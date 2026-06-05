Remote Desktop Services Alternative - Splashtop

Avec le développement du télétravail, les entreprises recherchent des solutions sécurisées, fiables et performantes pour accéder à distance à leurs postes de travail et à leurs applications sans interruption. Bien que Remote Desktop Services (RDS) ait été un choix populaire pour cet accès, il existe aujourd’hui de nombreuses autres alternatives, et Splashtop s’est imposé comme la meilleure option disponible aujourd’hui.
Voici les raisons pour lesquelles Splashtop est la meilleure alternative à Microsoft Remote Desktop Services.
5 raisons pour lesquelles Splashtop est la meilleure alternative à Remote Desktop Services
1. Connexions à distance haute performance
L’un des facteurs les plus importants de l’accès aux ordinateurs à distance est la performance. Splashtop est connu pour ses capacités de streaming haute performance, qui permettent un accès fluide et sans latence aux postes de travail et aux applications, même sur les connexions Internet les plus lentes.
Les protocoles exclusifs de Splashtop permettent un streaming à faible latence, ce qui le rend idéal pour des applications telles que le montage vidéo et le traitement graphique. Vous pouvez monter des vidéos et utiliser d’autres applications gourmandes en ressources, comme les outils de CAO, et avoir l’impression d’utiliser l’ordinateur distant en personne.
En revanche, RDS peut connaître des problèmes de latence et d’autres problèmes de performance lorsqu’il est utilisé sur des connexions réseau plus lentes.
2. Compatibilité étendue
Splashtop est compatible avec un plus grand nombre d’appareils et de systèmes d’exploitation que RDS, notamment Windows, Mac, iOS, Android et Chrome OS. Avec Splashtop, vous pouvez accéder à vos postes de travail depuis n’importe lequel de vos ordinateurs, tablettes ou smartphones. Vous n’avez plus besoin de vous limiter aux appareils Windows.
3. Facilité d’utilisation
Splashtop est plus facile à installer et à utiliser que RDS, dont l’installation et la configuration requièrent davantage d’expertise technique. Découvrez comment il est facile d’installer un logiciel de bureau à distance avec Splashtop.
L’installation de Splashtop ne prend que quelques minutes. Son interface intuitive permet aux utilisateurs de prendre facilement le contrôle de leurs ordinateurs distants et de travailler efficacement, avec peu ou pas de formation.
4. Sécurité
Lorsqu’il s’agit d’accéder à des machines à distance, la sécurité du logiciel est une préoccupation majeure pour les entreprises. Splashtop offre une gamme de fonctionnalités de sécurité pour protéger contre les accès non autorisés et les fuites de données, notamment le chiffrement SSL/AES 256 bits, l’authentification à deux facteurs et l’authentification des appareils. Splashtop respecte également les normes de conformité HIPAA et RGPD pour les entreprises qui en ont besoin.
5. Fonctionnalités
Splashtop offre une gamme de fonctionnalités pour vous aider à travailler plus efficacement tout en accédant à un ordinateur à distance, telles que l'impression à distance, le transfert de fichiers, le support multi-écrans, le réveil à distance, et plus encore. Splashtop est doté de toutes les fonctionnalités que vous attendez d'un outil de bureau à distance.
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Splashtop est la meilleure alternative à Remote Desktop Services en raison de ses performances de streaming élevées, de sa compatibilité étendue, de sa facilité d’utilisation, de ses solides fonctions de sécurité et de sa liste exhaustive de fonctionnalités.
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