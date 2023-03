Comment accéder à QuickBooks Desktop à distance avec Splashtop ?

La saison des impôts est en soi déjà assez stressante pour les comptables qui travaillent en moyenne de 50 à plus de 70 heures par semaine, mais c'est encore pire si l'on tient compte du temps qu'ils passent sur la route. Il n'y a rien de plus épuisant que d'avoir une montagne de travail à abattre et de perdre des heures précieuses à se rendre chez ses clients. De nombreux cabinets ont opté pour un environnement plus virtuel afin de diminuer le temps consacré aux déplacements et de réduire la charge de travail des comptables pendant la saison fiscale. Mais pour cela, il faut s'équiper du bon logiciel.

Imaginez avoir accès à tous les QuickBooks et documents importants de vos clients depuis votre ordinateur, votre tablette ou même votre smartphone. Imaginez maintenant pouvoir le faire partout dans le monde et à tout moment. Des milliers de spécialistes en déclarations d'impôts et de comptables se sont tournés vers le logiciel d'accès à distance à cet effet.

Avec Splashtop, vous pouvez accéder à distance au logiciel QuickBooks et aux documents importants présents sur les ordinateurs de vos clients en quelques secondes.

Les avantages de l'accès à distance à QuickBooks

Un logiciel d'accès à distance vous permet de réduire votre nombre d'heures de travail hebdomadaire et d'être moins stressé tout en arrivant à effectuer tout votre travail. En plus, vous pouvez :

Accéder aux ordinateurs de vos clients en dehors des heures de travail normales

Utiliser un appareil mobile en plus d'un ordinateur pour accéder à QuickBooks à distance

Rester productif, même lorsque vous êtes en déplacement

Réduire le temps consacré aux déplacements

Travailler depuis le confort de votre domicile

Les professionnels de la comptabilité ont besoin d'un outil fiable et sécurisé qui leur offre flexibilité et accessibilité. Cependant, les outils d'accès à distance ne se valent pas tous, en particulier lorsqu'il s'agit d'accéder à QuickBooks Desktop à distance, alors choisissez judicieusement le vôtre.

Splashtop Business Access remplit tous les critères, ce qui en fait le meilleur outil pour les fiscalistes qui ont besoin d'un accès sécurisé aux documents de leurs clients.

Comment accéder à distance à QuickBooks

Avec Splashtop Business Access, vous disposerez d'un accès à distance illimité aux ordinateurs Windows et Mac de vos clients, depuis n'importe lequel de vos appareils Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Vous pourrez accéder aux QuickBooks de vos clients en quelques secondes.

Voici 4 étapes simples à suivre pour vous aider à démarrer :

Ouvrez l'application Splashtop Business sur votre appareil. Consultez votre liste d'ordinateurs jusqu'à ce que vous trouviez celui auquel vous voulez accéder. Cliquez pour démarrer la session à distance – l'écran de l'ordinateur distant s'ouvrira alors sur votre appareil. Vous pourrez alors contrôler l'ordinateur à distance en temps réel. Ouvrez QuickBooks sur l'ordinateur distant.

C'est tout ! Vous pouvez littéralement vous connecter en quelques secondes à partir de n'importe lequel de vos appareils, à tout moment et de n'importe où dans le monde. Cela inclut l'accès à distance à QuickBooks depuis votre iPhone, iPad ou appareil Android.

Ce que vous pouvez faire en accédant à distance à QuickBooks

Une fois téléchargé dans QuickBooks, vous pouvez facilement effectuer des tâches régulières.

Contrôlez QuickBooks et les autres applications de votre client comme si vous étiez assis devant son ordinateur.

Imprimez à distance des chèques, des reçus, des formulaires 1099 et d’autres documents.

Transférez des fichiers importants de l'ordinateur de vos clients vers le vôtre afin de pouvoir sauvegarder localement des informations importantes

Formez vos clients : ils verront votre écran pendant que vous leur expliquerez en temps réel comment utiliser certaines applications, quelles sont les meilleures pratiques, etc.

De plus, l'accès à distance Splashtop vous offre à vous et à vos clients une sécurité robuste. Entre les connexions cryptées, l'authentification des appareils, la vérification en deux étapes et plus encore, vous accédez aux ordinateurs de vos clients en toute sécurité.

Restez productif et gagnez du temps avec le logiciel d'accès à distance Splashtop pour les spécialistes en déclarations et les comptables.

Vous êtes prêt à essayer Splashtop Business Access par vous-même ?

