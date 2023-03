Vous avez besoin d’accéder à un poste de travail distant sur un réseau distinct ? Utilisez Splashtop pour accéder à distance à votre ordinateur de n’importe où. Enfin, du moment que vous avez une connexion Internet.

Vous pouvez avoir besoin d’accéder à un ordinateur de bureau sur un autre réseau pour de nombreuses raisons. Il se peut que vous ne soyez pas au bureau ou à la maison, mais que vous ayez tout de même besoin de vous connecter à votre ordinateur.

Avec le logiciel de bureau à distance Splashtop, ce n’est pas un problème ! Peu importe le réseau sur lequel se trouve l’ordinateur distant ou votre appareil local. Tout ce dont vous avez besoin est Splashtop et une connexion Internet pour accéder à votre ordinateur sur un réseau différent.

Qu'est-ce que Splashtop ?

Splashtop est un logiciel d’accès à distance qui vous permet d’utiliser n’importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile pour contrôler votre appareil de bureau lorsque vous êtes en déplacement. Vos appareils n’ont pas besoin d’être sur le même réseau. Il vous suffit d’installer Splashtop sur vos appareils et vous êtes prêt !

Comment accéder à un poste de travail distant sur un autre réseau avec Splashtop

Étape 1 - Configurer vos appareils

L’installation du logiciel de bureau à distance Splashtop ne prend que quelques minutes. Tout d’abord, configurez votre compte Splashtop (vous pouvez créer le vôtre gratuitement en commençant un essai gratuit maintenant). Terminez en installant les applications Splashtop appropriées sur les ordinateurs auxquels vous souhaitez accéder et les appareils à partir desquels vous contrôlerez Splashtop.

Étape 2 - Ouvrir l’application Splashtop sur votre appareil local

Il ne vous reste plus qu’à configurer Splashtop et à vous assurer que vos appareils sont connectés à Internet ! Chaque fois que vous avez besoin d’accéder à votre bureau, ouvrez l’application Splashtop sur votre appareil et consultez votre liste personnelle d’ordinateurs distants.

Étape 3 - Cliquer sur l’ordinateur auquel vous souhaitez accéder pour démarrer la connexion à distance

Voilà ! Vous êtes connecté à votre poste de travail distant sur un autre réseau. De là, vous pouvez contrôler à distance votre ordinateur comme si vous étiez assis devant lui.

Quelle est la meilleure solution Splashtop pour vous ?

Splashtop propose plusieurs solutions de bureau à distance en fonction de vos besoins :