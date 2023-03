Le logiciel d’accès à distance sécurisé offre la possibilité d’accéder en toute sécurité à un ordinateur ou à un périphérique à partir d’un autre appareil, à tout moment et de n’importe où. Aujourd’hui, l’accès à distance est devenu une composante essentielle de toute stratégie de travail à domicile, d’assistance à distance ou d’apprentissage à distance.

Les trois utilisations les plus courantes des solutions d’accès à distance sont aujourd’hui :

Pour permettre aux employés d’accéder à leurs ordinateurs de travail de n’importe où, sur n’importe quel appareil sans compromettre la sécurité Permettre aux élèves d’accéder aux ressources de l’école, comme les ordinateurs de laboratoire, à partir de la maison Fournir un accès piloté par le support aux ordinateurs gérés et aux périphériques BYOD pour le personnel informatique, les équipes du support technique et les fournisseurs de services gérés

Avec plus de personnes travaillant à distance, les solutions d’accès à distance de nouvelle génération vous offrent un moyen simple et rapide de maintenir la productivité de tous et le bon déroulement de vos opérations. Mais cela s’accompagne d’un risque accru pour la sécurité. En février 2021, CNN a rapporté que « des pirates informatiques ont eu accès à une installation de traitement de l’eau en Floride en utilisant un logiciel d’accès à distance dormant ». Les pirates ont ensuite tenté d’empoisonner l’approvisionnement en eau, mais ont été interceptés par un opérateur.

Avec de telles attaques en hausse, il est plus important que jamais de vous assurer que votre équipe utilise une solution d’accès à distance sécurisée.

Qu’est-ce que l’accès à distance sécurisé de nouvelle génération ?

Souvent confondu avec le protocole RDP (Remote Desktop Protocol) traditionnel, le logiciel d’accès à distance de nouvelle génération offre un avantage clé : il est mieux préparé à gérer les problèmes de sécurité d’aujourd’hui. Les logiciels d’accès à distance de nouvelle génération sont dotés de fonctionnalités de sécurité intégrées telles que l’authentification unique (SSO), l’authentification multifacteur (MFA), l’authentification des appareils et les mises à jour automatiques de l’infrastructure pour rester à jour et aligné sur les normes de sécurité modernes.

Les logiciels d’accès à distance sont plus sécurisés que RDP et VPN. Contrairement à un VPN, le logiciel d’accès à distance est conçu pour gérer un trafic élevé et fournit un accès complet aux fichiers et applications des ordinateurs distants, quel que soit le réseau.

En plus de cela, un risque de sécurité accru lors de l’utilisation de BYOD (appareils personnels) est une tendance à la hausse avec les solutions VPN. Sans oublier qu’ils sont lourds à gérer, à mettre à jour et à mettre à l’échelle. Dans l’ensemble, l’accès à distance est plus approprié qu’un VPN pour un environnement distant ou flexible.

Splashtop : une solution sécurisée d’accès à distance de nouvelle génération

Splashtop est un excellent exemple de solution d’accès à distance sécurisé de nouvelle génération. La facilité de configuration, de gestion et d’évolutivité de Splashtop garantit des sessions d’accès à distance rapides et fiables avec une maintenance sans effort et une sécurité accrue.

Simplicité

Sur le plan de la simplicité, même les utilisateurs les plus réticents à la technologie trouvent l’accès à distance à Splashtop facile à utiliser. Tout ce que les utilisateurs ont à faire est d’installer une petite application sur leurs postes de travail. De là, ils peuvent accéder à distance à leur poste de travail instantanément, depuis n’importe quel appareil utilisant l’application Splashtop.

Haute performance

Splashtop est conçu pour que le réseau d’entreprise ne soit utilisé que lors d’un accès à distance. Il en résulte moins de trafic et des performances supérieures par rapport à l’accès VPN. Les clients de Splashtop bénéficient également d’une fiabilité de performance supérieure, y compris des connexions à distance haute performance qui offrent une qualité HD, avec un streaming 4K à 60 images par seconde.

Sécurité

Bien sûr, la nouvelle génération se traduit également par plus de sécurité. Splashtop a été conçu comme une solution cloud native et utilise des protocoles de sécurité standard tels que HTTPS et TLS. Les données sont transmises sur le port 443 (comme tout le trafic Web crypté standard aujourd’hui), et les connexions sont facilitées par nos serveurs relais dans le monde entier. Pour nos clients, tout cela signifie qu’aucun port spécial n’est nécessaire et que les pare-feu n’ont pas besoin d’autoriser des exceptions spéciales.

Les ordinateurs utilisant Splashtop bénéficient également d’un niveau de sécurité supplémentaire, car il n’est pas nécessaire de les laisser exposés sur Internet ou dans une zone démilitarisée où les mauvais acteurs peuvent facilement les scanner et les attaquer.

Alors que les fonctionnalités de sécurité et de conformité permettent des connexions à distance sans souci, vos utilisateurs et administrateurs informatiques peuvent faire davantage lorsqu’ils sont connectés via un accès à distance de nouvelle génération. Les utilisateurs et le personnel informatique peuvent transférer des fichiers en toute sécurité, imprimer à distance et effectuer toute autre tâche pendant les sessions à distance.

Enfin, les applications et l’infrastructure de Splashtop sont mises à jour, sécurisées et surveillées automatiquement. Cela supprime le fardeau du personnel informatique, ce qui lui permet de prendre en charge les utilisateurs de manière plus stratégique.

Conclusion

Avec une solution d’accès à distance sécurisée de nouvelle génération, vous pouvez profiter de connexions à distance entre des appareils personnels et des ordinateurs de travail sans sacrifier la sécurité. Assurez la sécurité de votre environnement de travail flexible dès aujourd’hui avec Splashtop.

Essayez Splashtop Business Access dès aujourd’hui

Essai gratuit

Ressources supplémentaires

Découvrez la gamme complète de solutions Splashtop sur notre page produit.

Qu’est-ce que l’accès à distance ? Connectez-vous à votre ordinateur depuis n’importe où

Accès à distance : Accès à distance aux ordinateurs de bureau et informatique en nuage

Comment mettre en place un accès à distance sécurisé et une assistance à distance