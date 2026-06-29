Les petites entreprises peuvent elles aussi avoir d’importants besoins IT, surtout lorsqu’elles ont plusieurs terminaux à gérer. Lorsqu’elles ne disposent que de petites équipes IT ou d’un profil IT généraliste sur lequel s’appuyer, les problèmes liés aux terminaux peuvent vite s’accumuler, notamment les mises à jour manquées, les multiples tickets de support, etc.
Une fois que vous ajoutez les appareils distants, hybrides et personnels utilisés pour le travail, il peut devenir encore plus difficile de maintenir une visibilité et un contrôle cohérents. Cela peut entraîner des appareils non gérés, des applications obsolètes et des failles de sécurité si l’IT ne dispose pas d’un moyen clair de surveiller et de prendre en charge les terminaux.
Heureusement, ces problèmes peuvent être surmontés. Avec la bonne solution de gestion des terminaux, les entreprises de toutes tailles peuvent réduire le travail manuel, améliorer la visibilité et permettre aux équipes IT d’agir rapidement sur l’ensemble des appareils. Voyons donc les avantages de la gestion des terminaux pour les petites entreprises et les fonctionnalités qui comptent le plus pour les équipes IT.
Qu’est-ce que la gestion des terminaux pour une petite entreprise ?
La gestion des terminaux est le processus qui consiste à surveiller, mettre à jour, sécuriser et prendre en charge les appareils dans toute l’entreprise depuis un emplacement centralisé. Cela inclut différents types d’appareils, notamment les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les terminaux à distance, les tablettes, les postes de travail partagés et d’autres systèmes gérés.
La gestion des terminaux comprend plusieurs éléments, notamment la gestion des correctifs, la visibilité des appareils, l’application des politiques de sécurité, le suivi des inventaires et la résolution des problèmes.
Pourquoi les petites entreprises ont besoin d’une solution pratique de gestion des terminaux
Pour les petites entreprises, la gestion des terminaux incombe souvent à une petite équipe IT ou à une seule personne. Cette équipe doit malgré tout maintenir les appareils à jour, résoudre les problèmes des utilisateurs, suivre les logiciels et assurer des contrôles de sécurité de base dans les environnements au bureau et à distance.
Une bonne solution de gestion des terminaux permet de réduire cette charge de travail en centralisant la visibilité, en automatisant les tâches routinières et en donnant à l’IT un moyen d’agir plus rapidement lorsqu’un élément nécessite une attention particulière.
1. Une équipe IT réduite laisse moins de place au travail manuel
Les équipes IT ont déjà fort à faire entre l’assistance aux utilisateurs et le dépannage des appareils. Ajoutez à cela le temps nécessaire pour le patching manuel, les vérifications des appareils et la gestion des appareils à distance, et leur temps limité se retrouve encore plus sollicité. Le logiciel de gestion des terminaux aide en automatisant le travail manuel, ce qui libère du temps pour les priorités plus urgentes.
2. Les problèmes liés aux terminaux peuvent perturber les opérations quotidiennes
La gestion des terminaux est essentielle, qu’ils soient au bureau ou à distance. Des logiciels obsolètes, des mises à jour échouées, des appareils lents et des problèmes non résolus peuvent perturber le travail, provoquer des ralentissements et alourdir la charge de travail des équipes IT. Cependant, une gestion efficace des terminaux permet de résoudre rapidement ces problèmes, réduisant ainsi les perturbations et le travail de support inutile.
3. La visibilité est essentielle avant que l’automatisation puisse fonctionner
La gestion des terminaux aide à offrir une visibilité sur les environnements et réseaux IT. Les petites entreprises doivent savoir quels appareils elles possèdent, quels logiciels y sont installés, ce qui nécessite une attention particulière et quels systèmes sont à risque. Avec une gestion des terminaux adaptée, toutes ces informations sont disponibles depuis un emplacement centralisé.
Fonctionnalités clés à rechercher dans une solution de gestion des terminaux
Toutes les solutions n’offrent pas les mêmes fonctionnalités. Il est donc important d’en trouver une qui propose toutes les fonctions les plus essentielles pour les petites entreprises, notamment :
1. Visibilité centralisée des appareils
Les équipes IT doivent pouvoir consulter les appareils gérés, les systèmes d’exploitation, les versions logicielles, l’état des appareils et le statut des mises à jour depuis un seul endroit. Une bonne solution de gestion des terminaux doit inclure une visibilité centralisée sur les terminaux, afin que les équipes puissent voir clairement et gérer tous leurs appareils et applications. Cela aide les petites équipes à gérer les terminaux sans s’appuyer sur des feuilles de calcul, des vérifications ponctuelles ou des problèmes signalés par les utilisateurs, ce qui permet de gagner du temps et d’améliorer l’efficacité.
2. Gestion automatisée des correctifs
La gestion automatisée des correctifs est l’une des fonctionnalités les plus importantes de la gestion des terminaux, en particulier pour les petites entreprises disposant d’équipes IT limitées. La gestion automatisée des correctifs permet aux équipes de maintenir à jour les appareils de leur réseau sans avoir à mettre manuellement à jour chaque terminal et application.
Une bonne gestion automatisée des correctifs doit détecter et déployer les correctifs de sécurité et autres mises à jour sur les terminaux, avec des fonctions de planification et de contrôle des politiques, le suivi de l’état des correctifs et une visibilité sur les mises à jour ayant échoué.
3. Correctifs pour applications tierces
Le patching ne devrait pas se limiter aux seuls systèmes d’exploitation. La gestion des terminaux doit inclure à la fois le patching du système d’exploitation et celui des applications tierces, car de nombreux problèmes de support et risques métier proviennent d’applications tierces obsolètes présentant des vulnérabilités non corrigées. Inclure les applications tierces dans l’automatisation du patching permet à la fois de traiter ces menaces de sécurité et de réduire le travail manuel répétitif.
4. Accès à distance et dépannage
La gestion des terminaux et le support à distance vont de pair. Avec une gestion adéquate des terminaux, les équipes IT peuvent détecter et identifier les problèmes sur les terminaux distants, et grâce au support à distance, les agents peuvent se connecter à l’appareil distant et résoudre le problème sans accès physique. Cela peut améliorer considérablement l’efficacité du support aux employés à distance, du traitement des problèmes en dehors des heures de travail et de l’aide aux utilisateurs sans les interrompre pendant leur travail.
5. Alertes en temps réel et surveillance proactive
Les alertes en temps réel peuvent aider les équipes IT à identifier les problèmes avant qu’ils ne génèrent davantage de travail de support, mais elles n’ont pas non plus besoin de tableaux de bord bruyants. Une bonne solution de gestion des terminaux doit faire remonter des alertes exploitables sur les problèmes qui nécessitent une attention.
Ces problèmes peuvent inclure des échecs de correctifs, des préoccupations liées à l’état de santé des appareils, des vulnérabilités connues ou des terminaux qui ne respectent plus les politiques. Lorsque les équipes IT sont informées rapidement, elles peuvent examiner l’appareil et prendre la bonne décision pour la suite.
6. Automatisation basée sur des politiques
Les entreprises ont leurs propres politiques sur la façon dont le travail de routine est géré, comme le déploiement des correctifs, les calendriers de mise à jour et les flux de remédiation. Une bonne solution de gestion des terminaux doit inclure des outils d’automatisation qui respectent ces politiques.
L’automatisation basée sur des stratégies aide à standardiser le travail sur l’ensemble des appareils tout en respectant les directives de l’entreprise et les exigences de sécurité. Cela fait gagner du temps tout en aidant l’IT à appliquer des contrôles cohérents sur les terminaux gérés.
7. Inventaire du matériel et des logiciels
Le maintien d’un inventaire à jour aide l’IT à déterminer rapidement quels appareils sont utilisés, quelles applications sont installées, quels systèmes nécessitent des mises à jour et s’il existe des logiciels non pris en charge à traiter. Une bonne solution de gestion des terminaux doit inclure des inventaires matériels et logiciels mis à jour automatiquement lorsque les appareils se connectent, afin de garantir que les informations restent aussi à jour que possible.
8. Rapports et préparation aux audits
De bons rapports peuvent aider les petites entreprises à suivre l’historique des mises à jour, l’état des correctifs, l’inventaire et les activités de remédiation. Cela est particulièrement utile pour la préparation aux audits, car l’équipe IT peut fournir des preuves de ce qui a été mis à jour, du moment où les actions ont été menées et des points de terminaison qui nécessitent encore une attention.
9. Facilité de configuration et de gestion continue
Les petites entreprises ne veulent pas se débattre avec des configurations complexes et des solutions difficiles à gérer. Un bon outil de gestion des terminaux doit être facile à déployer, à comprendre et à gérer, sans nécessiter d’administration spécialisée de niveau entreprise ni d’expertise particulière. Après tout, si un outil de gestion des terminaux prend plus de temps à utiliser qu’il n’en fait gagner, il vaut à peine la peine d’être utilisé.
Fonctionnalités dont les petites entreprises n’ont peut-être pas besoin immédiatement
Cela dit, de nombreuses solutions de gestion des terminaux offrent plus d’outils que les petites entreprises n’en ont besoin. Ce n’est pas parce qu’une solution offre davantage de fonctionnalités qu’elle est forcément meilleure ; les petites entreprises en particulier doivent veiller à ne pas dépenser trop pour des fonctionnalités dont elles n’ont pas besoin.
Par exemple, les petites entreprises n’ont probablement pas besoin de :
Workflows d’entreprise complexes
Fonctionnalités de facturation PSA conçues principalement pour les MSPs
Découverte réseau avancée
Frameworks de scripts personnalisés lourds
Suites avancées de gestion de la conformité
Administration multi-locataire complexe, sauf si vous gérez plusieurs clients ou sites
Ces fonctionnalités sont généralement inutiles pour des besoins IT de base. Cherchez plutôt une solution avec des fonctionnalités adaptées à la charge de travail et aux besoins de votre équipe IT.
Comment évaluer un logiciel de gestion des terminaux pour une petite entreprise
Alors, comment savoir si une solution de gestion des terminaux convient à votre entreprise ? Il est important d’évaluer soigneusement les options afin de déterminer laquelle offre les fonctionnalités dont vous avez besoin à un prix abordable. Une méthodologie claire peut donc vous y aider.
Lorsque vous évaluez un logiciel de gestion des terminaux, veillez à faire ce qui suit :
Identifiez les appareils et les systèmes d’exploitation que vous devez gérer afin de choisir une plateforme qui les prend en charge.
Examinez comment vous gérez actuellement les correctifs et les mises à jour logicielles afin de trouver une plateforme alignée sur vos politiques.
Déterminez quelles tâches consomment le plus de temps IT et assurez-vous que la plateforme peut les automatiser.
Vérifiez si l’outil prend en charge le dépannage à distance.
Vérifiez avec quelle clarté l’outil indique le statut des correctifs et l’état des appareils.
Évaluez le temps de configuration et la facilité d’utilisation au quotidien.
Comparez le coût aux fonctionnalités que votre équipe utilisera réellement afin de vous assurer d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix.
Assurez-vous que la solution peut évoluer à mesure que votre entreprise se développe.
Comment Splashtop AEM aide les petites équipes IT à gérer les terminaux
Pour les petites équipes IT, Splashtop AEM aide à centraliser la visibilité sur les terminaux, à automatiser la gestion des correctifs, à surveiller l’état des appareils et à agir depuis la plateforme Splashtop.
Splashtop AEM est conçu pour aider les équipes IT à réduire le travail manuel de gestion des terminaux, sans ajouter de complexité inutile. Les équipes peuvent l’utiliser pour gérer les mises à jour, consulter l’état des terminaux, suivre l’inventaire et répondre aux problèmes sur des appareils distribués.
Splashtop AEM comprend :
Application de correctifs en temps réel pour le système d’exploitation et les logiciels tiers afin d’aider à maintenir les appareils et applications à jour.
Des informations sur les vulnérabilités basées sur les CVE pour aider à identifier et à prioriser les risques logiciels connus.
Inventaire du matériel et des logiciels pour une meilleure visibilité des terminaux.
Automatisation basée sur des politiques pour standardiser les actions IT répétables.
Alertes et surveillance des terminaux pour faire remonter les problèmes nécessitant une attention particulière.
Support à distance et remédiation via la plateforme Splashtop.
Que privilégier lorsque les ressources IT sont limitées
Bien sûr, les équipes IT disposent souvent de budgets limités, d’autant plus lorsqu’elles font partie d’une petite entreprise. Ainsi, les équipes doivent souvent faire preuve de sélectivité lors de l’évaluation des logiciels afin de trouver le bon équilibre entre coût et fonctionnalités.
Si vous êtes dans une telle situation, il est important de savoir quoi prioriser. Savoir quelles fonctionnalités sont essentielles et lesquelles sont simplement appréciables peut faire une grande différence au moment de choisir une solution ; avoir une liste de priorités peut donc aider.
Recherchez une solution qui permet à votre équipe de :
Visualisez clairement chaque terminal géré afin de pouvoir surveiller et administrer chacun d’eux.
Appliquez efficacement les correctifs aux systèmes d’exploitation et aux applications tierces pour garantir une couverture complète.
Agissez rapidement sur les problèmes urgents, afin qu’ils puissent être traités avant qu’ils ne s’aggravent.
Automatisez les tâches répétitives pour gagner du temps et améliorer l’efficacité.
Assister les utilisateurs à distance pour aider les employés en mode hybride et les équipes travaillant de n’importe où.
Suivez les résultats sans avoir à effectuer de reporting manuel.
Évitez de payer pour des fonctionnalités dont vous n’avez pas besoin.
Choisissez une gestion des terminaux adaptée à la réalité de votre IT
Splashtop AEM aide les petites équipes IT à prendre en charge des terminaux distribués grâce au correctif en temps réel, à la visibilité des terminaux, à l’automatisation basée sur des politiques, aux alertes et au support à distance depuis la plateforme Splashtop. Au lieu de s’appuyer sur des vérifications manuelles ou des outils déconnectés, l’IT peut gérer les mises à jour, surveiller l’état des terminaux et répondre aux problèmes depuis un seul endroit.
Démarrez un essai gratuit de Splashtop AEM pour voir comment il peut contribuer à simplifier la gestion des terminaux pour votre entreprise.