Si vous êtes décisionnaire dans une petite entreprise, vous devez réfléchir avec soin aux logiciels dans lesquels vous investissez. Les petites entreprises ont besoin d'appareils fiables, d'un accès sécurisé, de mises à jour logicielles et de la capacité à résoudre rapidement les problèmes, mais elles n'ont souvent pas le budget nécessaire pour disposer d'une équipe IT dédiée ou de plateformes complexes de gestion IT.
Quelle que soit la taille d’une entreprise, elle s’appuie toujours sur des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau et un large éventail d’applications qui doivent être correctement gérés. Alors, de combien d’outils IT les petites entreprises ont-elles besoin ?
Le logiciel de surveillance et gestion à distance (RMM) peut aider à gérer les terminaux, mais une plateforme complète peut être plus que nécessaire pour les entreprises de moins de 20 employés. Dans cette optique, examinons ce que fait un RMM, quand il est pertinent de l’utiliser et ce que les petites entreprises peuvent rechercher si cela dépasse leurs besoins.
Qu’est-ce qu’un logiciel RMM ?
Les logiciels de surveillance et de gestion à distance aident les équipes IT et les MSPs à surveiller, maintenir et dépanner les terminaux à distance. Les plateformes RMM traditionnelles incluent souvent un éventail plus large de fonctionnalités d’exploitation IT, notamment :
Surveillance des appareils à distance
Alertes sur les problèmes de santé des endpoints
Gestion des correctifs
Accès à distance et support
Déploiement de logiciels sur tous les endpoints
Suivi des actifs et des stocks
Script et automatisation
Reporting
Flux de travail axés sur les MSPs, comme la facturation, la billetterie ou les intégrations PSA
Les petites entreprises de moins de 20 employés ont-elles vraiment besoin d'un RMM ?
Pour de nombreuses entreprises de moins de 20 employés, une plateforme RMM complète va au-delà de leurs besoins. Cela ne signifie pas que la gestion IT peut être ignorée. Même les petites équipes ont toujours besoin d’un moyen fiable pour accéder aux appareils, aider les employés, appliquer les mises à jour, surveiller l’état de santé des endpoints et garder une vue d’ensemble des ordinateurs et logiciels qu’elles utilisent.
La meilleure question est de savoir si votre entreprise a besoin de l’ensemble complet d’outils généralement inclus dans une plateforme RMM traditionnelle. De nombreuses solutions RMM sont conçues pour les MSPs, les équipes IT dédiées ou les organisations qui gèrent des environnements plus vastes et plus complexes. Si votre entreprise a seulement besoin des fonctions essentielles de visibilité des appareils, de support à distance, de gestion des correctifs, d’inventaire et d’automatisation de base, une solution plus légère peut être plus adaptée.
Besoins IT de base que les petites entreprises doivent anticiper
Si vous êtes responsable IT et cherchez à déterminer si un RMM vous convient, il est utile de commencer par évaluer vos besoins IT. Au lieu d'envisager d'abord la solution, concentrez-vous sur ce que vous devez prévoir, puis trouvez la plateforme qui répond à ces besoins.
Les équipes IT des petites entreprises ont besoin de :
Support à distance rapide lorsque les employés rencontrent des problèmes, afin qu’ils soient résolus rapidement, même en déplacement.
Visibilité sur l’état de santé et le statut des appareils pour identifier les problèmes rapidement.
Mises à jour automatisées des systèmes d'exploitation et des logiciels tiers pour maintenir les terminaux à jour et sécurisés.
Inventaire logiciel et matériel pour suivre ce qui est utilisé et son état de mise à jour.
Alertes pour les problèmes courants des terminaux.
Actions de remédiation telles que le redémarrage, l’exécution de scripts ou l’application de mises à jour.
Contrôles d’accès utilisateur et autorisations pour gérer qui peut accéder à quoi.
Journaux d’activité pour la traçabilité et le dépannage.
Quand une plateforme RMM complète peut être de trop
Dans cette optique, quels sont les signes qu’une plateforme RMM va au-delà de vos besoins ? Les outils de surveillance et de gestion à distance sont très utiles pour les entreprises qui en ont besoin, mais ils ne constituent pas forcément le bon point de départ pour les petites entreprises.
Si vous cochez l’une de ces cases, il est possible que vous n’ayez pas besoin d’une solution RMM :
Vous n’avez pas d’administrateur IT dédié pour configurer et maintenir la plateforme.
Vous ne gérez qu’un petit nombre d’ordinateurs.
Vous n’avez pas besoin de workflows PSA, de facturation ni de MSP.
Vous payez pour des modules avancés dont vous n’avez pas besoin ou que vous utilisez rarement.
La configuration, la formation et la maintenance prennent plus de temps que l’outil n’en fait gagner.
Vos principaux besoins sont l’accès à distance, le support, la gestion des correctifs, la surveillance et l’inventaire.
Ce qu'il faut rechercher dans une alternative RMM abordable
Si une solution RMM va au-delà de vos besoins, dans quoi devriez-vous investir à la place ? Lorsque vous recherchez une alternative à une solution RMM, concentrez-vous sur les fonctionnalités essentielles dont votre entreprise a besoin, y compris celles que même les solutions légères devraient proposer. Trouver une solution offrant ces capacités vous permettra de bénéficier des principaux avantages d’un RMM complet, sans la complexité :
1. Accès à distance et support à distance simples
L’une des fonctionnalités les plus importantes est la capacité d’accéder de manière fiable aux appareils et d’assister les employés à distance. Par conséquent, une plateforme dotée d’un accès à distance et d’un support robustes est essentielle. Cela doit être facile à configurer sur tous les appareils, afin que les employés et les agents IT puissent se connecter rapidement et facilement aux appareils à distance, que ce soit pour le travail à distance ou le support IT.
Ne sous-estimez pas la valeur de l’accès à distance assisté comme sans surveillance. Si l’accès assisté est couramment utilisé pour le support à distance, l’accès sans surveillance est également important pour les endpoints distants qui ont besoin d’assistance en dehors des heures de bureau ou qui sont généralement hors de portée.
2. Visibilité des endpoints sans administration lourde
Les petites équipes doivent pouvoir voir quels appareils nécessitent de l’attention et du support. Une bonne solution doit donc offrir une visibilité sur les endpoints, notamment leurs systèmes d’exploitation, applications et statuts de correctifs. Privilégiez une solution avec des tableaux de bord, des inventaires à jour et une vue complète de l’état de santé des appareils, plutôt que des rapports inutilement complexes. Cela donnera aux organisations les informations dont elles ont besoin pour agir rapidement face aux problèmes potentiels, au lieu de créer plus de travail administratif.
3. Automatisation pratique pour les tâches IT de routine
L’automatisation est un outil puissant pour réduire le travail manuel répétitif et ainsi améliorer l’efficacité de toutes les équipes. Recherchez une solution dotée d’une automatisation robuste, notamment des mises à jour planifiées, des alertes, des redémarrages, des actions basées sur des scripts et la gestion des correctifs. Grâce à ces fonctionnalités, les équipes IT peuvent gagner en agilité et en efficacité tout en fournissant rapidement une assistance sur l’ensemble des endpoints.
4. Une tarification adaptée à une très petite équipe
Si vous n’obtenez pas une solution RMM complète, vous ne devriez pas payer le prix fort d’un RMM. Recherchez des tarifs prévisibles et abordables, et veillez à éviter les offres groupées Enterprise ou les fonctionnalités MSP dont vous n’avez pas besoin. L’essentiel est de tirer le maximum de valeur de votre solution, ce qui signifie adapter le forfait au nombre d’utilisateurs, d’appareils et de techniciens que vous aurez.
5. Des contrôles de sécurité faciles à gérer
Il est préférable d'éviter toute complexité inutile, en particulier pour vos contrôles de cybersécurité. Recherchez des contrôles de sécurité fiables et faciles à gérer, tels que l’ authentification multifacteur (MFA), les contrôles d’accès basés sur les rôles (RBAC), la journalisation et la gestion des autorisations. Ces fonctionnalités doivent être faciles à gérer, même avec une petite équipe, et peuvent contribuer à renforcer le contrôle d’accès, la préparation aux audits et la responsabilisation.
Comment Splashtop aide les petites entreprises à gérer l’IT sans la complexité d’un RMM complet
Si vous cherchez un moyen plus simple de fournir un support aux utilisateurs, d’accéder aux appareils et de gérer les terminaux sans la complexité d’une plateforme RMM complète, Splashtop peut vous aider. Splashtop offre aux petites entreprises un moyen concret de gérer les tâches IT essentielles depuis une seule plateforme.
Splashtop fournit un accès à distance aux employés en déplacement, ainsi qu’un support à distance pour le dépannage selon les besoins. De plus, avec Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management), les équipes IT peuvent bénéficier de la visibilité sur les endpoints, de l’automatisation, de l’inventaire logiciel, de la gestion des correctifs, des alertes et de la remédiation dont elles ont besoin pour gérer les endpoints de leur réseau depuis n’importe où.
Splashtop convient donc parfaitement aux équipes qui ont besoin de contrôles IT sans vouloir supporter la charge ni la complexité d’un RMM traditionnel. Avec Splashtop, les petites équipes peuvent :
Accédez à distance aux appareils de vos employés et assurez leur support rapidement et efficacement.
Surveillez l’état des terminaux sur l’ensemble de leur réseau depuis une console centralisée.
Consultez l'inventaire matériel et logiciel avec des mises à jour en temps réel.
Automatisez les tâches de routine sur les endpoints pour réduire le travail manuel.
Appliquez les mises à jour sur tous les appareils gérés afin de maintenir chaque endpoint à jour.
Améliorez la visibilité sans ajouter de complexité IT inutile
Une approche pratique pour dimensionner la gestion IT au plus juste
Les petites entreprises doivent avoir un plan pour gérer les appareils, les mises à jour, les accès et le support dans toute leur organisation, mais cela ne signifie pas qu’elles ont besoin immédiatement d’une solution RMM complète. Elles devraient plutôt rechercher un outil adapté à la taille de leur entreprise, notamment au nombre de terminaux à gérer, aux ressources IT disponibles et au niveau de contrôle dont elles ont besoin.
Avec Splashtop, les petites entreprises disposent d’un moyen plus simple d’assister les utilisateurs et de gérer les terminaux. Splashtop fournit aux employés les outils dont ils ont besoin pour travailler de n’importe où, sur n’importe quel appareil, et permet aux équipes IT d’assister à distance les utilisateurs et de gérer les appareils dans toute l’entreprise.
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