Meilleur logiciel d’accès à distance adapté à votre utilisation en 2023

Il existe de nombreuses applications PC distantes, mais la bonne pour vous pourrait dépendre de la raison pour laquelle vous avez besoin d’un accès à distance en premier lieu. Découvrez quelle solution vous convient le mieux!

Le logiciel d’accès à distance au PC, également appelé bureau à distance ou simplement accès à distance, vous permet de contrôler à distance un ordinateur ou un périphérique à partir d’un autre appareil. Vous verrez l’écran de l’appareil distant et pourrez le contrôler comme si vous l’utilisiez en personne.

Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles vous avez besoin d’un accès à distance. Peut-être avez-vous besoin d’accéder à votre ordinateur lorsque vous voyagez, de fournir une assistance à vos utilisateurs ou de permettre à vos collègues / étudiants de travailler à distance.

Quelle que soit votre utilisation, vous devez choisir la solution d’accès à distance qui répond le mieux à vos besoins. Voici les meilleures solutions d’accès aux ordinateurs distants en 2023 pour chaque cas d’utilisation courant.

Cas d'utilisation

Idéal pour travailler à distance (particuliers et petites équipes) - Splashtop Business Access

Idéal pour travailler à distance (entreprises et organisations) - Splashtop Enterprise

Idéal pour l’assistance à distance informatique / assistance technique - Splashtop SOS

Le meilleur pour la gestion et l’assistance à distance MSP - Splashtop Remote Support

Idéal pour le travail à distance (individus et petites équipes)

Le travail à distance peut ouvrir de nombreuses portes en termes de flexibilité et de productivité. Mais cela peut être difficile si vous ne pouvez pas utiliser votre ordinateur en personne. Que se passe-t-il si vous avez besoin d’accéder à un certain fichier ou d’exécuter une application disponible uniquement sur l’un de vos postes de travail que vous ne pouvez pas emporter physiquement avec vous ? C’est là que l’accès à distance entre en jeu.

En ce qui concerne les fonctionnalités, les prix, la sécurité et les vitesses de connexion à distance, il n’y a pas de meilleure solution que Splashtop Business Access.

En plus de vous permettre de contrôler en toute sécurité vos ordinateurs distants à partir d’un autre ordinateur, tablette ou appareil mobile, Splashtop Business Access dispose également d’un large éventail de fonctionnalités destinées à vous aider à être productif lors d’une session à distance. Vous pouvez transférer des fichiers entre périphériques, imprimer à distance des documents de l’ordinateur distant vers une imprimante locale, afficher plusieurs moniteurs à la fois, etc.

Détails clés

Site web : https://www.splashtop.com/business

Prix : À partir de 5 $ / mois

Dispositifs supportés / Systèmes d'exploitation Connectez vous à partir de tout appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Connectez vous à n'importe quel ordinateur Windows ou Mac.



Comment elle se compare aux solutions alternatives

Splashtop se distingue par des connexions à distance rapides qui offrent une qualité HD et un son à distance avec une latence minimale. Les utilisateurs peuvent contrôler en toute transparence les applications gourmandes en ressources telles que les outils de création Adobe tels que Photoshop, After Effects et Premiere Pro tout en travaillant à distance.

Quand il s’agit de prix, ce n’est même pas proche. Splashtop Business Access permet aux utilisateurs d’économiser des centaines de dollars par rapport à d’autres produits PC distants. En fait, vous pourriez économiser de 50% à 80% en choisissant Splashtop plutôt que AnyDesk, LogMeIn Pro et GoToMyPC, ou économiser près de 90% sur votre coût par rapport à TeamViewer*. Et vous obtiendrez plus de fonctionnalités supérieures par rapport à RemotePC.

Idéal pour travailler à distance (entreprises et organisations)

Les grandes organisations, y compris les entreprises et les établissements d’enseignement, ont probablement plusieurs besoins en matière d’accès à distance. Les employés doivent accéder aux ordinateurs de bureau pour travailler à domicile. Les étudiants doivent pouvoir accéder à distance aux ordinateurs de laboratoire et à d’autres ressources scolaires. Le service informatique doit surveiller les ordinateurs gérés, et le support technique doit être en mesure de prendre en charge à distance n’importe quel appareil dès qu’un employé, un client ou un partenaire a besoin d’aide.

Pour une solution tout-en-un d’accès et d’assistance à distance, ne cherchez pas plus loin que Splashtop Enterprise.

Détails clés

Site Web : https://www.splashtop.com/enterprise

Prix : Tarification flexible basée sur le nombre d’utilisateurs finaux d’accès à distance et de licences de technicien de support à distance

Dispositifs supportés / Systèmes d'exploitation Connectez vous à partir de tout appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Connectez vous à n'importe quel appareil Windows, Mac, iOS ou Android.



Comment elle se compare aux solutions alternatives

Splashtop Enterprise se distingue par le fait qu’il offre une tonne de valeur aux organisations qui l’utilisent. En plus d’offrir les outils d’accès à distance pour le travail à distance et le support informatique, Splashtop Enterprise est livré avec des fonctionnalités de sécurité complètes telles que 2FA, contrôles d’autorisation, journalisation, intégration SSO, etc. Il est également incroyablement convivial et offre aux administrateurs informatiques beaucoup de flexibilité et de contrôle dans la gestion des utilisateurs et des appareils.

Idéal pour le support à distance informatique / centre d’assistance

Les services d’assistance et les professionnels du support informatique peuvent tirer parti de la technologie d’accès à distance pour fournir une assistance instantanée à leurs clients. Au lieu de se rendre chez un client pour dépanner son appareil ou d’essayer de lui en parler par téléphone, les techniciens peuvent simplement accéder à distance à l’appareil pour fournir une assistance dès que nécessaire. Cela réduit considérablement le temps et les coûts pour les services d’assistance.

Splashtop SOS est la meilleure solution d'accès à distance pour ce cas d'utilisation.

Détails clés

Site web : https://www.splashtop.com/sos

Prix : À partir de 17 $ / mois

Dispositifs supportés / Systèmes d'exploitation Connectez vous à partir de tout appareil Windows, Mac, iOS ou Android. Connectez vous à n'importe quel appareil Windows, Mac, iOS ou Android.



Comment elle se compare aux solutions alternatives

Alors que la plupart des produits d’accès à distance sont conçus pour vous donner un accès à distance sans surveillance à un nombre défini d’ordinateurs, Splashtop SOS vous donne accès à un nombre illimité d’appareils, de sorte que vous pouvez être en mesure de fournir une assistance à tous les ordinateurs, tablettes ou appareils mobiles de vos utilisateurs, même les appareils personnels.

Des produits similaires, y compris TeamViewer*, LogMeIn Rescue et GoToAssist, peuvent coûter 50% ou plus que Splashtop SOS, malgré les mêmes fonctionnalités. De plus, Splashtop SOS inclut l’accès aux appareils mobiles, tandis que les alternatives énumérées ci-dessus facturent un supplément pour cela.

Idéal pour la gestion et le support à distance MSP

Les équipes MSPs et informatiques doivent maintenir et soutenir les ordinateurs et les serveurs de leurs clients. Si vous tombez dans cette catégorie, vous avez besoin d’une solution PC distante qui vous donne accès à ces ordinateurs à distance à tout moment, même sans la présence d’un utilisateur final. Et vous devez être en mesure de gérer ces ordinateurs de manière proactive.

Splashtop Remote Support est la meilleure solution d'accès à distance aux PC car il vous donne les outils nécessaires pour assurer le support de toutes les machines de vos clients à l'échelle. Vous serez en mesure d'effectuer vos tâches informatiques quotidiennes en toute simplicité.

Non seulement vous aurez un accès illimité aux ordinateurs de vos clients, mais vous pourrez également travailler depuis le bureau ou à la maison grâce aux applications PC à distance de Splashtop pour ordinateurs, tablettes et appareils mobiles.

Détails clés

Site web : https://www.splashtop.com/remote-support

Prix : À partir de 40 $ / mois

Dispositifs supportés / Systèmes d'exploitation Connectez vous à partir de tout appareil Windows, Mac, iOS ou Android. Connectez-vous à distance à n’importe quel appareil Windows, Mac ou Android pour un accès sans surveillance.



Comment elle se compare aux solutions alternatives

Splashtop Remote Support est livré avec plusieurs fonctionnalités de surveillance et de gestion dont MSPs besoin pour soutenir de manière proactive leurs terminaux gérés. Les fonctionnalités de surveillance et de gestion à distance incluent des alertes configurables, la gestion des mises à jour, la commande à distance, les actions 1-to-many, la sécurité des terminaux, etc.

Splashtop Remote Support coûte moins cher et possède les mêmes fonctionnalités que celles que l’on retrouve dans des produits similaires, y compris LogMeIn Central. En fait, vous pouvez économiser jusqu’à 80% avec Splashtop Remote Support au lieu de LogMeIn Central. De plus, Splashtop n’augmentera pas vos prix chaque année comme LogMeIn est connu pour le faire.

--

Vous souhaitez en savoir plus sur le meilleur logiciel de PC distant pour vous? Consultez la liste des produits de Splashtop pour commencer à essayer gratuitement la solution qui vous convient le mieux:

Splashtop Remote PC Solutions

* Source: Site Web américain TeamViewer 49 $ / mois (588 $ / an) prix catalogue pour le plan mono-utilisateur, décembre 2019.