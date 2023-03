Comment accéder à distance à un ordinateur

Vous avez besoin d'accéder à votre ordinateur professionnel depuis votre domicile ou à votre ordinateur personnel depuis la route ? Voici comment vous pouvez vous connecter à un ordinateur distant avec Splashtop.

Ne serait-il pas agréable que vous puissiez toujours avoir accès à votre ordinateur, même sans l'emporter avec vous où que vous alliez ?

Avec Splashtop, votre ordinateur sera toujours à quelques clics de distance ! En utilisant n'importe quel autre ordinateur, tablette ou appareil mobile, vous pouvez visualiser et contrôler votre ordinateur à distance et vous sentir comme si vous étiez assis devant lui.

La puissante plateforme d'accès à distance de Splashtop vous donne un accès illimité à vos ordinateurs distants. Tout ce dont vous avez besoin est une connexion internet et vous pourrez prendre le contrôle de votre ordinateur, visualiser votre écran, ouvrir vos fichiers et utiliser n'importe laquelle de vos applications.

Dans ce blog, nous allons vous montrer à quel point il est facile d'accéder à votre ordinateur distant depuis un autre ordinateur, une tablette et un smartphone avec Splashtop.

Quels sont les appareils et les plates-formes pris en charge par Splashtop ?

Splashtop prend en charge l'accès à distance aux ordinateurs fonctionnant sous les systèmes d'exploitation Windows et Mac.

Quant aux appareils que vous pouvez utiliser à distance, vous pouvez utiliser n'importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook pour accéder à votre ordinateur distant.

Comment fonctionne Splashtop Remote Access dans les ordinateurs ?

Splashtop fonctionne en installant une application de streaming sur les ordinateurs auxquels vous devez avoir accès. L'application de streaming peut être configurée de manière à toujours fonctionner en arrière-plan lorsque votre ordinateur est allumé. L'application de streaming sera liée à votre compte Splashtop. Tant que l'ordinateur et l'application de streaming fonctionnent, vous pourrez établir une connexion à distance avec votre ordinateur à tout moment.

Lorsque vous êtes sur un autre appareil, vous pouvez accéder à l'ordinateur distant avec l'application Splashtop Business ou en utilisant un navigateur web Chrome. L'application Splashtop Business est disponible gratuitement pour les appareils Windows, Mac, iOS et Android (vous pouvez obtenir l'application mobile sur l'iTunes store ou le Google Play store). Avec un navigateur web Chrome, vous pouvez utiliser l'extension Splashtop Business Chrome pour accéder à distance à votre ordinateur.

En utilisant l'application Splashtop Business et Splashtop Streamer, vous pouvez facilement démarrer une session à distance en quelques clics ! Pas besoin de mémoriser les noms des ordinateurs ou l'adresse IP. Il vous suffit d'ouvrir l'application Splashtop et de cliquer sur "Connect" pour accéder à votre ordinateur.

Donc, pour commencer à accéder à distance à votre ordinateur, il vous suffit d’installer Splashtop. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour commencer à utiliser Splashtop Business Access Pro gratuitement. Cet essai gratuit de 14 jours vous donne un accès complet à Splashtop Business Access Pro et ne nécessite pas d’engagement ou de carte bancaire pour commencer.

Une fois inscrit, vous pouvez télécharger le Splashtop Streamer sur les ordinateurs auxquels vous souhaitez accéder à distance et l'application Splashtop Business sur les appareils dont vous vous éloignerez. N'oubliez pas qu'avec Splashtop Business Access, vous pouvez accéder à distance à un nombre illimité d'appareils !

Passez à Splashtop

Comment démarrer une session d'accès à distance à mon ordinateur ?

Là encore, assurez-vous que le Splashtop Streamer est installé sur l'ordinateur auquel vous souhaitez accéder à distance. Ensuite, voici comment vous pouvez accéder à distance à votre ordinateur :

Accès à distance à l'aide de l'application Splashtop Business

Sur votre ordinateur, tablette ou smartphone, ouvrez l'application Splashtop Business Vous devriez être automatiquement connecté à votre compte Splashtop après avoir configuré l'application la première fois. Lorsque l'application s'ouvre, vous verrez une liste des ordinateurs distants sur lesquels le Splashtop Streamer est installé.

Il suffit de cliquer sur l'ordinateur auquel vous voulez vous connecter et c'est tout ! En quelques secondes, vous verrez l'écran de votre ordinateur distant s'afficher sur votre appareil local. De là, vous aurez le contrôle total de votre ordinateur.

Accès à distance à l'aide d'un navigateur web

Ouvrez un navigateur web Google Chrome. Assurez-vous d'avoir installé l'extension gratuite Splashtop Business Chrome Extension. Ouvrez l'extension et assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Splashtop.

À partir de là, c'est aussi facile qu'avec l'application Splashtop Business. Il suffit de sélectionner l'ordinateur souhaité et de cliquer pour lancer l'accès à distance. Vous serez instantanément connecté à votre ordinateur distant.

Pourquoi Splashtop est le meilleur logiciel d'accès à distance

Avoir Splashtop signifie ne plus jamais se sentir déconnecté de son ordinateur. L'accès à distance vous donne la liberté de travailler depuis votre domicile ou n'importe où dans le monde.

Splashtop vous offre une qualité haute définition, ce qui vous permet de voir votre écran en temps réel et de vous sentir comme si vous étiez assis devant lui, même si vous utilisez un iPad, un iPhone ou un appareil Android. De plus, vous pouvez accéder à de nombreuses fonctions intéressantes telles que le transfert de fichiers par glisser-déposer, le partage d'écran, et bien d'autres encore.

Splashtop assure également la sécurité de vos connexions grâce à un cryptage AES 256 bits, une authentification à deux facteurs et d'autres fonctions de sécurité. Vos informations seront en sécurité avec Splashtop, et vous serez en conformité avec les politiques de votre entreprise.

Splashtop Business Access vous donne un accès illimité à vos ordinateurs. Aucune limite de temps de session et aucune limite au nombre de fois où vous pouvez accéder à votre ordinateur. Vous pourrez également vous connecter à distance à un nombre illimité d'appareils.

Lorsque l'on compare Splashtop Business Access à d'autres logiciels de bureau distants, il ne fait aucun doute que Splashtop offre le meilleur rapport qualité-prix. En comparant des logiciels aux fonctionnalités similaires, Splashtop peut vous faire économiser des centaines, voire des milliers de dollars par an par rapport à LogMeIn, TeamViewer et GoToMyPC.

Splashtop Business Access est proposé à partir de €4.58 par mois. Comparez cela à LogMeIn Pro qui commence à €29.16 par mois et à TeamViewer à partir de €32.90 par mois*. (TeamViewer dispose d’une version gratuite, mais vos sessions peuvent être bloquées si vous êtes soupçonné d’utilisation commerciale. Vous pouvez consulter le comparatif complet entre Splashtop et TeamViewer ici).

Splashtop est également une excellente alternative au VPN et au RDP de Microsoft. Avec Splashtop, vous obtiendrez un accès à distance plus fiable et plus sûr à votre ordinateur.

Commencez votre essai gratuit dès maintenant et essayez d'accéder à distance à votre ordinateur !

Essai gratuit

Vous avez besoin d’accéder à distance à des ordinateurs à des fins d’assistance ? Découvrez Splashtop Remote Support pour un accès sans surveillance ou Splashtop SOS pour une assistance à distance à la demande sous surveillance.

* Source : Site Web américain de TeamViewer 49 $/mois (588 $/an) prix catalogue pour le forfait utilisateur individuel, février 2019.