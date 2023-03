Les secrets de Splashtop pour devenir une licorne

Le PDG de Splashtop, Mark Lee, s'entretient avec Ryan Floyd de Storm Ventures

Storm Ventures a participé à tous les cycles de financement de Splashtop, de la série A en 2006 à la série D en 2010, et maintenant au financement le plus récent : 50 millions de dollars qui portent la valeur de Splashtop à plus d'un milliard de dollars.

Pour chacun de ces événements de financement de Splashtop, le principal investisseur de Storm a été Ryan Floyd, le cofondateur et directeur général de l'entreprise. Storm a même investi dans notre précédente société, OSA Technologies, qui se trouvait sur un marché complètement différent (micrologiciel d'interface de gestion de plateforme intelligente [IPMI] intégré pour les serveurs).

Étant donné l'implication de longue date de Ryan dans Splashtop, nous voulions connaître son point de vue sur la façon dont il voit notre parcours jusqu'à présent et sur la direction que pourraient prendre notre entreprise et notre marché à l'avenir.

Mark Lee : Ryan, vous avez investi dans de nombreuses entreprises au fil des ans, et vous êtes l'un de nos investisseurs depuis les débuts de Splashtop. Diriez-vous que Splashtop est un investissement classique pour Storm Ventures ?

Ryan Floyd : Je ne suis pas sûr qu'il existe d'investissement vraiment classique. Mais je peux vous dire que Splashtop est différent de la plupart des autres investissements auxquels j'ai contribué, à plusieurs niveaux.

Déjà, nous investissons souvent dans des entreprises qui tentent d'établir un marché totalement nouveau. Mais dans le cas de Splashtop, vous perturbez le marché déjà établi de l'accès à distance, qui est actuellement illustré par les réseaux privés virtuels (VPN).

Les VPN ont eu leur heure de gloire, mais ils sont une approche datée. Ils sont difficiles à gérer, coûteux et ils sont alourdis par leurs infrastructures de commande et de contrôle centralisées. Ils ne peuvent pas suivre le rythme de la transformation numérique que subissent les organisations d'aujourd'hui.

En fournissant une approche moderne, basée sur le cloud et sécurisée de l’accès à distance, Splashtop présente une alternative claire à une technologie et à un marché qui sont très familiers, mais pour lesquels peu ont beaucoup d’affection.

Une autre façon dont Splashtop est différent est que vous êtes rentable depuis de nombreuses années.

Mark : Exact, depuis 2015.

Ryan : Et pas seulement légèrement rentable, mais significativement rentable. Vous avez affiché un bilan comptable solide, ce qui n'est pas quelque chose que la plupart des investisseurs en capital-risque connaissent. Et surtout, vous n'avez pas sacrifié la rapidité de votre croissance en cours de route. Je peux vous dire que la combinaison d'une forte croissance et d'une haute rentabilité fait définitivement de Splashtop un cas unique, de la meilleure façon possible.

Mark : Notre croissance et notre rentabilité récentes ont certainement été accélérées par la pandémie de COVID-19.

Ryan : C'est sûr, la COVID-19 a accéléré l'adoption et le développement de Splashtop. Mais je pense que la pandémie a juste éclairé et accéléré quelque chose qui se produisait déjà.

L'une des tendances les plus puissantes de l'informatique d'entreprise au fil du temps est de permettre aux utilisateurs d'accéder et d'obtenir facilement les données dont ils ont besoin pour faire leur travail. Les gens veulent être indépendants. Ils ne veulent pas avoir à demander des autorisations, à se procurer des équipements spéciaux ou à faire toutes sortes de démarches. Ils veulent simplement obtenir ce dont ils ont besoin pour faire leur travail, sans barrières ni entraves. Si vous fournissez aux gens les outils nécessaires pour faire leur travail de manière plus efficace, ils vont les adopter en masse.

Pour de nombreuses entreprises et autres grandes organisations, et même pour de nombreuses petites entreprises, il aura fallu que les exigences de la pandémie en matière de travail à domicile soient respectées pour qu'elles découvrent que les gens pouvaient faire du travail numérique à distance, souvent de manière aussi productive que s'ils étaient physiquement au bureau.

Mark : Nous aimons dire que le génie du travail à domicile est sorti de la lampe et qu'il n'y a aucune chance qu'il y retourne !

Ryan : Exactement, oui ! Un autre aspect important de l'histoire de Splashtop est que vous avez abordé les problèmes techniques de l'accès à distance avec un esprit fondamentalement du côté des clients, ce qui signifie que vous l'avez rendu vraiment, vraiment facile à utiliser et abordable. Les gens aiment donc utiliser Splashtop.

Mais en même temps, vous résolvez un problème fondamental de l’entreprise, qui consiste à trouver un meilleur moyen de connecter les employés aux données, logiciels et autres ressources numériques dont ils ont besoin pour faire leur travail le plus efficacement possible.

Pour les entreprises, il a probablement fallu quelque chose comme la pandémie pour les amener à essayer cette meilleure façon de faire les choses. Mais comme beaucoup d'autres choses avec la COVID-19, maintenant que nous avons vu la lumière - l'expérience de cette meilleure façon de faire de l'accès à distance - tous ceux qui pensent que nous pourrions revenir à nos approches pré-pandémiques se font des illusions.

Mark : C'est logique. Nous avons définitivement constaté une augmentation des ventes et un intérêt accru de la part des grandes entreprises depuis les arrêts dus à la COVID-19.

Ryan : Et cela me rappelle une autre façon dont Splashtop se distingue vraiment. Je sais que vous et les trois autres fondateurs êtes bien trop humbles pour le dire, mais vous êtes incroyablement techniques. Ce n'est pas comme si vous aviez bricolé des technologies au hasard et collé une interface utilisateur dessus, ce qui est malheureusement le cas pour beaucoup de sociétés de logiciels.

L'équipe de Splashtop a vraiment construit, à partir de zéro, un système qui fonctionne en toute sécurité malgré des défis techniques très difficiles.

En tant qu'investisseur, l'une des choses qui m'excitent est que vous avez essentiellement construit un grand fossé que d'autres auront beaucoup de mal à traverser. Cela signifie qu'il serait vraiment difficile pour quelqu'un de reproduire ce que Splashtop a construit. Ce n'est pas le cas pour de nombreuses entreprises financées par le capital-risque.

En ce sens, Splashtop est un peu comme Zoom. Beaucoup d'autres outils de vidéoconférence proposent la vidéo et la voix. Mais une partie de la magie de Zoom réside dans le fait qu'ils passent beaucoup de temps à écrire du code plus bas niveau, qui se trouve dans leur application et fonctionne sur nos ordinateurs, ce qui rend leurs performances vidéo bien meilleures que celles de leurs concurrents.

Il n'est pas impossible pour quelqu'un de faire ce que Splashtop a fait. Mais il y a beaucoup de magie technique derrière votre approche de l'accès à distance. Cette profondeur de la technologie peut ne pas être évidente pour beaucoup de personnes qui ne font qu'utiliser et apprécier le logiciel, mais cette profondeur est ce qui le rend si robuste et lui permet de fonctionner si bien.

Mark : Eh bien, nous avons certainement travaillé très dur sur notre technologie et nous continuons à investir pour l'améliorer, tout le temps. Nous avons la chance que les quatre fondateurs partagent la même vision et le même niveau d'engagement dans ce que nous essayons de réaliser.

Ryan : En fait, je pense que la proximité des quatre fondateurs est l'un des super-pouvoirs de Splashtop ! Il est rare de trouver quatre fondateurs qui sont ensemble depuis si longtemps - dans votre cas, depuis vos années d'université au MIT, où vous étiez tous étudiants en génie électrique et en informatique - et qui fonctionnent vraiment comme une famille.

Mark : Nous avons tous les quatre grandi en Californie, enfants de parents immigrés taïwanais. Même si nous ne nous sommes pas rencontrés avant le MIT, nous avons commencé par partager une culture et une éducation communes. Nous considérons tous les employés de Splashtop comme faisant partie de notre famille, et cette approche est l'une des principales raisons du succès de l'équipe.

Ryan : Cette synchronisation étroite, ainsi que les compétences technologiques de l'équipe, sont probablement responsables d'une autre chose qui m'impressionne dans Splashtop : votre cran et votre résilience. Au fil des ans, vous avez dû faire face à des défis de marché assez drastiques et vous avez dû complètement changer l'orientation de l'entreprise.

Cette combinaison de la vision d'un chemin différent et des compétences et de l'agitation pour s'engager pleinement dans ce nouveau chemin, est assez extraordinaire. Cela permet d'expliquer le succès de Splashtop jusqu'à présent, et cela me donne confiance, en tant qu'investisseur, en votre succès continu.

Mark : Nous apprécions tous le soutien que vous et Tae Hea (qui est le cofondateur de Storm) avez apporté à notre équipe au fil des ans. Nous ne pouvons que souhaiter des réalisations encore plus grandes à l'avenir !