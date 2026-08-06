L’automatisation des endpoints peut aider les équipes IT à réduire le travail répétitif, à réagir plus vite aux problèmes et à gérer les endpoints de manière plus cohérente. Mais pour de nombreuses équipes, l’automatisation semble encore risquée lorsqu’elles ne peuvent pas voir clairement ce qui se passe, contrôler où les actions s’appliquent ou vérifier si le travail a bien été effectué.
Cette hésitation est compréhensible. Les équipes IT sont responsables de la disponibilité, de la sécurité, de la productivité des utilisateurs et de la preuve que le travail sur les terminaux a été correctement effectué. Si une action automatisée s’exécute sur les mauvais appareils, échoue silencieusement ou crée des perturbations, l’équipe devra quand même enquêter sur le problème et le corriger manuellement.
Les recherches de Splashtop ont révélé que de nombreuses équipes IT ont déjà automatisé certaines parties de la gestion des endpoints, mais peinent encore à étendre l’automatisation à des workflows plus sensibles ou plus complexes.
Une automatisation fiable des terminaux repose sur la visibilité, le contrôle, la cohérence et la vérification tout au long du workflow. Lorsque les équipes IT peuvent voir ce qui requiert une attention particulière, appliquer l’automatisation avec précaution et confirmer le résultat, l’automatisation devient plus facile à déployer à grande échelle en toute confiance.
Pourquoi les équipes IT hésitent à automatiser le travail sur les endpoints
L�’automatisation peut réduire les efforts manuels, mais le travail sur les endpoints affecte souvent des systèmes critiques, des utilisateurs actifs et des tâches sensibles sur le plan de la sécurité. C’est pourquoi la confiance est essentielle.
Les équipes IT peuvent hésiter à automatiser davantage les tâches sur les endpoints, car elles ont besoin de réponses claires à des questions pratiques :
L’automatisation affectera-t-elle les bons appareils ?
S’exécutera-t-il au bon moment ?
Une action de patch ou de remédiation échouera-t-elle sans alerte ?
L’équipe peut-elle voir ce qui a changé ?
Les actions peuvent-elles être limitées par groupe, politique ou niveau de risque ?
Les résultats peuvent-ils être présentés pour les audits, la direction ou les exigences des clients ?
Ces préoccupations sont courantes dans les environnements d’endpoints où l’automatisation est déjà en place, mais où les workflows restent fragmentés. Le rapport complet de Splashtop explique pourquoi une automatisation partielle laisse souvent les équipes avec des suivis manuels, des résultats incohérents et des hésitations face à une automatisation plus large.
1. La visibilité est la base d’une automatisation fiable
Il est plus difficile de faire confiance à l’automatisation lorsque la visibilité sur les endpoints est incomplète. Avant que les équipes n’automatisent le patching, la remédiation ou les changements de configuration, elles doivent avoir une vue claire de l’environnement endpoint qu’elles gèrent.
Les équipes ont besoin de voir l’état actuel des endpoints
Les équipes IT doivent comprendre quels endpoints sont sains, lesquels n’ont pas les correctifs nécessaires, lesquels présentent des vulnérabilités connues et lesquels peuvent nécessiter une attention particuli�ère. Sans cette visibilité, l’automatisation peut relever de l’approximation.
Par exemple, une équipe peut vouloir automatiser le patching, tout en ayant besoin de savoir quels appareils sont en ligne, quels systèmes d’exploitation sont concernés, quelles applications sont obsolètes et quels endpoints sont liés à des utilisateurs ou systèmes de plus haute priorité.
Les équipes doivent voir ce que l’automatisation a fait
L’automatisation ne doit pas donner l’impression d’être une boîte noire. Une fois qu’une action automatisée a été exécutée, les équipes IT doivent savoir quels appareils ont été ciblés, quelles actions ont été menées, lesquelles ont réussi, lesquelles ont échoué et ce qui nécessite un suivi.
Cette visibilité est particulièrement importante pour le patching et la remédiation. Si le déploiement d’un correctif échoue sur un sous-ensemble d’appareils, l’équipe doit identifier rapidement ces échecs au lieu de vérifier manuellement chaque endpoint un par un.
Les équipes ont besoin de voir ce qui nécessite encore de l’attention
La valeur de l’automatisation est limitée si elle crée un nouveau processus de vérification manuelle. Les équipes IT doivent pouvoir identifier les problèmes non résolus, les actions échouées, les appareils hors ligne et les terminaux qui nécessitent encore une remédiation.
Quand l’automatisation indique clairement l’étape suivante, les équipes passent moins de temps à chercher les problèmes et plus de temps à les résoudre.
2. Le contrôle rend l’automatisation plus sûre à grande échelle
L’automatisation devient plus fiable lorsque les équipes IT peuvent décider où, quand et comment les actions s’exécutent. Sans contrôle, même une automatisation utile peut sembler trop large ou trop risquée.
Définir l’automatisation par appareil, groupe ou politique
Les équipes IT doivent appliquer l’automatisation aux bons endpoints. Cela peut signifier cibler les appareils par service, emplacement, système d’exploitation, niveau de risque, fenêtre de maintenance ou fonction métier.
Le périmètre est important, car différents endpoints peuvent nécessiter des règles différentes. Un groupe d’appareils de test peut être prêt pour un déploiement immédiat des correctifs, tandis que les appareils des dirigeants, les systèmes de production ou les postes de travail partagés peuvent nécessiter un déploiement plus prudent.
Utilisez des approbations pour les actions à plus haut risque
Certaines actions automatisées peuvent être exécutées avec une supervision minimale. D’autres peuvent nécessiter une révision avant exécution, en particulier lorsqu’elles affectent de nombreux appareils, des systèmes critiques ou des workflows sensibles.
Les étapes d’approbation aident les équipes à concilier rapidité et contrôle. Elles donnent également aux responsables IT davantage d’assurance quant au fait que l’automatisation soutiendra les processus existants au lieu de les contourner.
Définissez des règles pour le calendrier et le déploiement
Une automatisation fiable doit s’aligner sur le mode de fonctionnement de l’entreprise. Les équipes peuvent avoir besoin d’actions planifiées, de fenêtres de maintenance, de déploiements progressifs, d’une logique de nouvelle tentative pour les appareils hors ligne, ou de politiques différentes selon les groupes de terminaux.
Ces contrôles réduisent les perturbations inutiles et aident les équipes à intégrer l’automatisation dans un processus de gestion des terminaux reproductible.
3. La cohérence transforme l’automatisation en workflow reproductible
Les scripts ponctuels et les tâches automatisées isolées peuvent résoudre des problèmes immédiats, mais ils sont plus difficiles à faire évoluer lorsque chaque action suit un processus différent. L’automatisation des endpoints devient plus fiable lorsque les équipes peuvent standardiser la façon dont les tâches courantes sont effectuées.
Cette cohérence doit inclure :
Politiques de correctifs standard
Actions de remédiation définies
Regroupement clair des appareils
Règles d’approbation reproductibles
Rapports cohérents
Résultats documentés
Étapes de suivi en cas d’échec des actions
La cohérence facilite aussi l’amélioration de l’automatisation au fil du temps. Lorsque les équipes utilisent des workflows reproductibles, elles peuvent examiner ce qui a fonctionné, ajuster les politiques et réduire les interventions manuelles sur les tâches courantes liées aux terminaux.
4. La vérification comble le déficit de confiance
L’automatisation ne fonctionne que si les équipes peuvent confirmer le résultat. Pour la gestion des endpoints, cela signifie savoir si un correctif a été installé, si une action de remédiation a été effectuée, si un changement de configuration a été appliqué ou si une vulnérabilité a été traitée.
Confirmer si l’action a fonctionné
Une fois l’automatisation exécutée, les équipes IT ont besoin de données de résultat auxquelles elles peuvent se fier. Cela peut inclure le statut des correctifs, l’état des appareils, le statut des vulnérabilités, l’état de la configuration ou les résultats de remédiation.
Sans vérification, l’automatisation peut déplacer le travail hors de vue sans réellement réduire la charge de travail. Les équipes doivent toujours vérifier les résultats manuellement avant de pouvoir être certaines que le problème est résolu.
Suivez les échecs et les exceptions
Les défaillances font normalement partie des opérations sur les terminaux. Les appareils peuvent être hors ligne, les mises à jour peuvent échouer, les programmes d’installation peuvent nécessiter une action de l’utilisateur, ou la remédiation peut demander une étape supplémentaire.
Une automatisation fiable rend ces exceptions visibles. Au lieu d’obliger les techniciens à partir à la chasse aux problèmes, elle devrait les aider à prioriser ce qui nécessite un suivi.
Conserver des enregistrements prêts pour l’audit
Les journaux et les rapports aident les équipes à montrer ce qui a été fait, quand cela s’est produit, quels terminaux ont été affectés et quel en a été le résultat.
C’est important pour la préparation aux audits, les exigences des clients et les rapports destinés à la direction. L’automatisation doit rendre le travail sur les terminaux plus facile à documenter, à examiner et à prouver, sans dépendre de notes dispersées ou d’un suivi manuel.
À quoi ressemble une automatisation fiable des terminaux dans la pratique
Une automatisation fiable relie l’ensemble du workflow, de la détection à l’action puis à la vérification. Un workflow pratique d’automatisation des terminaux ressemble souvent à ceci :
Identifier le problème du terminal: utilisez la visibilité des terminaux pour repérer les correctifs manquants, les vulnérabilités, les problèmes de santé des appareils ou les problèmes de configuration.
Prioriser l’action: déterminez quels appareils nécessitent une attention en fonction du niveau de gravité, du contexte métier, du groupe d’endpoints ou de la politique.
Définir le périmètre de l’automatisation: appliquez l’action au bon groupe d’appareils, type de système ou ensemble d’endpoints.
Ajoutez des approbations si nécessaire: exigez une vérification pour les actions susceptibles d’affecter des systèmes critiques, de grands groupes ou des workflows sensibles.
Exécuter l’action: utilisez l’automatisation pour déployer des correctifs, déclencher une remédiation, appliquer des paramètres ou accomplir une tâche répétable.
Vérifier le résultat: confirmez la réussite, identifiez les échecs et définissez une voie de suivi claire pour les endpoints non résolus.
Ce type de workflow aide les équipes IT à utiliser l’automatisation avec davantage de confiance, car chaque étape est visible, contrôlée et mesurable.
Comment Splashtop AEM aide les équipes à instaurer la confiance dans l’automatisation des endpoints
Splashtop AEM aide les équipes IT à relier la visibilité, l’automatisation, le patching et la remédiation dans un workflow de gestion des terminaux plus contrôlé.
Au lieu de s’appuyer sur des outils déconnectés pour détecter les problèmes, exécuter des actions et vérifier les résultats, les équipes peuvent gérer les principales opérations sur les endpoints depuis un seul endroit. Cela permet de réduire le suivi manuel et offre aux équipes IT une vision plus claire de ce qui nécessite une attention particulière.
Avec Splashtop AEM, les équipes peuvent :
Consultez l’état de santé des endpoints, le statut des patchs et les détails système depuis des tableaux de bord centralisés
Automatisez la gestion des correctifs du système d’exploitation et des logiciels tiers
Identifiez et hiérarchisez les vulnérabilités grâce à des insights basés sur les CVE
Appliquer une automatisation basée sur des politiques et des actions de remédiation
Suivez l’inventaire du matériel et des logiciels sur l’ensemble des appareils gérés
Passez de la visibilité sur les endpoints au support à distance lorsqu’un dépannage pratique est nécessaire
Splashtop AEM aide les équipes à voir ce qui se passe, à agir avec davantage de contrôle et à vérifier les résultats avec moins de travail manuel. Cela rend l’automatisation plus facile à approuver et à déployer à grande échelle dans les environnements de terminaux.
Télécharger le rapport de recherche complet
L’automatisation des endpoints devient plus fiable lorsque les équipes peuvent voir, contrôler et vérifier ce qui se passe dans leur environnement. Sans ces bases, l’automatisation peut rester limitée à des tâches isolées et continuer à laisser les équipes IT bloquées avec un suivi manuel.
Le rapport de recherche de Splashtop, Stuck in the Middle: Why Most IT Teams Can’t Get Past Reactive Endpoint Management, examine plus en profondeur pourquoi de nombreuses équipes restent bloquées avec une automatisation partielle, ce qui rend l’automatisation difficile à approuver et quels changements opérationnels aident les équipes à évoluer vers des workflows plus proactifs et prêts pour l’autonomie.
Téléchargez le rapport complet pour évaluer vos opérations sur les endpoints, comparer le niveau de maturité de votre équipe et voir ce qu’il faut pour mettre en place une automatisation plus fiable et évolutive.