temps réel comme si vous étiez assis juste devant le bureau distant.

Splashtop Business Access garantit que votre logiciel de montage vidéo vous est toujours accessible. Utilisez votre éditeur vidéo en toute transparence et produisez facilement des projets de haute qualité, où que vous soyez dans le monde. Une fois que vous vous êtes connecté à distance à votre ordinateur, vous pouvez ouvrir votre éditeur vidéo et travailler efficacement grâce à la haute définition, aux connexions à distance rapides et à la qualité de diffusion en continu 4K de Splashtop.

En plus de pouvoir visualiser l'écran distant en temps réel et d'interagir avec lui, Splashtop transmet également le son de votre ordinateur distant à votre appareil local (même le son de l'ordinateur Mac distant). La vitesse exceptionnelle de Splashtop garantit que votre audio et votre vidéo seront synchronisés avec précision lors du montage. L'une des raisons pour lesquelles les clients du montage vidéo apprécient Splashtop est qu'ils peuvent se synchroniser par les lèvres tout en effectuant leur montage à distance.

Grâce à l'accès à tous les outils, transitions et fichiers, vous pouvez éditer avec la même facilité et la même qualité que si vous étiez assis devant votre ordinateur distant. Splashtop vous donne également plus d'outils pour vous aider à être plus productif lorsque vous travaillez à distance, comme le transfert de fichiers et l'assistance multi-moniteur.

Accédez à tout ordinateur Windows, Mac ou Linux à partir de tout autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

Constatez par vous-même combien il est facile d'éditer à distance avec Splashtop et commencez votre essai gratuit dès aujourd'hui !