Garder les appareils entièrement à jour et patchés est essentiel pour la conformité TI, la sécurité et la productivité. Pourtant, trop d'équipes TI s'appuient encore sur des correctifs manuels, des processus de remédiation incohérents, des outils disparates et des horaires inflexibles. En conséquence, ils ont du mal avec des retards et un déploiement de correctifs incohérent, nécessitant une supervision manuelle excessive juste pour réduire les erreurs humaines.
Policy‑based automation offers a more structured approach. Instead of relying on technicians to make the same decisions over and over, IT teams can define rules that govern how endpoint actions such as patching, remediation, and follow-up tasks should be handled across different devices and scenarios.
So, what is policy‑based automation, and how does it work with endpoint management? Let’s explore what it is, its uses, and what to look for in an endpoint management solution.
What is Policy‑Based Automation?
Policy‑based automation is a way to automate endpoint management actions using predefined rules. Instead of making every decision manually, IT teams create policies that determine what should happen, when it should happen, and under what conditions. In practice, those policies can govern patching, remediation steps, rollout timing, and other routine endpoint actions across different device groups.
Basic automation can execute a task. Policy‑based automation adds decision logic around that task. It gives IT teams more control over timing, targeting, failure handling, exceptions, and rollout rules, so the same action can be handled differently depending on the device group, risk level, or trigger condition involved.
Avec l'automatisation basée sur des politiques, les équipes TI peuvent créer des flux de travail plus cohérents pour les points de terminaison tout en réduisant le travail manuel répétitif. Cela le rend particulièrement utile pour les environnements où les appareils, les utilisateurs et les priorités opérationnelles varient selon les départements, les emplacements et les niveaux de risque.
How Policy‑Based Automation Works in Endpoint Management
Dans la gestion des terminaux, l'automatisation basée sur des politiques suit un processus simple. Les équipes TI définissent les règles, établissent les conditions, ciblent les bons appareils, laissent le système exécuter l'action, puis examinent les résultats pour affiner la politique au fil du temps :
Définir la politique : Les administrateurs définissent des règles, telles que les moments où les correctifs doivent être déployés, quelles alertes déclenchent des actions ou quels appareils sont mis à jour en premier.
Définir le déclencheur ou la condition: Les actions sont liées à des déclencheurs tels que des événements, des horaires ou des attributs de point de terminaison pour déterminer quand le déploiement ou la remédiation des correctifs commence.
Identifiez les appareils ou groupes cibles: Les administrateurs créent des groupes d'appareils basés sur des catégories telles que le département, l'emplacement, le rôle de l'appareil ou le profil de risque. Chaque groupe peut avoir des règles différentes.
Exécutez l'action automatiquement: Une fois les règles définies, la solution de gestion des correctifs peut effectuer automatiquement des tâches telles que le patch, le redémarrage des appareils, l'exécution de scripts et la correction des installations échouées, comme défini par les règles.
Examinez les résultats et ajustez la politique: La visibilité et le suivi des échecs sont essentiels ici. Les équipes doivent surveiller les résultats, confirmer que l'automatisation fonctionne comme prévu, et affiner les règles lorsque les résultats du déploiement, les échecs ou les besoins de l'entreprise évoluent.
Where Policy‑Based Automation Delivers the Most Value
L'automatisation basée sur des politiques est la plus utile lorsque les équipes TI ont besoin de plus qu'une automatisation des tâches universelle. Sa véritable valeur réside dans le fait de rendre les actions sur les points d'accès plus ciblées, répétables et réactives aux conditions réelles d'exploitation.
L'automatisation basée sur des politiques peut aider à améliorer :
1. Déploiement de correctifs
L'automatisation basée sur des politiques aide les équipes TI à standardiser le déploiement des correctifs sur les points finaux, y compris les mises à jour du système d'exploitation et des applications tierces. Au lieu de se fier uniquement à des horaires larges, les équipes peuvent contrôler le moment, le ciblage, l'ordre de déploiement et les exceptions en fonction des besoins de groupes d'appareils spécifiques et des exigences opérationnelles.
2. Flux de travail de remédiation
Si un correctif ne s'installe pas correctement, vous voulez le savoir et pouvoir y remédier. L'automatisation basée sur des politiques peut également aider ici en déclenchant des actions correctives lorsque des problèmes sont détectés. Cela peut inclure le redémarrage des appareils pour terminer l'installation, l'exécution de scripts ou la réitération des installations, le tout conformément aux règles et politiques que vous établissez.
3. Déploiements par phases et contrôle des risques
Avec l'automatisation basée sur des politiques, vous pouvez déployer des mises à jour par étapes, comme des anneaux de test, des groupes pilotes ou des départements. Cela aide à identifier les problèmes potentiels dès le départ, au lieu de risquer qu'ils affectent chaque appareil, et permet un déploiement de mise à jour plus fluide et moins perturbateur en les programmant en fonction de l'utilisation des appareils ou des départements.
4. Cohérence des points de terminaison axée sur la conformité
Une gestion proactive des correctifs est un élément clé de la cybersécurité et de la conformité TI, et l'automatisation basée sur des politiques peut aider à maintenir la conformité et à être prêt pour les audits. Les actions guidées par des politiques créent des pratiques de gestion des points de terminaison reproductibles qui s'alignent sur les exigences de conformité et incluent souvent des fonctions de journalisation pour soutenir la visibilité, collecter des preuves et se préparer aux audits.
Signes Que Vos Flux de Travail Endpoint Actuels Nécessitent une Automatisation Basée sur des Politiques
Not every team starts with policy‑based automation, but the need usually becomes obvious as environments grow. If patching and remediation are becoming inconsistent, overly manual, or difficult to control across device groups, it is usually a sign that basic automation is no longer enough.
You might need policy‑based automation if:
Les correctifs sont appliqués selon des calendriers incohérents sur les appareils, ce qui rend difficile le suivi des mises à jour et le maintien de la conformité TI.
Les techniciens doivent suivre manuellement les appareils après le patching.
Les actions de point de terminaison dépendent trop des administrateurs ou agents individuels.
Les correctifs échoués sont difficiles à détecter ou à corriger rapidement.
Différentes équipes ou groupes d'appareils ont besoin de règles de patching différentes, mais vos outils de patching actuels ne peuvent pas les accueillir.
Vous avez une visibilité sur les problèmes, mais pas de processus de réponse reproductible pour les résoudre.
Vos outils actuels automatisent les tâches, mais ne sont pas basés sur des politiques, ce qui donne un travail supplémentaire aux équipes IT.
What to Look for in a Policy‑Based Automation Tool
When evaluating a policy‑based automation tool, the goal is not just to automate tasks. It is to make sure the platform gives you enough control, flexibility, and visibility to manage endpoint actions in a consistent and scalable way. Key capabilities to look for include:
Déclencheurs flexibles basés sur le calendrier, l'événement ou les attributs de l'endpoint, pour que vous puissiez définir et personnaliser vos règles selon vos besoins.
Regroupement des appareils et contrôles de ciblage pour assurer flexibilité et contrôle précis.
Support des workflows de correction et de remédiation pour garantir une couverture complète et un patching complet.
The ability to automatically carry out actions in real‑time (or near‑real‑time at the very least).
Visibilité sur l'exécution des politiques, les échecs et les résultats, afin que vous puissiez identifier les problèmes et remédier aux installations échouées.
Support pour les déploiements par phases et exceptions pour permettre des tests efficaces et une flexibilité.
Scripting or background‑action support for more advanced workflows.
Tableaux de bord centralisés et rapports pour offrir une visibilité et une gestion holistiques depuis un seul endroit.
How Splashtop AEM Supports Policy‑Based Automation
When you need robust, customizable, and efficient policy‑based patch automation, you’ll want to check out Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management). Splashtop AEM is designed to streamline IT operations and automate routine tasks (including patching) with flexible and scalable endpoint management capabilities.
Splashtop AEM comprend :
1. Policy‑driven patching across endpoints
La gestion des correctifs automatisée de Splashtop AEM est flexible et personnalisable, avec un patching basé sur des politiques pouvant être lié à des événements, des horaires, et des attributs d'endpoint. De plus, il est conçu pour fonctionner sur une variété d'appareils et de systèmes d'exploitation, ce qui facilite le support de groupes d'appareils mixtes et les politiques BYOD (Apportez Votre Propre Appareil), et il inclut le patching du système d'exploitation et des applications tierces.
2. Remédiation automatisée et actions en arrière-plan
Splashtop AEM peut également aider les équipes IT à répondre aux problèmes sans interrompre le travail. Il utilise des scripts d'automatisation et des Smart Actions pour remédier automatiquement aux problèmes potentiels, et grâce à ses outils en arrière-plan, les agents TI peuvent fournir du support sans perturber les utilisateurs au travail.
3. Visibilité et contrôle pour l'exécution des politiques
Avec Splashtop AEM, les équipes TI peuvent obtenir une meilleure visibilité sur l'inventaire des points de terminaison, l'état des correctifs et les résultats des politiques. Si les correctifs échouent, les équipes peuvent identifier les appareils nécessitant une attention, examiner les résultats et répondre plus rapidement. Cette visibilité rend l'automatisation plus facile à gérer et peut soutenir un rapport plus solide, la collecte de preuves et la préparation aux audits.
4. Une solution pratique pour les équipes remplaçant le travail manuel ou comblant les lacunes des outils
Splashtop AEM est une solution pratique pour les équipes qui patchent encore manuellement, les équipes qui utilisent Microsoft Intune mais souhaitent un contrôle et une visibilité plus immédiats, et les équipes utilisant des outils de gestion des endpoints plus grands qui ajoutent de la complexité aux flux de travail quotidiens de patching et de remédiation. Dans chaque cas, la valeur est similaire : plus de cohérence, moins de travail manuel, et une manière plus claire de gérer les actions des points d'accès à travers les groupes.
Policy‑Based Automation Works Best When You Start with Clear Rules
Policy‑based automation is about more than just control. With good automation, you can make endpoint management more precise, repeatable, reliable, and scalable, while freeing up your IT team to focus on more pressing tasks and reducing inconsistent manual work.
Avec Splashtop AEM, vous pouvez établir des règles claires basées sur des politiques pour vos mises à jour, y compris des délais, la hiérarchisation et des calendriers de déploiement pour chaque groupe ou département. Cela permet aux organisations et à leurs équipes TI d'appliquer des correctifs et des remédiations guidés par des politiques sur les points de terminaison, tout en obtenant une visibilité claire sur chaque appareil.
Le patching n'a pas besoin d'être un processus chronophage et incohérent, ni de mobiliser les agents TI pour mettre à jour chaque appareil, un à la fois. Avec l'automatisation des correctifs basée sur les politiques de Splashtop AEM, il est facile de maintenir chaque appareil à jour et conforme.
Prêt à voir comment Splashtop AEM peut apporter de la cohérence, du contrôle et de l'automatisation à votre gestion des correctifs ? Commencez dès aujourd'hui avec un essai gratuit :