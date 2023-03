Accès à distance aux Chromebooks pour fournir une assistance à distance

Splashtop prend en charge les connexions de bureau à distance aux Chromebooks. Accédez à distance aux Chromebooks depuis un autre ordinateur pour fournir une assistance à distance. Essayez gratuitement.

Les outils d'assistance à distance de Splashtop ont été les solutions de premier choix pour les équipes informatiques et les prestataires de services informatiques qui ont besoin d'accéder à distance à des appareils Windows, Mac, iOS et Android pour fournir une téléassistance.

Désormais, les professionnels de l'informatique qui utilisent Splashtop peuvent également se connecter à distance et consulter les écrans des appareils Chromebook en temps réel pour fournir une assistance.

Jusqu'à récemment, il n'existait aucun outil efficace permettant d'accéder à distance aux Chromebooks. Avec Splashtop, c'est désormais chose du passé.

Le nouveau bureau à distance de Splashtop pour la prise en charge des Chromebooks arrive à un moment où les Chromebooks sont de plus en plus utilisés dans le monde, en particulier dans le secteur de l'éducation où les étudiants de la maternelle à la terminale utilisent les Chromebooks pour leurs études.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l'accès à distance à Chromebooks et comment vous pouvez l'essayer gratuitement.

Quels sont les paquets Splashtop qui permettent l'accès à distance aux ordinateurs portables?

L’accès à distance aux Chromebook est disponible dans Splashtop Enterprise, Splashtop SOS (avec l’application et un code de session à 9 chiffres pour se connecter) et Splashtop Remote Support Premium (avec Splashtop Streamer pour Android sur l’appareil distant).

Splashtop Enterprise et Splashtop SOS sont les meilleures solutions logicielles de support à distance pour les équipes informatiques. SOS vous permet d’accéder à distance à n’importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile (y compris les Chromebook) pour fournir une assistance au moment où votre utilisateur a besoin d’aide. Vous pouvez vous connecter aux appareils de vos utilisateurs instantanément avec un simple code de session. De son côté, la formule Enterprise est une solution d’accès et de support à distance tout-en-un destinée aux grandes entreprises.

Splashtop Remote Support Premium est la meilleure solution pour les MSP qui souhaitent prendre en charge, surveiller et gérer à distance les terminaux de leurs clients.

Comment fournir une assistance à distance aux Chromebooks avec Splashtop

Connectez-vous avec un simple code de session à 9 chiffres

Fournir une assistance à distance aux Chromebooks avec Splashtop est un processus simple. Lorsque votre utilisateur demande de l'aide, dirigez-le vers l'ouverture de la version Android de l'application SOS Splashtop sur son appareil Chromebook. L'application fournira à l'utilisateur un code de session unique à 9 chiffres que vous pourrez ensuite utiliser depuis votre propre appareil pour lancer la connexion à distance.

Une fois connecté, vous pourrez visualiser l'écran de l'ordinateur Chromebook distant en temps réel, ce qui vous permettra de guider l'utilisateur pour résoudre le problème rapidement.

Essayez-le vous-même en commençant par un essai gratuit de Splashtop SOS. Ou obtenez plus d’informations sur Splashtop SOS. Vous pouvez également explorer Splashtop Enterprise et nous contacter pour en savoir plus.

Utiliser le Streamer Android Splashtop

Les utilisateurs de Splashtop Remote Support Premium peuvent déployer la version Android du streamer Splashtop sur les Chromebook qu’ils gèrent. Une fois installé, vous pouvez lancer une session d’accès à distance sur vos Chromebook gérés à tout moment. Dès que vous serez connecté, vous pourrez visualiser l’écran à distance en temps réel.

Vous pouvez également essayer gratuitement Splashtop Remote Support Premium, ou obtenir plus d’informations.

En savoir plus sur l'accès à distance de Splashtop pour Chrome OS

Accès à Chrome OS

Vous souhaitez accéder à distance d'un Chromebook à un autre ordinateur?

C' est possible avec l'application Splashtop Business ! Grâce à Splashtop, beaucoup d'étudiants utilisent leur Chromebooks pour accéder à distance aux ordinateurs des salles informatiques.

Lorsque vous accédez à un Mac ou à un PC depuis un Chromebook, vous pouvez prendre le contrôle à distance de l’ordinateur en temps réel, ce qui vous permet d’utiliser les logiciels de ce dernier comme si vous étiez assis en face. Splashtop permet également aux utilisateurs travaillant à distance sur un Chromebook connecté à des écrans de visualiser la configuration multi-moniteurs du poste de travail distant sur leurs moniteurs locaux.

Démarrez gratuitement avec Splashtop Business Access , puis téléchargez l'application Splashtop Business Android sur votre Chromebook pour la meilleure expérience d'accès à distance.