Les équipes IT modernes gèrent des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des serveurs, des appareils mobiles et des terminaux distants sur un plus grand nombre de sites que jamais. Sans processus clair de gestion du cycle de vie, ces appareils deviennent plus difficiles à suivre, à mettre à jour, à sécuriser, à prendre en charge et à retirer correctement du service.
La gestion du cycle de vie des terminaux offre aux équipes IT une méthode structurée pour gérer les appareils, de leur acquisition à leur mise au rebut. Elle permet de maintenir la visibilité, de réduire le travail manuel, de faciliter la préparation aux audits et de garder les terminaux sécurisés et productifs tout au long de leur durée de vie utile.
Ce guide explique ce que comprend la gestion du cycle de vie des terminaux et comment l’automatisation aide les équipes IT à gérer les terminaux plus efficacement.
Qu’est-ce que la gestion du cycle de vie des terminaux ?
La gestion du cycle de vie des terminaux regroupe les processus, politiques et procédures utilisés pour gérer les appareils d’une organisation tout au long de leur cycle de vie. Cela comprend le suivi, la maintenance, la mise à jour, la sécurisation et le déploiement des appareils, de leur acquisition à leur mise au rebut.
Pourquoi la gestion du cycle de vie des terminaux est-elle importante pour les équipes IT ?
Les terminaux non gérés et non protégés sont des cibles faciles pour les cyberattaques, ce qui en fait le point de départ de la plupart des violations. En fait, selon des rapports, 67 % des incidents de sécurité des terminaux proviennent de failles telles qu’une authentification multifacteur faible ou absente, des identifiants volés et des accès par force brute.
Ainsi, laisser les terminaux non gérés expose les organisations à d'importants risques de sécurité et de conformité IT.
Même si les entreprises peuvent tenter de combler les failles de sécurité avec une approche ad hoc de la gestion des appareils, une telle approche non structurée est inefficace et peu fiable. Au contraire, un cycle de vie structuré est essentiel. Cela permet de couvrir l'appareil de son approvisionnement jusqu'à sa mise au rebut, avec des données et des statistiques pertinentes pour suivre son état et les menaces.
Étapes du cycle de vie des endpoints : un cadre pratique en 5 étapes
Un cycle de vie des terminaux pratique comprend généralement cinq étapes :
Approvisionnement et planification : Le cycle de vie commence lorsque l’entreprise acquiert l’appareil. Cependant, cela ne se fait pas au hasard ; les entreprises doivent déterminer de quels appareils elles ont besoin et disposer d’un plan pour les déployer et les utiliser.
Provisionnement et déploiement : Une fois l’appareil obtenu, il peut être attribué au bon utilisateur ou au bon service. Cela inclut l’installation du matériel et des logiciels, la configuration de l’appareil, son inscription dans un logiciel de gestion des terminaux et la vérification qu’il est prêt à être utilisé.
Maintenance et surveillance : Tout au long du cycle de vie de l’appareil, les équipes IT le surveilleront régulièrement afin de détecter d’éventuels problèmes et effectueront sa maintenance continue. Cela permet de garantir que l’appareil dure le plus longtemps possible avec un minimum de problèmes, maximisant ainsi sa valeur et sa productivité.
Support et mises à jour : En plus de la maintenance continue, l’appareil recevra du support et des mises à jour dès qu’ils seront disponibles. Maintenir un appareil entièrement à jour est important pour la cybersécurité et la conformité IT, car cela inclut des correctifs de sécurité pour traiter les menaces et les vulnérabilités, et peut également améliorer les performances grâce aux mises à jour et aux corrections de bugs.
Mise hors service et élimination : Une fois qu’un appareil n’est plus nécessaire, qu’il soit devenu obsolète ou qu’il ne fonctionne plus correctement, il est mis hors service puis éliminé. À ce stade, l’appareil est entièrement effacé de toutes les données et de tous les logiciels de l’entreprise, garantissant qu’aucune information sensible ne puisse s’y trouver.
Quels sont les plus grands défis de la gestion du cycle de vie des terminaux ?
La gestion du cycle de vie des terminaux est un processus continu tout au long de l’utilisation d’un appareil, ce qui signifie que certains défis courants se présentent en cours de route. Ces problèmes peuvent compliquer la gestion s’ils ne sont pas correctement traités, les équipes IT doivent donc en être conscientes.
Les défis de la gestion du cycle de vie des terminaux incluent :
Prolifération des outils : un trop grand nombre d’outils disparates peut vite devenir un ensemble complexe et encombré, difficile à gérer ou à utiliser correctement. Il vaut mieux — et c’est plus rentable — utiliser une seule solution qui gère plusieurs tâches plutôt que d’investir dans plusieurs outils déconnectés pour faire la même chose.
Aucune source unique de vérité : Lorsque des informations clés sont réparties entre différents appareils et outils et proviennent de diverses sources, il est facile de se retrouver face à des informations contradictoires, et il peut être difficile de trouver les détails importants. Sans source unique de vérité, les équipes IT peuvent perdre de vue où en sont les appareils dans leur cycle de vie, ce qui complique leur gestion.
Lacunes du patching manuel : Le patching manuel des endpoints, des systèmes d’exploitation et des applications ne suffit plus. Le patching manuel est lent et sujet aux erreurs, ce qui entraîne des appareils ou des correctifs manqués, un patching incohérent et des vulnérabilités de sécurité. Une solution de gestion des correctifs robuste et automatisée est essentielle pour maintenir la conformité des correctifs sur l’ensemble des appareils.
Appareils retirés non suivis : Lorsqu’un appareil est retiré du service, il peut encore contenir des données sensibles. Le suivi des appareils retirés permet de s’assurer que chaque appareil arrivé en fin de cycle de vie est correctement nettoyé et éliminé, réduisant ainsi le risque de fuite.
Avantages d’une gestion efficace de l’ensemble du cycle de vie des endpoints
Face à ces défis, une question s’impose : quels sont les avantages de se concentrer sur une gestion efficace du cycle de vie des terminaux ? Les organisations et les équipes IT ont plusieurs raisons d’investir dans la gestion du cycle de vie, grâce aux améliorations qu’elle apporte.
Ces avantages incluent :
Une posture de sécurité renforcée, grâce à la surveillance et à la maintenance continues qui permettent de garder les appareils corrigés et à jour, tandis que les équipes IT surveillent les menaces.
Réduction du coût total de possession (TCO), car la gestion du cycle de vie des terminaux aide les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs appareils le plus longtemps possible, tout en créant un flux de travail rationalisé pour le déprovisionnement et la mise au rebut des appareils une fois qu’ils ne sont plus nécessaires.
Onboarding/offboarding plus rapides, grâce à des workflows clairs de provisionnement, de configuration et de déprovisionnement qui permettent d'équiper rapidement et efficacement les utilisateurs sur leurs appareils.
Visibilité complète des actifs, car la gestion du cycle de vie des terminaux inclut la surveillance des terminaux et le suivi de l’inventaire. Cela garantit que chaque appareil est correctement suivi et pris en charge, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.
Une meilleure productivité et expérience utilisateur, car la maintenance des appareils tout au long de leur cycle de vie aide à réduire les problèmes et les interruptions, afin que les équipes IT puissent se concentrer sur d’autres tâches et que les employés puissent travailler sans rencontrer constamment des problèmes.
Comment l’automatisation rationalise la gestion du cycle de vie des terminaux
La gestion actuelle du cycle de vie des terminaux peut grandement bénéficier de l’automatisation. Des fonctionnalités d’automatisation adaptées peuvent aider à rationaliser et à gérer le déploiement des correctifs, à planifier les workflows de maintenance et à résoudre les problèmes en temps réel, contribuant ainsi à la maintenance des appareils et à la cybersécurité.
Lorsque les équipes IT automatisent les tâches de base, comme l’installation des correctifs et la surveillance des problèmes, elles s’assurent que ces tâches sont effectuées de manière cohérente sur l’ensemble des appareils, où qu’ils se trouvent. En même temps, cela fait gagner du temps aux agents IT, qui peuvent ainsi se concentrer sur des sujets plus complexes ou plus critiques.
Par exemple, l’automatisation des correctifs peut détecter lorsque de nouvelles mises à jour sont disponibles, les prioriser selon la politique de l’entreprise, planifier leur déploiement et suivre l’état des correctifs sur l’ensemble des appareils. Cela permet de maintenir les endpoints à jour de manière plus cohérente, sans obliger les équipes IT à gérer chaque appareil manuellement.
De même, les workflows automatisés de surveillance et de remédiation peuvent aider les équipes IT à identifier les problèmes des endpoints, à recevoir des alertes et à agir plus rapidement. Pour les problèmes connus ou récurrents, l’automatisation peut déclencher des étapes de remédiation prédéfinies en fonction de la politique.
Ainsi, les terminaux restent en bon état de fonctionnement tandis que la charge de travail des équipes IT diminue.
Comment Splashtop AEM prend en charge la gestion du cycle de vie des endpoints
Une gestion efficace du cycle de vie des terminaux repose sur une visibilité continue et des workflows reproductibles. Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) aide les équipes IT à gérer le cycle de vie actif des terminaux en centralisant la visibilité sur les terminaux, le déploiement des correctifs, la surveillance, l’automatisation et les workflows de support à distance.
Avec Splashtop AEM, les équipes IT peuvent consulter l’inventaire des terminaux, surveiller l’état des appareils, automatiser les correctifs de l’OS et des applications tierces, examiner les informations CVE, configurer des alertes et exécuter des scripts ou des actions en arrière-plan sur les terminaux gérés. Cela aide les équipes à garder le contrôle dans les environnements à distance, hybrides et distribués.
Splashtop AEM fournit également des informations sur les CVE alimentées par l’IA pour aider les équipes IT à identifier, comprendre et prioriser les vulnérabilités. Les Smart Actions peuvent déclencher des réponses automatisées pour les workflows de remédiation courants, aidant les équipes à réagir plus rapidement lorsqu’un terminal nécessite une attention particulière.
Lorsque des mises à jour sont disponibles, Splashtop AEM peut aider les équipes IT à déployer des correctifs selon une politique définie et à suivre l’état des correctifs sur l’ensemble des terminaux. Cela permet de maintenir les appareils à jour de façon plus régulière, sans dépendre de l’application manuelle de correctifs sur chaque machine.
Splashtop AEM fonctionne avec les solutions d'accès à distance et de support à distance Splashtop, afin que les techniciens puissent passer de la visibilité à l'action lorsqu'un terminal nécessite un dépannage. Au lieu de s'appuyer sur des outils déconnectés pour la surveillance, la gestion des correctifs et le support à distance, les équipes IT peuvent gérer les opérations clés des terminaux depuis une seule plateforme.
Il devient ainsi plus facile de maintenir les terminaux à jour, d’identifier les problèmes plus tôt, d’aider les utilisateurs plus rapidement et de garder le contrôle dans des environnements distribués. Pour les équipes IT qui cherchent à simplifier la gestion du cycle de vie des terminaux, Splashtop AEM offre la visibilité et l’automatisation nécessaires pour gérer les appareils plus efficacement tout au long de leur utilisation active.
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