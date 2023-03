Comment accéder à distance à un ordinateur

Voici comment vous pouvez accéder à distance à un autre ordinateur via Internet avec Splashtop.

Avez-vous déjà voulu utiliser votre ordinateur sans l'avoir sous les yeux?

Un logiciel d'accès à distance vous permet de vous connecter à votre ordinateur depuis un autre appareil et de le contrôler comme si vous étiez assis devant lui.

Il y a des moments où l’accès à distance est pratique et d’autres où il est une véritable bouée de sauvetage. Aujourd’hui, avec tant d’entre nous travaillant à distance, il devient de plus en plus vital que nous disposions d’un moyen fiable d’accéder à distance à nos ordinateurs de travail depuis la maison ou sur la route afin que nous puissions faire notre travail. Il est également devenu important pour les collèges et les écoles de la maternelle à la 12e année qui souhaitent fournir aux étudiants un accès à distance aux ordinateurs de l’école.

Avec une application de bureau à distance comme Splashtop Business Access, vous pouvez visualiser et contrôler votre ordinateur à distance depuis n'importe quel autre appareil, à tout moment.

La meilleure partie, une fois que vous êtes configuré avec Splashtop, vous pouvez lancer une connexion de bureau à distance d’un simple clic.

Voici comment vous pouvez accéder à distance à un ordinateur avec Splashtop.

Comment mettre en place l'accès à distance Splashtop:

Inscrivez-vous pour un essai gratuit de Splashtop Business Access (aucune carte de crédit requise). Téléchargez et installez l'application Splashtop Business sur tous les appareils que vous souhaitez utiliser pour accéder à vos ordinateurs à distance. L'application est compatible avec Windows, macOS, iPhone, iPad, Android et Chromebook. Téléchargez et installez le Splashtop Streamer sur les machines auxquelles vous souhaitez accéder. Vous pouvez le télécharger pour Mac, Windows ou Linux.

Maintenant que vous êtes bien installé, vous pouvez accéder à votre ordinateur et le contrôler à distance quand vous en avez besoin !

Comment accéder à distance à votre ordinateur:

Ouvrez l'application Splashtop Business sur votre ordinateur portable, tablette ou appareil mobile, et cliquez simplement sur l'ordinateur auquel vous souhaitez accéder à distance pour lancer la session d'accès à distance rapide et sécurisée.

Peu importe que vous soyez sur un PC contrôlant un Mac, sur un Mac accédant à un PC ou sur un iPhone bénéficiant d'un accès complet à un bureau, vous pouvez bénéficier d'un accès comme si vous étiez assis juste en face de l'ordinateur distant. Splashtop fonctionne de manière transparente sur toutes les plates-formes

Une fois connecté, vous pouvez accéder à n'importe quel fichier ou application sur votre ordinateur distant.

Commencez maintenant

Découvrez pourquoi 30 millions de personnes utilisent déjà Splashtop. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en informatique pour accéder à distance à vos ordinateurs. Obtenez un accès à distance grâce à des connexions HD, une infrastructure de serveur mondiale et une sécurité conforme aux normes du secteur en quelques étapes seulement. Commencez gratuitement ou apprenez-en davantage sur Splashtop Business Access.

