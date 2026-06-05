Accès à distance aux Chromebooks pour fournir une assistance à distance

Splashtop prend en charge les connexions de bureau à distance aux Chromebooks. Accédez à distance aux Chromebooks depuis un autre ordinateur pour fournir une assistance à distance. Essayez gratuitement.
Les outils d'assistance à distance de Splashtop ont été les solutions de premier choix pour les équipes informatiques et les prestataires de services informatiques qui ont besoin d'accéder à distance à des appareils Windows, Mac, iOS et Android pour fournir une téléassistance.
Désormais, les professionnels de l'informatique qui utilisent Splashtop peuvent également se connecter à distance et consulter les écrans des appareils Chromebook en temps réel pour fournir une assistance.
Les professionnels de la TI et du support rêvent depuis longtemps de pouvoir lancer des connexions à distance vers des appareils Chromebook. Jusqu'à récemment, il n'existait pas d'outils efficaces prenant en charge l'accès à distance aux Chromebooks. Cela appartient désormais au passé avec Splashtop.
Le nouveau bureau à distance de Splashtop pour la prise en charge des Chromebooks arrive à un moment où les Chromebooks sont de plus en plus utilisés dans le monde, en particulier dans le secteur de l'éducation où les étudiants de la maternelle à la terminale utilisent les Chromebooks pour leurs études.
Voici tout ce que vous devez savoir sur l'accès à distance à Chromebooks et comment vous pouvez l'essayer gratuitement.
Pourquoi les équipes TI ont-elles besoin d'un accès à distance aux Chromebooks ?
Alors que les Chromebooks continuent de se développer dans les environnements éducatifs et d'entreprise, les équipes IT doivent relever des défis uniques pour fournir un support. Contrairement aux appareils Windows ou macOS traditionnels, ChromeOS limite le contrôle profond du système et les options de gestion tierces. Lorsque les utilisateurs rencontrent des problèmes, les professionnels IT ont toujours besoin d'un moyen rapide et sécurisé de voir ce qui se passe sur l'appareil en temps réel.
L'accès à distance aux Chromebooks permet des sessions assistées en vue seule où les techniciens peuvent guider visuellement les utilisateurs finaux à travers les étapes de dépannage. Cette approche minimise les temps d'arrêt, améliore la réactivité du helpdesk et prend en charge les environnements d'apprentissage ou de travail hybride où les appareils sont souvent hors site.
Quels sont les paquets Splashtop qui permettent l'accès à distance aux ordinateurs portables?
Avec Splashtop Remote Support ou Splashtop Enterprise, le personnel IT peut se connecter de manière sécurisée à un Chromebook une fois que l'utilisateur final accorde la permission, voir l'écran en direct et les guider à travers les correctifs sans nécessiter d'accès physique. Les données de la session sont chiffrées de bout en bout, garantissant la confidentialité et la conformité tout en préservant une expérience intuitive pour le technicien et l'utilisateur.
Comment fournir une assistance à distance aux Chromebooks avec Splashtop
Fournir une assistance à distance aux Chromebooks avec Splashtop est un processus simple. Lorsque votre utilisateur demande de l'aide, dirigez-le vers l'ouverture de la version Android de l'application SOS Splashtop sur son appareil Chromebook. L'application fournira à l'utilisateur un code de session unique à 9 chiffres que vous pourrez ensuite utiliser depuis votre propre appareil pour lancer la connexion à distance.
Une fois connecté, vous pourrez visualiser l'écran de l'ordinateur Chromebook distant en temps réel, ce qui vous permettra de guider l'utilisateur pour résoudre le problème rapidement.
Exigences système pour les connexions inter-plateformes Chromebook
Pour activer des sessions à distance basées sur Chromebook avec Splashtop, le technicien et l'utilisateur final doivent répondre à quelques exigences de configuration de base. Cela garantit des connexions de visualisation stables, sécurisées et compatibles à travers les appareils.
Appareil Chromebook : Doit exécuter ChromeOS version 80 ou ultérieure.
Splashtop Streamer pour ChromeOS : Installé depuis le Chrome Web Store par l'utilisateur final sur le Chromebook.
Type de session : Accès assisté, vue uniquement. L'utilisateur final doit être présent pour approuver et démarrer la connexion.
Plateformes de visualisation prises en charge : Windows, macOS, iOS, Android, et appareils Chromebook utilisant l'application Splashtop Business.
Accès réseau : Internet haut débit stable avec connexions sortantes autorisées sur les ports 443 et 6783.
Vous cherchez un accès à distance depuis un Chromebook vers un autre ordinateur ?
C' est possible avec l'application Splashtop Business ! Grâce à Splashtop, beaucoup d'étudiants utilisent leur Chromebooks pour accéder à distance aux ordinateurs des salles informatiques.
Lorsque vous accédez à un Mac ou à un PC depuis un Chromebook, vous pouvez prendre le contrôle à distance de l’ordinateur en temps réel, ce qui vous permet d’utiliser les logiciels de ce dernier comme si vous étiez assis en face. Splashtop permet également aux utilisateurs travaillant à distance sur un Chromebook connecté à des écrans de visualiser la configuration multi-moniteurs du poste de travail distant sur leurs moniteurs locaux.
Démarrez avec Splashtop Remote Access gratuitement, puis téléchargez l’application Splashtop Business pour Android sur votre Chromebook afin de bénéficier de la meilleure expérience en matière d’accès à distance.
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