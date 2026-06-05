Vous avez besoin d’accéder à un poste de travail distant sur un réseau distinct ? Utilisez Splashtop pour accéder à distance à votre ordinateur de n’importe où. Enfin, du moment que vous avez une connexion Internet.
Vous pouvez avoir besoin d’accéder à un ordinateur de bureau sur un autre réseau pour de nombreuses raisons. Il se peut que vous ne soyez pas au bureau ou à la maison, mais que vous ayez tout de même besoin de vous connecter à votre ordinateur.
Avec le logiciel de bureau à distance Splashtop, ce n’est pas un problème ! Peu importe le réseau sur lequel se trouve l’ordinateur distant ou votre appareil local. Tout ce dont vous avez besoin est Splashtop et une connexion Internet pour accéder à votre ordinateur sur un réseau différent.
Accès à distance en toute simplicité : Splashtop pour n’importe quel appareil, n’importe quel réseau
Splashtop est une solution d’accès à distance qui vous permet d’utiliser n’importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile pour contrôler votre appareil de bureau lorsque vous êtes en déplacement.Vos appareils n’ont pas besoin d’être sur le même réseau.Il vous suffit d’installer Splashtop sur vos appareils et vous êtes prêt !
Principales différences en matière d’accès à distance : même réseau ou réseau différent
En matière d’accès à distance, l’environnement réseau joue un rôle crucial dans la détermination de la complexité de l’installation, des performances et de la sécurité.
Même réseau : lorsque votre appareil local et l’ordinateur cible se trouvent sur le même réseau, l’accès à distance est généralement simple. La connexion est directe, nécessite un minimum de configuration, et les performances sont généralement plus rapides avec une latence plus faible. Vous n’avez pas à vous soucier de couches de sécurité supplémentaires, car la connexion reste au sein de votre réseau interne.
Réseau différent : Accéder à un bureau à distance depuis un réseau différent, comme de chez vous à un PC de bureau, implique plus de complexités. Pour commencer, la connexion doit traverser l'internet, ce qui introduit des risques potentiels de latence et de sécurité. Cependant, utiliser une solution comme Splashtop simplifie considérablement ce processus. Splashtop gère ces connexions de manière sécurisée sans nécessiter de configuration technique étendue. Il s'assure que vos données sont cryptées et que vos sessions sont protégées, vous permettant d'accéder facilement à votre bureau de n'importe où sans compromettre la performance ou la sécurité.
Splashtop comble efficacement le fossé entre les différents environnements réseau, en offrant une expérience de bureau à distance optimale et sécurisée, que vous soyez sur le même réseau ou à l’autre bout du monde. Cette flexibilité est vitale pour les workflows modernes, vous permettant de maintenir la productivité et le contrôle où que vous soyez.
[5 étapes] pour accéder en toute sécurité à un ordinateur distant sur un autre réseau à l’aide de Splashtop
Étape 1 : Se préparer pour l’accès à distance
Choisir le bon forfait Splashtop : avant de commencer, il est essentiel de choisir le forfait Splashtop qui correspond le mieux à vos besoins. Que vous soyez un particulier, une petite entreprise ou une grande société, Splashtop propose des forfaits avec différents niveaux d’accès et de fonctionnalités, vous assurant ainsi de disposer des bons outils pour votre télétravail.
Étape 2 : Installation du logiciel Splashtop
Sur l’ordinateur auquel vous souhaitez accéder à distance : l’ordinateur hôte est l’appareil auquel vous souhaitez accéder à distance. Commencez par télécharger et installer Splashtop Streamer sur cette machine. Le logiciel Streamer permet la connexion à distance et doit être configuré correctement pour permettre l’accès.
Sur l’ordinateur local : ensuite, installez l’application Splashtop Business sur l’ordinateur local, qui est l’appareil que vous utiliserez pour accéder à l’ordinateur hôte. Cette application vous servira de centre de contrôle pour gérer les sessions à distance, et elle est compatible avec un large éventail d’appareils, notamment les PC, Mac et appareils mobiles.
Étape 3 : Configuration de Splashtop pour l’accès à distance
Création d’un compte Splashtop : pour utiliser Splashtop, vous devrez créer un compte. Celui-ci permet de connecter vos appareils, de gérer vos abonnements et d’accéder à vos ordinateurs à distance. Après vous être inscrit, connectez-vous sur l’appareil hôte et sur l’appareil local.
Appareils de connexion : une fois votre compte Splashtop configuré, connectez vos appareils en vous authentifiant avec l’application Splashtop sur l’ordinateur local et en sélectionnant l’ordinateur hôte dans la liste des appareils disponibles. Assurez-vous que les deux appareils sont connectés à Internet et que Splashtop Streamer est exécuté sur la machine hôte.
Étape 4 : Établissement d’une connexion à distance
Lancement d’une session à distance : pour démarrer une session à distance, ouvrez l’application Splashtop sur votre appareil local, sélectionnez l’ordinateur hôte et cliquez sur « Connecter ».Splashtop établira une connexion sécurisée, vous permettant de contrôler l’ordinateur hôte comme si vous étiez physiquement présent.
Aperçu des principales caractéristiques de Splashtop : une fois connecté, vous pouvez profiter des fonctionnalités robustes de Splashtop, telles que la prise en charge de plusieurs écrans, le transfert de fichiers, l’impression à distance et le streaming vidéo HD. Ces fonctionnalités améliorent votre expérience de travail à distance, la rendant ainsi plus productive et plus efficace.
Étape 5 : Garantir la sécurité et la fiabilité
Paramètres de sécurité : Splashtop privilégie la sécurité avec des fonctionnalités telles que le chiffrement AES 256 bits, l’authentification multifactorielle et l’authentification des appareils. Veillez à configurer ces paramètres pour protéger vos sessions à distance contre tout accès non autorisé.
Découvrez les solutions de bureau à distance Splashtop : parfaites pour tous les scénarios
Splashtop propose plusieurs solutions de bureau à distance en fonction de vos besoins :
Accès à distance et hybride aux ordinateurs de travail - profitez de la possibilité pour vous, votre équipe ou l’ensemble de votre organisation d’accéder aux ordinateurs de travail depuis n’importe où.
Support informatique à distance – les services informatiques et les services d’assistance peuvent se connecter à un ordinateur pour fournir une assistance avec ou sans surveillance.
Apprentissage à distance et hybride – les étudiants peuvent accéder aux ordinateurs de leur école pour apprendre à distance.
Essayez gratuitement Splashtop dès maintenant pour découvrir à quel point un logiciel de bureau à distance peut être simple et pratique !