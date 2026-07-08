Dans le monde d’aujourd’hui, le télétravail s’impose de plus en plus, d’où la nécessité pour les employés d’accéder à leurs ordinateurs ou appareils professionnels en toute sécurité et en tout lieu. Les logiciels d’accès à distance sécurisé permettent aux utilisateurs d’utiliser leurs ordinateurs ou appareils de travail à distance tout en maintenant un haut niveau de sécurité.
Qu’est-ce que l’accès à distance sécurisé ?
L’accès à distance sécurisé est la possibilité de se connecter à un réseau, un ordinateur ou un système à partir d’un emplacement distant tout en garantissant la confidentialité des données, l’authentification des utilisateurs et la protection contre les cybermenaces. Il permet aux employés, aux équipes informatiques et aux entreprises de travailler efficacement de n’importe où sans compromettre la sécurité.
Principaux avantages de l’accès à distance sécurisé
Empêche les accès non autorisés : utilise le chiffrement, l’authentification multifactorielle (MFA) et des contrôles d’accès pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent se connecter.
Protège la confidentialité des données : protège les informations sensibles contre les interceptions ou les fuites grâce à un chiffrement de bout en bout.
Préserve l’intégrité du système : permet aux utilisateurs distants d’accéder en toute sécurité aux ressources de l’entreprise sans introduire de vulnérabilités.
En mettant en place un accès à distance sécurisé, les entreprises peuvent assurer un télétravail optimal, améliorer la téléassistance et protéger les données critiques contre les cybermenaces.
L’importance d’un accès à distance sécurisé
L'accès à distance sécurisé va au-delà du travail à distance.
—il joue un rôle crucial dans la cybersécurité, l’efficacité opérationnelle, la conformité et la sécurité IoT. Voici pourquoi c’est important :
Sécurité renforcée : protège les données sensibles grâce à un chiffrement, à des contrôles d’accès et à des mesures d’authentification, afin de réduire le risque d’accès non autorisé.
Prévention des cyberattaques : protège les réseaux des menaces telles que le phishing, les ransomwares et les attaques par force brute en garantissant des connexions sécurisées.
Efficacité opérationnelle : Permet aux équipes IT de gérer les systèmes, de fournir un support à distance et de résoudre rapidement les problèmes, en minimisant les temps d’arrêt.
Conformité réglementaire : aide les entreprises à se conformer aux réglementations du secteur (par exemple, RGPD, HIPAA, SOC 2) en appliquant des protocoles de sécurité pour l’accès à distance.
Protection de l’IoT : sécurise les appareils connectés et les terminaux distants, empêchant tout accès non autorisé aux systèmes de contrôle industriels et aux technologies intelligentes.
Une stratégie robuste d’accès à distance sécurisé garantit des opérations optimales tout en protégeant les actifs critiques contre les cybermenaces en constante évolution.
Comment fonctionne l’accès à distance sécurisé ?
L’accès à distance sécurisé repose sur plusieurs mesures de sécurité pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent se connecter aux systèmes de l’entreprise tout en protégeant l’intégrité des données. Les principaux éléments sont les suivants :
Authentification multifactorielle (MFA) : oblige les utilisateurs à vérifier leur identité à l’aide de plusieurs facteurs d’authentification (par exemple, mots de passe, données biométriques, codes de sécurité) afin d’empêcher tout accès non autorisé.
Authentification et conformité des appareils : garantit que seuls les appareils autorisés et conformes peuvent accéder au réseau, réduisant ainsi le risque de compromission ou de non-fiabilité des terminaux.
Autorisations d’accès granulaires : restreint l’accès des utilisateurs en fonction des rôles, afin de garantir que les employés et les tiers ne peuvent accéder qu’aux données, aux applications ou aux systèmes nécessaires à leur travail.
En intégrant ces mesures de sécurité, les entreprises peuvent permettre un accès à distance sécurisé tout en minimisant les risques et en garantissant la conformité.
Principales préoccupations en matière de sécurité avec l’accès à distance
Lors de la mise en place de l'accès à distance, plusieurs enjeux de sécurité doivent être pris en compte afin de protéger les données et systèmes sensibles:
Accès non autorisé : sans une authentification adéquate, l’accès à distance peut devenir une porte d’entrée pour les utilisateurs non autorisés, ce qui entraîne des fuites de données.
Mots de passe faibles : les mots de passe faibles ou réutilisés peuvent facilement être exploités, compromettant ainsi la sécurité de l’ensemble du réseau.
Connexions non chiffrées : les données transmises via des connexions non chiffrées sont susceptibles d’être interceptées par des cybercriminels.
Attaques de phishing : les utilisateurs peuvent être incités à fournir des informations d’identification ou à télécharger des logiciels malveillants, mettant ainsi le système en danger.
Sécurité des terminaux : les appareils utilisés pour l’accès à distance peuvent ne pas être dotés de mesures de sécurité adéquates, ce qui augmente le risque de logiciels malveillants et d’autres menaces.
Il est essentiel de répondre à ces préoccupations par des mesures de sécurité robustes, comme celles fournies par Splashtop, afin d’assurer un accès à distance sûr et sécurisé.
Conseils essentiels pour protéger vos appareils
Pour garantir un accès à distance sécurisé, la protection des appareils utilisés pour le télétravail est tout aussi importante que la sécurisation des connexions réseau. Voici les bonnes pratiques clés :
Maintenir les logiciels et les systèmes d’exploitation à jour : installez régulièrement les correctifs et les mises à jour de sécurité pour vous protéger contre les vulnérabilités.
Utiliser des mots de passe forts et uniques : mettez en place des gestionnaires de mots de passe et évitez de réutiliser les informations d’identification pour empêcher tout accès non autorisé.
Activer la sécurité des terminaux et l’antivirus : déployez des outils de protection des terminaux dans le cadre d’une stratégie plus large de sécurité des terminaux afin de détecter et de bloquer les logiciels malveillants ou les tentatives de phishing.
Utilisez des Solutions d'accès à distance sécurisé : Choisissez une solution comme Splashtop qui offre un chiffrement AES de bout en bout, une authentification des appareils et une journalisation des sessions pour prévenir les accès non autorisés.
Définissez des autorisations utilisateur granulaires: grâce aux contrôles d’accès basés sur les rôles de Splashtop, assurez-vous que les utilisateurs n’accèdent qu’aux fichiers, applications et systèmes dont ils ont besoin, afin de réduire les risques de sécurité.
Le respect de ces mesures réduit les risques de sécurité et renforce la protection globale des appareils distants.
Solutions d’accès à distance sécurisé de nouvelle génération pour les enjeux d’aujourd’hui
Les solutions d'accès à distance sécurisé de nouvelle génération, telles que Splashtop, sont conçues pour gérer les préoccupations de sécurité d'aujourd'hui. Ces solutions sont dotées de fonctionnalités de sécurité intégrées telles que l'authentification unique (SSO (authentification unique)), l'authentification multi-facteurs (MFA), appareil
l'authentification et les mises à jour automatiques de l'infrastructure pour rester à jour et aligné avec les normes de sécurité modernes.
Splashtop est un excellent exemple de solution d’accès à distance sécurisé de nouvelle génération. La facilité d’installation, de gestion et d’évolution de Splashtop garantit des sessions d’accès à distance rapides et fiables, une maintenance aisée et une sécurité accrue. Le réseau d’entreprise n’est utilisé que lors de l’accès à distance, ce qui permet de réduire le trafic et d’améliorer les performances par rapport à un accès VPN.
accès à distance sécurisé Solutions : 7 raisons clés pour lesquelles Splashtop se démarque
Splashtop est une solution d’accès à distance sécurisé de nouvelle génération pour plusieurs raisons :
Architecture cloud-native : Splashtop a été élaboré en tant que solution cloud-native, ce qui signifie que le logiciel a été conçu pour fonctionner dans un environnement cloud, ce qui le rend plus évolutif, plus fiable et plus sûr.
Fonctions de sécurité intégrées : Splashtop est doté de fonctions de sécurité intégrées telles que l’authentification unique (SSO), l’authentification multifactorielle (MFA) et l’authentification des appareils afin de garantir que seuls les utilisateurs autorisés ont accès aux appareils distants. Consultez toutes les fonctions de sécurité de Splashtop.
Protocoles de sécurité aux normes du secteur : Splashtop utilise des protocoles de sécurité de référence tels que HTTPS et TLS pour chiffrer les données transmises sur le port 443, ce qui garantit que toutes les communications sont sécurisées et ne peuvent pas être interceptées par des tiers.
Serveurs relais : Splashtop permet de connecter les appareils entre eux par l’intermédiaire de serveurs relais dans le monde entier, en veillant à ce que les données passent par un port de trafic Web standard chiffré, ce qui élimine le besoin de ports spéciaux ou d’exceptions de pare-feu.
Sécurité renforcée pour les ordinateurs : Splashtop offre un niveau de sécurité supplémentaire pour les ordinateurs en éliminant la nécessité de les laisser exposés sur Internet ou dans une zone démilitarisée (DMZ), où des acteurs malveillants peuvent facilement les détecter et les attaquer.
Simple et facile à utiliser : Splashtop est conçu pour être simple et facile à utiliser, même pour les utilisateurs les moins portés sur la technologie. Il suffit d’installer une petite application sur son poste de travail pour pouvoir s’y connecter instantanément depuis n’importe quel appareil à l’aide de l’application Splashtop.
Haute performance: Splashtop est conçu pour utiliser le réseau d’entreprise uniquement pendant l’accès à distance, ce qui génère moins de trafic et de meilleures performances par rapport à un accès VPN. Les clients de Splashtop bénéficient également d’une fiabilité et de performances de premier ordre, notamment grâce à des connexions à distance hautes performances offrant une qualité HD, avec un streaming 4K à 60 images par seconde.
Splashtop - Infrastructure d'accès à distance de nouvelle génération
accès à distance sécurisé : avantages clés de l'utilisation de Splashtop pour des connexions sécurisées
Splashtop offre plusieurs avantages clés pour un accès à distance sécurisé :
Garde les données sensibles sécurisées
Splashtop utilise un cryptage avancé, une authentification des appareils et une journalisation des sessions pour garantir que toutes les données transmises lors d'une session à distance restent protégées. Aucune donnée n'est stockée sur l'appareil de l'utilisateur final, minimisant ainsi l'exposition.
Réduit la surface d'attaque
Contrairement aux VPN ou aux outils d'accès à distance hérités qui exposent les réseaux internes, Splashtop connecte les utilisateurs directement à leurs appareils sans ouvrir de ports inutiles—minimisant le risque et limitant les points d'entrée pour les attaquants.
Aide à atteindre et maintenir la conformité
Avec des fonctionnalités telles que le contrôle d’accès granulaire, les pistes d’audit et la prise en charge de normes du secteur comme SOC 2, RGPD et HIPAA, Splashtop permet plus facilement aux organisations de répondre aux exigences réglementaires et de rester conformes.
Productivité améliorée
Splashtop permet aux utilisateurs de travailler de n’importe où, à tout moment, sans compromettre la sécurité. Cette flexibilité peut entraîner une productivité accrue pour les employés, car ils peuvent travailler depuis chez eux, en déplacement ou depuis un autre pays.
Évolutif
Splashtop est conçu pour être évolutif, ce qui le rend adapté aux entreprises de toutes tailles. Il est facile à gérer et peut être personnalisé pour répondre aux besoins uniques de chaque organisation.
Rentabilité
Splashtop est une solution économique d’accès à distance sécurisé, avec des forfaits avantageux pour les entreprises de toutes tailles. La structure tarifaire simplifiée de Splashtop permet aux organisations de ne payer que ce dont elles ont besoin, ce qui en fait une solution idéale pour ceux et celles qui cherchent à faire des économies sans pour autant sacrifier la sécurité ou les performances.
Commencez avec Splashtop pour un accès à distance sécurisé
En conclusion, les solutions d’accès à distance sécurisé sont essentielles pour toute entreprise ou organisation qui accorde de l’importance à la flexibilité, à la productivité et à la sécurité.
Avec les solutions d’accès à distance sécurisé de nouvelle génération, telles que Splashtop, les entreprises peuvent profiter des avantages des connexions à distance entre appareils personnels et ordinateurs de travail sans compromettre la sécurité. Essayez Splashtop dès aujourd’hui pour bénéficier d’un accès à distance rapide, fiable et sécurisé.
Ressources supplémentaires
Découvrez la gamme complète de solutions Splashtop sur notre page produit.
Accès à distance : Accès à distance aux ordinateurs de bureau et informatique en nuage
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