Meilleur logiciel d’accès à distance adapté à votre utilisation en 2023

Il existe de nombreuses applications PC distantes, mais la bonne pour vous pourrait dépendre de la raison pour laquelle vous avez besoin d’un accès à distance en premier lieu. Découvrez quelle solution vous convient le mieux!
Le logiciel d’accès à distance au PC, également appelé bureau à distance ou simplement accès à distance, vous permet de contrôler à distance un ordinateur ou un périphérique à partir d’un autre appareil. Vous verrez l’écran de l’appareil distant et pourrez le contrôler comme si vous l’utilisiez en personne.
Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles vous avez besoin d’un accès à distance. Peut-être avez-vous besoin d’accéder à votre ordinateur lorsque vous voyagez, de fournir une assistance à vos utilisateurs ou de permettre à vos collègues / étudiants de travailler à distance.
Quel que soit le cas d'utilisation, vous devriez choisir la solution d'accès à distance qui répond le mieux à vos besoins. Voici les meilleures solutions d'accès à distance PC de 2026 pour chaque cas d'utilisation courant.
Cas d'utilisation
Le meilleur pour travailler à distance (utilisateurs individuels et petites équipes) - Splashtop Remote Access
Idéal pour travailler à distance (entreprises et organisations) - Splashtop Enterprise
Le meilleur pour le support informatique et l’assistance à distance - Splashtop Remote Support
Idéal pour la gestion des points de terminaison et les opérations informatiques à distance - Splashtop AEM
Idéal pour le travail à distance (individus et petites équipes)
Le travail à distance peut ouvrir de nombreuses portes en termes de flexibilité et de productivité. Mais cela peut être difficile si vous ne pouvez pas utiliser votre ordinateur en personne. Que se passe-t-il si vous avez besoin d’accéder à un certain fichier ou d’exécuter une application disponible uniquement sur l’un de vos postes de travail que vous ne pouvez pas emporter physiquement avec vous ? C’est là que l’accès à distance entre en jeu.
Si l’on considère les fonctionnalités, les tarifs, la sécurité et les vitesses de connexion à distance, il n’y a pas de meilleure solution que Splashtop Remote Access.
En plus de vous permettre de contrôler en toute sécurité vos ordinateurs distants à partir d’un autre ordinateur, d’une tablette ou d’un appareil mobile, Splashtop Remote Access dispose également d’un large éventail de fonctionnalités orientées vers l’aide à la productivité lors d’une session à distance. Vous pouvez transférer des fichiers entre les appareils, imprimer des documents de l’ordinateur distant vers un périphérique local, consulter plusieurs moniteurs à la fois, et plus encore.
Détails clés
Prix : À partir de 8 CA$ /mois
Dispositifs supportés / Systèmes d'exploitation
Connectez vous à partir de tout appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Connectez vous à n'importe quel ordinateur Windows ou Mac.
Comment elle se compare aux solutions alternatives
Splashtop se distingue par des connexions à distance rapides qui offrent une qualité HD et un son à distance avec une latence minimale. Les utilisateurs peuvent contrôler en toute transparence les applications gourmandes en ressources telles que les outils de création Adobe tels que Photoshop, After Effects et Premiere Pro tout en travaillant à distance.
En ce qui concerne les prix, il n'y a même pas de comparaison. Splashtop Accès à distance permet aux utilisateurs d'économiser des centaines de dollars par rapport à d'autres produits PC à distance. En fait, vous pourriez économiser de 50 % à 80 % lorsque vous choisissez Splashtop plutôt qu’AnyDesk, LogMeIn Pro et GoToMyPC, ou économiser près de 90 % sur votre coût par rapport au tarif TeamViewer*. Et vous obtiendrez plus de fonctionnalités de premier plan par rapport à RemotePC.
Idéal pour travailler à distance (entreprises et organisations)
Les grandes organisations, y compris les entreprises et les établissements d’enseignement, ont probablement plusieurs besoins en matière d’accès à distance. Les employés doivent accéder aux ordinateurs de bureau pour travailler à domicile. Les étudiants doivent pouvoir accéder à distance aux ordinateurs de laboratoire et à d’autres ressources scolaires. Le service informatique doit surveiller les ordinateurs gérés, et le support technique doit être en mesure de prendre en charge à distance n’importe quel appareil dès qu’un employé, un client ou un partenaire a besoin d’aide.
Pour une solution tout-en-un d'accès à distance et de téléassistance, ne cherchez pas plus loin que Splashtop Enterprise.
Détails clés
Site Web : https://www.splashtop.com/enterprise
Prix : Tarification flexible basée sur le nombre d’utilisateurs finaux d’accès à distance et de licences de technicien de support à distance
Dispositifs supportés / Systèmes d'exploitation
Connectez vous à partir de tout appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Connectez vous à n'importe quel appareil Windows, Mac, iOS ou Android.
Comment elle se compare aux solutions alternatives
Splashtop Enterprise se distingue par le fait qu’il offre une tonne de valeur aux organisations qui l’utilisent. En plus d’offrir les outils d’accès à distance pour le travail à distance et le support informatique, Splashtop Enterprise est livré avec des fonctionnalités de sécurité complètes telles que 2FA, contrôles d’autorisation, journalisation, intégration SSO, etc. Il est également incroyablement convivial et offre aux administrateurs informatiques beaucoup de flexibilité et de contrôle dans la gestion des utilisateurs et des appareils.
Idéal pour le support à distance informatique / centre d’assistance
Les services d'assistance et les professionnels du support IT peuvent tirer parti de la technologie d'accès à distance pour fournir un support instantané à leurs clients. Au lieu de se déplacer chez un client pour résoudre les problèmes de son appareil ou d'essayer de le guider par téléphone, les techniciens peuvent simplement accéder à distance à l'appareil pour fournir une téléassistance dès que nécessaire. Cela réduit considérablement le temps et les coûts pour les help desks.
Splashtop Remote Support est la meilleure solution d’accès à distance pour ce cas d’utilisation.
Détails clés
Site Web : https://www.splashtop.com/products/remote-support
Prix : À partir de 30 CA$ /mois
Dispositifs supportés / Systèmes d'exploitation
Connectez vous à partir de tout appareil Windows, Mac, iOS ou Android.
Connectez vous à n'importe quel appareil Windows, Mac, iOS ou Android.
Comment elle se compare aux solutions alternatives
Alors que la plupart des produits d’accès à distance sont conçus pour vous donner un accès à distance sans surveillance à un nombre défini d’ordinateurs, Splashtop Remote Support vous donne accès à un nombre illimité d’appareils, afin que vous puissiez fournir une assistance à tous les ordinateurs, tablettes ou appareils mobiles de vos utilisateurs, y compris leurs appareils personnels.
Des produits similaires, notamment TeamViewer*, LogMeIn Rescue et GoToAssist, peuvent coûter 50 % ou plus que Splashtop Remote Support, alors qu’ils offrent les mêmes fonctionnalités. De plus, Splashtop Remote Support inclut l’accès aux appareils mobiles, alors que les alternatives mentionnées ci-dessus facturent ce service en supplément.
Idéal pour la gestion des endpoints et les opérations IT à distance
Les équipes TI et les fournisseurs de services gérés ont besoin de plus que l'accès à distance seul. Ils ont besoin d'un moyen de surveiller les points de terminaison gérés, de maintenir les systèmes à jour, d'identifier les risques et de résoudre les problèmes sans changer constamment d'outils.
Splashtop AEM est conçu pour les équipes qui ont besoin de visibilité sur les endpoints, de gestion des correctifs en temps réel, d'alertes proactives, de rapports d'inventaire et d'automatisation sur leurs ordinateurs gérés. Cela aide les équipes TI à réduire le travail manuel, à répondre plus rapidement aux problèmes des points de terminaison et à maintenir les appareils en meilleure santé dans des environnements distribués.
Lorsqu'il est combiné avec l'accès à distance et la téléassistance Splashtop, Splashtop AEM offre aux équipes TI un moyen pratique de soutenir les utilisateurs, de gérer les points de terminaison et d'agir à partir d'une plateforme simplifiée.
Détails clés
Site Web: https://www.splashtop.com/autonomous-endpoint-management
Prix : À partir de 155 CA$ /mois
Gestion en temps réel des systèmes d'exploitation et des correctifs tiers
Surveillance des points de terminaison et alertes
Rapports d'inventaire matériel et logiciel
Automatisation basée sur les politiques
Actions en arrière-plan et outils de commande à distance
Informations sur les vulnérabilités basées sur CVE
Comment elle se compare aux solutions alternatives
Splashtop AEM offre aux équipes IT un moyen plus simple et plus ciblé de gérer l’état de santé des endpoints, les correctifs et la remédiation, sans la complexité d’une plateforme RMM complète. Les équipes peuvent utiliser Splashtop AEM pour automatiser les mises à jour du système d’exploitation et des logiciels tiers, surveiller l’état des endpoints, consulter les données d’inventaire et agir lorsque les appareils nécessitent une attention particulière.
Pour les organisations utilisant déjà Splashtop pour l'accès à distance ou la téléassistance, Splashtop AEM ajoute des capacités de gestion des points de terminaison dans le même flux de travail plus large. Cela signifie que les équipes TI peuvent passer de l'identification d'un problème à sa résolution plus rapidement, qu'il s'agisse d'appliquer un correctif, d'exécuter une commande, de vérifier les détails d'un appareil ou de démarrer une session de téléassistance.
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Vous souhaitez en savoir plus sur le meilleur logiciel de PC distant pour vous? Consultez la liste des produits de Splashtop pour commencer à essayer gratuitement la solution qui vous convient le mieux:
* Source: Site Web américain TeamViewer 49 $ / mois (588 $ / an) prix catalogue pour le plan mono-utilisateur, décembre 2019.